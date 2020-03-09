Энергетика
Газета.RuВ США приостановлены электронные торги фьючерсами индекса S&P 500
В воскресенье, 8 марта, в США были автоматически остановлены электронные торги фьючерсами индекса S&P 500. Об этом сообщает портал MarketWatch. Как стало известно, это произошло после того, как индекс упал на 5%.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Биржевые торги остановлены после 5-процентного обвала индекса S&P 500
Московский Комсомолецвчера в 22:35
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 12:59, Ашберн
Комментарии
Происшествия
Mash: задержан подозреваемый в убийстве подростка в Петербурге
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Авто
Lotus уже продала весь годовой выпуск электрического гиперкара стоимостью $2,65 млн
Вряд ли кто ожидал, что на новинку стоимостью $2,65 млн будет высокий спрос.
Экономика
Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков
Экономика
Бумаги российских компаний обвалились на бирже в Лондоне
В среднем падение составило 9-26 процентов на фонеобрушения цен на нефть.
Хоккей
«Барыс» вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
Политика
Прокуратура Нидерландов изучила все доводы РФ по делу о крушении MH17
Совместная следственная группа по делу о крушении рейса MH17 решила, что самолёт был уничтожен ракетным комплексом «Бук», доставленным на Украину из России, рассказал прокурор Вард Фердинандуссе.
Общество
В Германии два человека погибли от коронавируса
«Германия сообщает о первых двух случаях смерти от коронавируса», — пишет агентство.
Экономика
В России подорожают автомобили
Автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в России из-за падения рынка нефти.
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в интервью The Guardian.
Экономика
Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
Футбол
Тедеско: «Спартак» не заслужил поражения в матче с «Краснодаром»
Футболисты московского "Спартака" в матче 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" не заслужили поражения, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
Футбол
Дзюба вошел в стартовый состав «Зенита» на игру с «Уфой»
Армия и оружие
«Буки» в Сирии сбили 20 беспилотников Турции
Сирийские системы провтивовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 турецких беспилотников. Об этом в Twitter сообщил военный обозреватель Syrian MC.
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Кино
Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет
Экономика
В Госдуме рассказали о рисках для россиян от падения рубля
В Госдуме оценили риски для экономики и россиян от падения цен на нефть, вызванного последствиями развала сделки ОПЕК.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы
Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к подписчикам со страниц своего блога в Инстаграм.
Энергетика
Fitch предупредило о возможной девальвации в РФ из-за цен на нефть
Обвал цен на нефть до 30 долларов за баррель может привести к дефициту бюджета и девальвации в России.
Футбол
В Сети появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
Опубликован первый снимок бывшего форварда сборной Бразилии Роналдиньо в парагвайской тюрьме. Кадр сделан журналистом Эрнаном Родригесом.
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России
Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
Олег Пулатов получил повестку в суд. Нидерландский суд провел заседание по делу о крушении рейса MH17.
Происшествия
В Забайкалье полицейский избил учительницу из-за воздушных шариков
В Забайкальском крае в одном из сел полицейский избил учительницу в кафе из-за воздушных шариков.
Футбол
ЦСКА уступил «Ростову» в матче РПЛ
Общество
Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели
В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Кино
Появились первые кадры с новой героиней второго сезона «Пацанов»
Энергетика
Цены на нефть замедлили падение
В пятницу цены на нефть упали на 10% в Европе и США, а сегодня падение продолжилось. Цена нефти утром упала еще на треть, или на $14.
Шоу-бизнес
Певицу МакSим выписали из клиники
Певица Максим выписалась из клиники, где находилась в течение месяца из-за проблем со здоровьем.