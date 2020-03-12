Общество
РБКВ США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Читать в источнике
Оценить198
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 12:45, Ашберн
Происшествия
Власти Москвы опровергли сообщения о смерти пациента из-за коронавируса
«Смерть наступила от кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний, в том числе рака поджелудочной железы и хронического гепатита», — сказано в сообщении департамента здравоохранения.
Финансы
Мутко предупредил о возможном повышении ставок по ипотеке
Ипотечные ставки могут вырасти на фоне ослабления рубля, сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.
Политика
Шнуров написал стих о «монархе» Путине
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Общество
В Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
Правительство Чехии в связи с угрозой расширения заболевания коронавирусом объявило с 14.00 (16.00 мск) четверга чрезвычайное положение на всей территории республики на 30 дней, сообщил в четверг на пресс-конференции после четырехчасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.
Общество
В России зарегистрировано шесть новых заболевших коронавирусом
В России зарегистрировано шесть новых заболевших коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с этим заболеванием.
Энергетика
Названа себестоимость нефтедобычи в России
По словам чиновника федерального правительства, себестоимость составляет от 9 до 20 долларов за баррель.
Игры
CD Projekt опровергла слухи о новом «Ведьмаке»
Политика
Киев разорвал договоры аренды земли с посольством России
Киевский горсовет расторг с посольством России договоры аренды трех земельных участков, на которых должны были возвести новые помещения российского диппредставительства.
Авто
Lada Vesta получила новую эксклюзивную опцию
В новых люксовых версиях Lada Vesta 2020 появилась новая опция: задний диван и комбинированные сиденья из кожи и алькантары.
Биатлон
Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Финляндии
Происшествия
ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
Политика
Решение Трампа о запрете на въезд в США оказалось неожиданным для ЕС
Решение американского президента Дональда Трампа о запрете на въезд в США из Евросоюза из-за коронавируса оказалось неожиданным для Европы.
Политика
Мосгордума поддержала поправки в Конституцию
В четверг, 12 марта, Мосгордума поддержала законопроект о внесении изменений в Конституцию.
Армия и оружие
Американские истребители сопроводили российские Ту-142 на Аляске
Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский самолет Ту-142 вошел в зону опознавания ПВО севернее Аляски и оставался в ее пределах около четырех часов.
Армия и оружие
Сторожевик «Ярослав Мудрый» отправился к «Академику Черскому»
Группировка российских судов во во главе со сторожевиком «Ярославом Мудрым» направилась в Индийский океан для охраны судна-трубоукладчика «Академик Черский».
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Футбол
УЕФА перенесет чемпионат Европы по футболу
Как сообщает LʼEquipe, УЕФА уже принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу из-за эпидемии коронавируса.
Общество
Меган Маркл в слезах покинула королевскую семью
Герцогиня Кембриджская тяжело переживает отъезд Меган Маркл и принца Гарри в Канаду, сообщает издание The Sun.
Шоу-бизнес
Актриса Мария Голубкина не пришла на 80-летие своей матери
Российская актриса театра и кино Мария Голубкина не пришла на юбилей к знаменитой матери, актрисе Ларисе Голубкиной.
Экономика
Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса
Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Автоспорт
«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»
Происшествия
В Крыму полиция выстрелами остановила пьяного водителя
В Крыму полицейские вынуждены были применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя за рулем Audi 100.
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
Россия закроет въезд гражданам Италии
Россия закроет вьезд гражданам Италии и всем, кто прибывает с ее территории.
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Футбол