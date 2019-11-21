Политика

ИзвестияИзвестияСША пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год. Об этом в среду, 20 ноября, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.
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В США пригрозили остановить запуск «Северного потока-2»

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