США рассматривают возможность применения санкций в отношении компании "Роснефть" в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро и его сторонниками за рубежом.

с чего всё началось

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