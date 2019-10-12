Общество
РЕН ТВВ США приостановили выход Telegram на ICO
Комиссия по ценным бумагам и биржам США намерена остановить выход на ICO (первичное размещение токенов) мессенджера Telegram. Как сообщает "Интерфакс", американское агентство направило иск в суд Манхеттена, чтобы приостановить незарегистрированное ICO.
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Интернет-омбудсмен назвал подарком Дурову решение США запретить его криптовалюту
Ведомости12 октября в 08:32
«Они определенно влипли»: бывший юрист SEC оценил последствия запрета криптовалюты Дурова в США
Forbes12 октября в 09:28
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В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки».
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Мать убитой в Саратове девочки выступила с обращением
Мать девятилетней девочки Лизы, убитой в Саратове, Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
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Футбол
«Торпедо» ещё не приняло решение по поводу участия в РПЛ
Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев заявил, что клуб будет принимать решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона.
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Найдены общие недочёты российских и американских подлодок
Российский Военно-морской флот тоже не спешит заменять выпавшие плитки стелс-покрытия на своих субмаринах.
Политика
МИД Украины вызвал посла Турции из-за Поклонской и Бальбека
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Авто
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Уже представлена более простая модификация Porsche Taycan 4S, которая визуально отличается формой переднего воздухозаборника, иным диффузором, оригинальными 19-дюймовыми колесами и красной окраской тормозных суппортов.
Шоу-бизнес
Южнокорейская звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
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Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
Гаджеты
Операционная система от Huawei стремительно догоняет iOS и Android
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Великобритания осуществит Brexit 31 октября, подтвердила Елизавета II
Правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и намерено выработать новую схему партнерства с Евросоюзом, которая укрепит устойчивость британской экономики, подтвердила британская королева Елизавета II.
Политика
Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши
Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство в Сейме (нижняя палата парламента).
Политика
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Общество
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Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.