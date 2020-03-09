Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыВ США приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500

Ранее сообщалось, что фьючерсы обрушились более чем на 4% на фоне обвала цен на нефть.
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Цены на нефть WTI на электронных торгах упали на 23%

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В США приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500

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Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США приостановлены после падения более чем на 5%

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