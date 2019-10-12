Экономика
РЕН ТВВ США приостановили выход Telegram на ICO
Комиссия по ценным бумагам и биржам США намерена остановить выход на ICO (первичное размещение токенов) мессенджера Telegram. Как сообщает "Интерфакс", американское агентство направило иск в суд Манхеттена, чтобы приостановить незарегистрированное ICO.
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Интернет-омбудсмен назвал подарком Дурову решение США запретить его криптовалюту
Ведомости12 октября в 08:32
«Они определенно влипли»: бывший юрист SEC оценил последствия запрета криптовалюты Дурова в США
Forbes12 октября в 09:28
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Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несогласованных акций протеста Константину Котову, приговоренному Тверским районным судом к четырем годам колонии по статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).
Происшествия
Мэр Абакана погиб в автокатастрофе
От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина.
Кино
Крис Хемсворт хочет сыграть в «Звездных войнах»
Актер Крис Хемсворт рассказал о желании сыграть в новых "Звездных войнах", сообщает портал We Got This Covered.
Гаджеты
Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 появились в России
Компания HMD Global объявила о российском старте продаж смартфонов Nokia 7.2 и Nokia 6.2.
Происшествия
В Обнинске нелегал из США напал на полицейского
В отношении американца возбуждено уголовное дело. 68-летний гражданин США проживал в Обнинске в квартире у своей знакомой.
Происшествия
Мать убитой в Саратове девочки выступила с обращением
Мать девятилетней девочки Лизы, убитой в Саратове, Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Политика
Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Наука
Археологи нашли захоронения разных эпох в кургане под Азовом
Археологи обнаружили 25 захоронений разных эпох, расположенных в одной курганной насыпи в Азовском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости завкафедрой Археологии и истории культуры Донского государственного технического университета, доктор исторических наук Сергей Лукьяшко.
Политика
Россия и Саудовская Аравия подписали ряд двусторонних документов
Целый ряд соглашений был заключен между Россией и Саудовской Аравией в рамках рабочего визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд.
Наука
Изменение уровня кислорода поможет в борьбе с онкологическими заболеваниями
Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2019 году получили Уильям Келин, Грегг Семенца и сэр Питер Рэтклиф.
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Футбол
Глушаков пожелал Тедеско удачи в «Спартаке»
Наука
Красное мясо не влияет на возникновение рака
Ученые установили, что связи между онкологией и умеренным употреблением красного мяса нет.
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Общество
Судья КС раскритиковал высшее образование в России
Судья Конституционного суда Константин Арановский раскритиковал российскую систему высшего образования.
Армия и оружие
Украина назвала причину срыва разведения сил в Донбассе
Представители штаба операции Объединённых сил (ООС) на своей странице Facebook рассказали, почему, по их мнению, было сорван* разведение сил и средств в Донбассе.
Футбол
Аллегри позовет в «Манчестер Юнайтед» Эвра, если возглавит команду
Как сообщает Daily Mail, Аллегри позовет в свой тренерский штаб Патриса Эвра, если все же возглавит «красных дьяволов».
Музыка
Группа «Кино» выступит в Петербурге после 30-летнего перерыва
На экране показали трейлер с информацией о том, что голос Цоя не звучал со сцены 30 лет, и 31 октября будущего года это произойдет снова в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце.
Политика
Кремль исключил обсуждение Крыма в «нормандском формате»
В преддверии выборов президента Путин в интервью заявил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины не будет никогда.
Политика
В ЕС поддержали план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко представил на встрече с европейскими министрами удовлетворительную картину планов относительно решения конфликта в Донбассе.
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
В коллективе «Уральских пельменей» официально подтвердили уход Юлии Михалковой, одной из главных звезд юмористического шоу.
Футбол
Игнашевич порассуждал о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ
Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался о возможном отказе клуба от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Гаджеты
Раскрыта опасность дешёвых защитных плёнок для смартфонов
Samsung заявила, что расследует ситуацию. Но, по словам компании, проблема заключается именно в некачественной плёнке.
Армия и оружие
Россию обвинили в бомбежке сирийских больниц
Российские военно-воздушные силы неоднократно бомбили больницы в Сирии, чтобы сокрушить последние очаги сопротивления президенту Башару Асаду, - пишет The New York Times.
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Происшествия
Полиция применила силу против протестующих в аэропорту Барселоны
Каталонская полиция (Моссос д'Эсквадра) была вынуждена применить силу против участников акции протеста в аэропорту Барселоны Эль-Прат.
Политика
Премьер Украины посетил концерт неофашистской группы
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук посетил концерт неофашистской группы «Сокира Перуна», сообщает 13 октября украинский портал «Страна.UA» со ссылкой на обнародованную лидером ультра-правой организации Евгением Карасем фотографию премьера на концерте.