Армия и оружие
Lenta.ruВ США признали Су-57 небоеспособным
Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 не является полностью боеспособным и не готов к полномасштабной войне с высокотехнологичным противником вроде США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II, пишет The National Interest.
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Политика
Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана Хаменеи
Twitter заблокировал официальный аккаунт верховного лидера Ирана Али Хаменеи, в котором он публиковал информацию на английском языке.
Происшествия
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении кокаина
Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева признала вину в совершении преступления – хранении кокаина, раскаялась и попросила прекратить в отношении нее уголовное преследование, назначив ей штраф.
Происшествия
Трое граждан Украины погибли в ДТП с автобусом в Орловской области
Трое граждан Украины погибли, еще семь получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Орловской области.
Шоу-бизнес
Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович
Девушка позировала в коротких шортах Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
Общество
Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Здоровье
Нарколог оценил правдивость поговорок про алкоголь
В честь наступающего старого Нового года нарколог Олег Забродин объяснил смысл некоторых народных поговорок про спиртные напитки.
Футбол
«Барселона» навяжет футболистам особое правило
В новые контракты игроков «Барселоны» будут включены особые условия, связанные с нефутбольной деятельностью игроков.
Общество
Умер правивший 50 лет Оманом султан
Кабус Бен Саид правил Оманом с 1970 года. К власти он пришел в результате переворота, свергнув своего отца Саида Бен Таймура.
Политика
Премьер Абхазии прибыл в парламент на встречу с оппозицией
Ранее парламент Абхазии рекомендовал президенту покинуть свой пост, а Верховный суд отменил результаты выборов и назначил повторные выборы.
Армия и оружие
В Киеве заявили, что у России «нет надводного флота»
Россия не имеет боеспособного "надводного флота", а Черноморский флот в целом находится в "крайне плачевном" состоянии, заявил председатель украинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.
Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
Компания Microsoft не планирует выход эксклюзивных игр для приставки Xbox Series X в первые месяцы после старта продаж, рассказал глава Xbox Game Studios Мэтт Бути в интервью журналу MCV/Develop.
Общество
Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.
Общество
Поликлиники Москвы перестали обслуживать приезжих из других регионов по ОМС
Согласно закону, гражданин имеет право воспользоваться медицинской помощью даже в том случае, если полис получен в другом городе.
Происшествия
В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
Общество
Жители России увидят первое в этом году лунное затмение
Политика
Признание Ирана подтвердило версию СБУ о ручном пуске ракеты по Boeing
Позднее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал признание Тегераном вины в крушении Boeing.
Культура
Участник BTS представил клип на трек Shadow
Происшествия
У московской фирмы украли 16 машин и два сейфа
Полиция возбудила уголовные дела после хищения у компании в Москве 16 автомобилей представительского класса и двух сейфов с деньгами.
Политика
Суд Швейцарии обязал Москву выплатить более $82 млн за Крым
Федеральный суд Швейцарии (Высший судебный орган Швейцарской конфедерации) подтвердил ранее вынесенное решение Женевского арбитража о том, что Москва должна заплатить 12 украинским компаниям более $82 млн компенсации за утрату активов после вхождения Крыма в состав России.
Политика
Яременко о признании Ирана: «Факты — вещь упертая»
Правильным шагом назвал признание властей Ирана в том, что украинский авиалайнер, вылетевший из Тегерана 8 января, был сбит.
Политика
В Госдуме осудили действия Ирана, сбившего украинский самолёт
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что российские парламентарии осуждают действия Ирана, сбившего украинский самолёт, но понимают, что на этот удар их спровоцировали США.
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
Политика
Меркель прибудет с однодневным визитом в Москву
«Канцлер прибудет в Москву 11 января с однодневным визитом», — приводит ТАСС слова представителя дипмиссии.
Футбол
«Иокагама» продлила контракт с 52-летним Миурой
«Иокогама» объявил о продлении контракта с форвардом Кадзуеси Миурой. Новое соглашение с 52-летним нападающим рассчитано до конца 2020 года.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Кассовые сборы фильма «Холоп», который вышел в прокат 26 декабря 2019 года, превысили 2 млрд рублей.
Авто
ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».