Общество

РЕН ТВРЕН ТВВ США приостановили выход Telegram на ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США намерена остановить выход на ICO (первичное размещение токенов) мессенджера Telegram. Как сообщает "Интерфакс", американское агентство направило иск в суд Манхеттена, чтобы приостановить незарегистрированное ICO.
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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:30

Telegram не сможет остановить ICO, заявил эксперт

РИА Новости12 октября в 08:12

Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

RT на русском11 октября в 17:57

Главные новости к утру 12 октября

Коммерсантъ12 октября в 00:00

Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

ТАСС11 октября в 18:17

Власти США приостановили продажу криптовалюты от Telegram

Ведомости12 октября в 04:02

Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

Интерфакс11 октября в 17:50
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 14:15, Ашберн
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Сирийская армия вошла в Манбидж

Российская газета 13:52
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Покойник развеселил родственников на своих похоронах

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Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя в России

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«Спартак» объявил о назначении Тедеско главным тренером

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Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
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Политика

На рукопожатие к Путину выстроилась очередь саудовцев

В ходе визита в Саудовскую Аравию в королевском дворце в Эр-Рияде выстроилась очередь из желающих пожать руку президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 09:53
Армия и оружие

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Американские власти могут ввести ограничения против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии уже в понедельник.
RT на русском 13:15
Политика

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Министерство обороны России выступило с инициативой учредить в стране новую памятную дату — День Русской Америки.
RT на русском 11:51
Политика

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В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая Газета».
Коммерсантъ 13:44
Происшествия

В Красноярске сын экс-судьи с другом избили до смерти мужчину

По информации из постов, в ночь с 14 на 15 сентября 29-летний Андрей Шилов и 24-летний Сергей Шмелёв избили друга.
7 канал Красноярск 04:46
Политика

Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК 12:49
Политика

В Киеве саммит в «нормандском формате» назвали последним шансом

Участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 11:03
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр

Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
Культура

Несколько актеров «Сватов» отказались сниматься в сериале

Газета.Ru 09:49
Игры

Cyberpunk 2077, скорее всего, не выйдет на Nintendo Switch

Старший продюсер Петр Хшановский добавил, что работа над портированием Ведьмака подарила компании понимание устройства консоли и экосистемы Nintendo; этот опыт не пройдет даром и будет использован в будущих проектах.
Srnsk вчера в 14:12
Экономика

Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета

Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.
Газета.Ru 12:07
Шоу-бизнес

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Газета Metro 12:26
Авто

Isuzu представил пикап Isuzu D-Max нового поколения

Японская компания Isuzu представила в Таиланде пикап D-Max третьего поколения.
Автоновости дня 12 октября в 06:27
Общество

Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Авто

Двойной багажник появился у Lada Largus

В Сети появились снимки Lada Largus, на них изображен универсал с навесным багажником Shuttle box, данная опция была не доступна для модели.
ГЛАС.RU 09:00
Общество

SEC блокирует распространение криптовалюты братьев Дуровых

SEC блокирует распространение криптовалюты братьев Дуровых Основатели Telegram могут перенести выпуск токенов Gram на $1,7 млрд, хотя и не согласны с претензиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), обнаружившей нарушения в ходе предложения.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Общество

В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов

В аэропорту Барселоны произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами. Об этом сообщает Associated Press.
RT на русском 11:20
Политика

Придворный оркестр Саудовской Аравии не смог исполнить российский гимн

REGNUM 13:36
Наука

Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака

Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru 12:35
Хоккей

Откровенный танец болельщицы во время матча НХЛ вызвал свист трибун

Болельщица «Бостона» во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» исполнила откровенный танец.
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Общество

Анонсирована игра Postal 4: No Regerts

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Происшествия

В Карелии возбудили уголовное дело по факту избиения осужденного

Российская газета 08:07
Экономика

В РСА сообщили, как нововведения в ОСАГО отразятся на водителях

Евгений Уфимцев сообщил, что сейчас в законопроекте, который предполагает изменения расчета тарифа по ОСАГО, отмечаются три основных пункта нововведений: Во-первых, компенсационное возмещение при наступлении страхового случая, в частности причинение вреда жизни или здоровью, увеличатся с 500 тыс. до 2 млн рублей.
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Директор Бориса Моисеева показал квартиру музыканта после инсульта

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