В воскресенье, 8 марта, в США были автоматически остановлены электронные торги фьючерсами индекса S&P 500. Об этом сообщает портал MarketWatch. Как стало известно, это произошло после того, как индекс упал на 5%.

Политика Прокуратура Нидерландов изучила все доводы РФ по делу о крушении MH17 Совместная следственная группа по делу о крушении рейса MH17 решила, что самолёт был уничтожен ракетным комплексом «Бук», доставленным на Украину из России, рассказал прокурор Вард Фердинандуссе.

Экономика В России подорожают автомобили Автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в России из-за падения рынка нефти.

Политика Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в интервью The Guardian.

Энергетика Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.

Энергетика Цены на нефть замедлили падение В пятницу цены на нефть упали на 10% в Европе и США, а сегодня падение продолжилось. Цена нефти утром упала еще на треть, или на $14.