Коронавирус
Газета.RuВ США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России
Разгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 "Руслан" с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK). По его словам, борт разгружают быстро и без бюрократических таможенных формальностей.
Читать в источнике
Оценить1,5K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 03:17, Ашберн
Здоровье
На Украине еще 120 человек заразились коронавирусом – Минздрав
За минувшие сутки на Украине ряды заболевших COVID-19 пополнили еще 120 человек.
Общество
Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве
Экономика
Новый налог на банковские вклады принимает Госдума
Поправки в Налоговый кодекс, согласно которым будут облагаться налогом проценты с вкладов, превышающих 1 миллион рублей, внесены в нижнюю палату парламента, сообщает ИА DEITA.
Политика
«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.
Политика
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин уверен, что Москва и Минск могут решать самые сложные вопросы союзного государства.
Энергетика
Нефть марки Brent дорожает более чем на 12%
В Лондоне за баррель дают почти 28 долларов. Накануне цены также росли – на 5-7%.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
В РФ на нарушителей самоизоляции составили более тысячи протоколов
Москва, 2 апреля 2020, 06:46 — REGNUM 1250 административных протоколов составлено в России в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции после прибытия из-за рубежа, 1 апреля сообщает пресс-служба МВД России.
Интернет
Huawei запустит в России бесконтактную оплату
Китайская компания Huawei запускает сервис бесконтактной оплаты «Кошелек Pay» на своих смартфонах в России с 10 апреля, сообщили в компании.
Общество
Путин подписал закон о штрафах за нарушение карантина
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении ответственности за нарушение режима карантина, пишет РИА Новости.
Общество
В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
Теннис
Теннисный турнир «Уимблдон»-2020 отменили
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Международный конкурс эстрадной песни отменили из-за пандемии коронавируса, но, как сообщается на официальном сайте мероприятия, организаторы «Евровидения» решили провести специальный онлайн-концерт.
Политика
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
Музыка
Новую песню «Крым» выпустила Земфира
Отечественная рок-вокалистка Земфира за много лет впервые презентовала публике свой новый сингл. Песня получила название «Крым».
Политика
Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу
Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Общество
Действие водительских прав просят продлить в условиях пандемии
Федерация автовладельцев России (ФАР) просит правительство РФ автоматически продлить на полгода сроки действия водительских прав граждан, говорится в обращении ФАР.
Общество
Власти Ростовской области смягчили режим самоизоляции
В Ростовской области смягчён режим самоизоляции для ряда категорий граждан, в их числе - пенсионеры.
Здоровье
Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом
Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Здоровье
В России у переболевших коронавирусом нашли стойкий иммунитет
По данным военных медиков, «продолжительный и напряженный» иммунитет появляется у пациентов, которые перенесли вирус с отчетливой клинической картиной и были здоровы до заражения им. Специалисты заявили, что наличие стойкого иммунитета у этих людей позволяет использовать плазму их крови для специфической иммунотерапии больных.
Политика
США запускают масштабную антинаркотическую операцию
Президент США Дональд Трамп объявил в среду, что страна развернет корабли в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана, чтобы предотвратить использование пандемии коронавируса наркокартелями.
Общество
Создание системы спецпропусков в Подмосковье завершится к 6 апреля
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда будет завершена разработка специальной системы спецпропусков для жителей области, по которым можно будет покидать изоляцию.
Общество
В Италии выявили новые особенности коронавируса
Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
Общество
Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет
Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.