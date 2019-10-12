Общество

РЕН ТВРЕН ТВВ США приостановили выход Telegram на ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США намерена остановить выход на ICO (первичное размещение токенов) мессенджера Telegram. Как сообщает "Интерфакс", американское агентство направило иск в суд Манхеттена, чтобы приостановить незарегистрированное ICO.
Читать в источнике
Комментировать43

Подробнее о событии

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:30

Главные новости к утру 12 октября

Коммерсантъ12 октября в 00:00

Telegram не сможет остановить ICO, заявил эксперт

РИА Новости12 октября в 08:12

Интернет-омбудсмен назвал подарком Дурову решение США запретить его криптовалюту

Ведомости12 октября в 08:32

«Они определенно влипли»: бывший юрист SEC оценил последствия запрета криптовалюты Дурова в США

Forbes12 октября в 09:28

Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

ТАСС11 октября в 18:17

Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

Интерфакс11 октября в 17:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 12:35, Ашберн
Политика

Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии

РИА Новости 06:41
Политика

Президент Ирана заявил о наличии видеозаписи ракетной атаки на танкер

Региональный соперник Ирана, Саудовская Аравия, заявила, что не имеет никакого отношения к нападению на танкер.
ГЛАС.RU 11:03
Политика

Кремль исключил возможность обсуждения отказа от Крыма в любом формате

В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:57
Общество

Мать убитой в Саратове девочки выступила с обращением

Мать девятилетней девочки Лизы, убитой в Саратове, Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Lenta.ru 09:27
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Кино

В прокат выходит новый фильм Вуди Аллена

В герое легко обнаруживается сам Вуди, только лет на 60 младше, в его подружке – лайтовая версия героини Дайан Китон, и его новая лента также пропитана Нью-Йорком, как и все предыдущие.
SM News 08:35
Футбол

Официально: Доменико Тедеско возглавил московский «Спартак»

Немец Доменико Тедеско в понедельник, 14 октября, назначен на должность главного тренер московского футбольного клуба "Спартак".
Вести.Ru 11:10
Экономика

Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета

Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.
Газета.Ru 12:07
Армия и оружие

Сирийская армия зашла в Манбидж одновременно с протурецкими боевиками

Lenta.ru 08:20
Футбол

Сборная России вышла на чемпионат Европы по футболу 2020 года

Нашей сборной в отборочном турнире осталось провести два матча — с командами Сан-Марино и Бельгии.
Говорит Москва вчера в 13:54
Происшествия

Девушку, пропавшую после сделки, ищут в Екатеринбурге

Девушку, пропавшую после сделки, ищут в Екатеринбурге. Ксения Каторгина 27 лет находится в розыске с 10 октября, напоминает ГТРК "Урал".
Вести.Ru 11:40
Общество

Медведев расширил список жизненно важных лекарств

Список жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) с 2020 года будет расширен на 23 позиции.
Российская газета 07:50
Кино

Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим

Опубликован первый трейлер нового фильма о докторе Дулиттле, роль которого исполняет звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший.
Культуромания 04:55
Политика

Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru 10:33
Происшествия

В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана

Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Газета.Ru 09:41
Футбол

«Торпедо» ещё не приняло решение по поводу участия в РПЛ

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев заявил, что клуб будет принимать решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона.
Чемпионат вчера в 17:30
Происшествия

Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян

Lenta.ru 05:33
Технологии

Найдены общие недочёты российских и американских подлодок

Российский Военно-морской флот тоже не спешит заменять выпавшие плитки стелс-покрытия на своих субмаринах.
Ferra 08:22
Армия и оружие

Турецкий источник обвинил курдов в освобождении боевиков ИГ из тюрьмы

Взгляд.ру 10:33
Шоу-бизнес

Проскурякова ответила на вопрос о второй беременности от Николаева

WMJ.ru 08:36
Политика

МИД Украины вызвал посла Турции из-за Поклонской и Бальбека

МИД Украины вызвал посла Турции в Киеве из-за встречи турецкого президента Реджеп Тайипа Эрдогана с депутатами Госдумы от Крыма.
Телеканал 360° вчера в 11:50
Авто

Проще и доступнее: представлен Porsche Taycan 4S

Уже представлена более простая модификация Porsche Taycan 4S, которая визуально отличается формой переднего воздухозаборника, иным диффузором, оригинальными 19-дюймовыми колесами и красной окраской тормозных суппортов.
Авторевю 10:38
Шоу-бизнес

Южнокорейская звезда K-pop Солли умерла в 25 лет

Умерла экс-участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли.
Piter.tv 10:27
Политика

ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Гаджеты

Операционная система от Huawei стремительно догоняет iOS и Android

Компания Huawei впервые показала свою операционную систему в августе 2019 года. Это был ответ на санкции со стороны Соединенных Штатов.
7 новостей 10:16
Политика

Великобритания осуществит Brexit 31 октября, подтвердила Елизавета II

Правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и намерено выработать новую схему партнерства с Евросоюзом, которая укрепит устойчивость британской экономики, подтвердила британская королева Елизавета II.
РИА Новости 07:16
Политика

Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши

Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство в Сейме (нижняя палата парламента).
ТАСС 12:16
Политика

Минобороны предложило отмечать День Русской Америки

Министерство обороны России выступило с идеей установления в России нового памятного дня — Дня Русской Америки.
РБК 11:14
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.
РИА Новости 05:53
Наука

Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком

Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное