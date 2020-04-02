Разгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 "Руслан" с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK). По его словам, борт разгружают быстро и без бюрократических таможенных формальностей.

В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России

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