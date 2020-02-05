Политика
Российская газетаВ США пригрозили санкциями «Роснефти» из-за Венесуэлы
Чиновники из команды Трампа не исключают введения неких рестриктивных мер в отношении российской компании "Роснефть", чтобы повлиять на руководство Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "представителя американский администрации".
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с чего всё началось
США рассматривают возможность применения санкций в отношении компании "Роснефть" в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро и его сторонниками за рубежом.ТАСС13:27
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