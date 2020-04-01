Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России

Разгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 "Руслан" с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK). По его словам, борт разгружают быстро и без бюрократических таможенных формальностей.
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Разгрузку в США российского самолета с гумпомощью показали на видео

РИА Новости02:49

В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России

Газета.Ru02:48

Российский самолет с медпомощью прибыл в США

Известиявчера в 16:10

В постпредстве России допустили отправку новой партии гумпомощи в США

РБК00:57

Полянский допустил, что РФ направит в США новую партию помощи

Московский Комсомолецвчера в 19:43

Самолет с российской медпомощью прибыл в Нью-Йорк

ТВ Центр01:20

Разгрузка доставившего из РФ груз медоборудования для США самолета идет без формальностей

ТАССвчера в 17:45
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 03:17, Ашберн
Здоровье

На Украине еще 120 человек заразились коронавирусом – Минздрав

За минувшие сутки на Украине ряды заболевших COVID-19 пополнили еще 120 человек.
Украина.ру вчера в 04:08
Происшествия

Умершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом

Интерфакс 02:56
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Интерфакс вчера в 18:09
Экономика

Новый налог на банковские вклады принимает Госдума

Поправки в Налоговый кодекс, согласно которым будут облагаться налогом проценты с вкладов, превышающих 1 миллион рублей, внесены в нижнюю палату парламента, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 31 марта в 02:15
Политика

«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.
РИА Новости 01:38
Политика

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин уверен, что Москва и Минск могут решать самые сложные вопросы союзного государства.
ТАСС 03:10
Энергетика

Нефть марки Brent дорожает более чем на 12%

В Лондоне за баррель дают почти 28 долларов. Накануне цены также росли – на 5-7%.
Эхо Москвы 02:30
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Общество

В РФ на нарушителей самоизоляции составили более тысячи протоколов

Москва, 2 апреля 2020, 06:46 — REGNUM 1250 административных протоколов составлено в России в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции после прибытия из-за рубежа, 1 апреля сообщает пресс-служба МВД России.
REGNUM вчера в 23:46
Интернет

Huawei запустит в России бесконтактную оплату

Китайская компания Huawei запускает сервис бесконтактной оплаты «Кошелек Pay» на своих смартфонах в России с 10 апреля, сообщили в компании.
Коммерсантъ 03:00
Общество

Путин подписал закон о штрафах за нарушение карантина

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении ответственности за нарушение режима карантина, пишет РИА Новости.
Общественное телевидение России вчера в 13:03
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Теннис

Теннисный турнир «Уимблдон»-2020 отменили

ИА Красная Весна вчера в 11:49
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

Газета.Ru 31 марта в 13:17
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

Международный конкурс эстрадной песни отменили из-за пандемии коронавируса, но, как сообщается на официальном сайте мероприятия, организаторы «Евровидения» решили провести специальный онлайн-концерт.
НИА-Красноярск 31 марта в 22:45
Политика

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости вчера в 10:48
Музыка

Новую песню «Крым» выпустила Земфира

Отечественная рок-вокалистка Земфира за много лет впервые презентовала публике свой новый сингл. Песня получила название «Крым».
Live24 вчера в 13:29
Политика

Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу

Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Lenta.ru вчера в 21:04
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Общество

Действие водительских прав просят продлить в условиях пандемии

Федерация автовладельцев России (ФАР) просит правительство РФ автоматически продлить на полгода сроки действия водительских прав граждан, говорится в обращении ФАР.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 05:45
Общество

Власти Ростовской области смягчили режим самоизоляции

В Ростовской области смягчён режим самоизоляции для ряда категорий граждан, в их числе - пенсионеры.
1rnd.ru 01:49
Здоровье

Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом

Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Московский Комсомолец 31 марта в 02:37
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

Газета.Ru 02:29
Здоровье

В России у переболевших коронавирусом нашли стойкий иммунитет

По данным военных медиков, «продолжительный и напряженный» иммунитет появляется у пациентов, которые перенесли вирус с отчетливой клинической картиной и были здоровы до заражения им. Специалисты заявили, что наличие стойкого иммунитета у этих людей позволяет использовать плазму их крови для специфической иммунотерапии больных.
Рамблер 02:04
Политика

США запускают масштабную антинаркотическую операцию

Президент США Дональд Трамп объявил в среду, что страна развернет корабли в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана, чтобы предотвратить использование пандемии коронавируса наркокартелями.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Общество

Создание системы спецпропусков в Подмосковье завершится к 6 апреля

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда будет завершена разработка специальной системы спецпропусков для жителей области, по которым можно будет покидать изоляцию.
VSE42.RU вчера в 22:20
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
BFM.ru 02:05
Общество

Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет

Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
REGNUM 01:58
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС вчера в 18:44
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