Энергетика

Газета.RuГазета.RuВ США приостановлены электронные торги фьючерсами индекса S&P 500

В воскресенье, 8 марта, в США были автоматически остановлены электронные торги фьючерсами индекса S&P 500. Об этом сообщает портал MarketWatch. Как стало известно, это произошло после того, как индекс упал на 5%.
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Цены на нефть WTI на электронных торгах упали на 23%

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ПРАЙМвчера в 22:37
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