Экономика

РЕН ТВРЕН ТВВ США приостановили выход Telegram на ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США намерена остановить выход на ICO (первичное размещение токенов) мессенджера Telegram. Как сообщает "Интерфакс", американское агентство направило иск в суд Манхеттена, чтобы приостановить незарегистрированное ICO.
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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:30

Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

ТАСС11 октября в 18:17

Telegram не сможет остановить ICO, заявил эксперт

РИА Новости12 октября в 08:12

Интернет-омбудсмен назвал подарком Дурову решение США запретить его криптовалюту

Ведомости12 октября в 08:32

Главные новости к утру 12 октября

Коммерсантъ12 октября в 00:00

«Они определенно влипли»: бывший юрист SEC оценил последствия запрета криптовалюты Дурова в США

Forbes12 октября в 09:28

Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

Интерфакс11 октября в 17:50
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Политика

Украинские националисты вышли на марш в Киеве

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Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову

Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несогласованных акций протеста Константину Котову, приговоренному Тверским районным судом к четырем годам колонии по статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).
Ведомости 10:18
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Мэр Абакана погиб в автокатастрофе

От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина.
Коммерсантъ 06:30
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Крис Хемсворт хочет сыграть в «Звездных войнах»

Актер Крис Хемсворт рассказал о желании сыграть в новых "Звездных войнах", сообщает портал We Got This Covered.
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Гаджеты

Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 появились в России

Компания HMD Global объявила о российском старте продаж смартфонов Nokia 7.2 и Nokia 6.2.
News.ru 10:59
Происшествия

В Обнинске нелегал из США напал на полицейского

В отношении американца возбуждено уголовное дело. 68-летний гражданин США проживал в Обнинске в квартире у своей знакомой.
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Происшествия

Мать убитой в Саратове девочки выступила с обращением

Мать девятилетней девочки Лизы, убитой в Саратове, Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Lenta.ru 09:27
Политика

Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru 10:33
Наука

Археологи нашли захоронения разных эпох в кургане под Азовом

Археологи обнаружили 25 захоронений разных эпох, расположенных в одной курганной насыпи в Азовском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости завкафедрой Археологии и истории культуры Донского государственного технического университета, доктор исторических наук Сергей Лукьяшко.
РИА Новости 02:00
Политика

Россия и Саудовская Аравия подписали ряд двусторонних документов

Целый ряд соглашений был заключен между Россией и Саудовской Аравией в рамках рабочего визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд.
iReactor 10:03
Наука

Изменение уровня кислорода поможет в борьбе с онкологическими заболеваниями

Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2019 году получили Уильям Келин, Грегг Семенца и сэр Питер Рэтклиф.
REGNUM 11 октября в 06:44
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Футбол

Глушаков пожелал Тедеско удачи в «Спартаке»

RT на русском 10:27
Наука

Красное мясо не влияет на возникновение рака

Ученые установили, что связи между онкологией и умеренным употреблением красного мяса нет.
Волгоградская правда 12 октября в 23:00
Общество

Покойник развеселил родственников на своих похоронах

Lenta.ru 05:26
Армия и оружие

Сирийская армия начала переброску на курдские территории

Газета.Ru 03:05
Общество

Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Газета.Ru вчера в 10:46
Общество

Судья КС раскритиковал высшее образование в России

Судья Конституционного суда Константин Арановский раскритиковал российскую систему высшего образования.
Известия 06:02
Армия и оружие

Украина назвала причину срыва разведения сил в Донбассе

Представители штаба операции Объединённых сил (ООС) на своей странице Facebook рассказали, почему, по их мнению, было сорван* разведение сил и средств в Донбассе.
Рамблер 06:19
Футбол

Аллегри позовет в «Манчестер Юнайтед» Эвра, если возглавит команду

Как сообщает Daily Mail, Аллегри позовет в свой тренерский штаб Патриса Эвра, если все же возглавит «красных дьяволов».
Sport24.ru 10:01
Музыка

Группа «Кино» выступит в Петербурге после 30-летнего перерыва

На экране показали трейлер с информацией о том, что голос Цоя не звучал со сцены 30 лет, и 31 октября будущего года это произойдет снова в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце.
Neva.Today 11 октября в 16:20
Политика

Кремль исключил обсуждение Крыма в «нормандском формате»

В преддверии выборов президента Путин в интервью заявил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины не будет никогда.
Газета.Ru 10:36
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В ЕС поддержали план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко представил на встрече с европейскими министрами удовлетворительную картину планов относительно решения конфликта в Донбассе.
RT на русском 10:28
Шоу-бизнес

Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

В коллективе «Уральских пельменей» официально подтвердили уход Юлии Михалковой, одной из главных звезд юмористического шоу.
ТК Звезда 12 октября в 11:50
Футбол

Игнашевич порассуждал о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ

Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался о возможном отказе клуба от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 05:30
Гаджеты

Раскрыта опасность дешёвых защитных плёнок для смартфонов

Samsung заявила, что расследует ситуацию. Но, по словам компании, проблема заключается именно в некачественной плёнке.
Ferra 10:25
Армия и оружие

Россию обвинили в бомбежке сирийских больниц

Российские военно-воздушные силы неоднократно бомбили больницы в Сирии, чтобы сокрушить последние очаги сопротивления президенту Башару Асаду, - пишет The New York Times.
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Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком

Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
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Полиция применила силу против протестующих в аэропорту Барселоны

Каталонская полиция (Моссос д'Эсквадра) была вынуждена применить силу против участников акции протеста в аэропорту Барселоны Эль-Прат.
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Политика

Премьер Украины посетил концерт неофашистской группы

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук посетил концерт неофашистской группы «Сокира Перуна», сообщает 13 октября украинский портал «Страна.UA» со ссылкой на обнародованную лидером ультра-правой организации Евгением Карасем фотографию премьера на концерте.
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