Энергетика
Эхо МосквыВ США приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500
Ранее сообщалось, что фьючерсы обрушились более чем на 4% на фоне обвала цен на нефть.
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Биржевые торги остановлены после 5-процентного обвала индекса S&P 500
Московский Комсомолецвчера в 22:35
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