Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ США признали Су-57 небоеспособным

Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 не является полностью боеспособным и не готов к полномасштабной войне с высокотехнологичным противником вроде США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II, пишет The National Interest.
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Американский журнал заявил, что российские СУ-57 не готовы для полномасштабного боя

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В США назвали российский Су-57 небоеспособным

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Су-57 воскресит только война

Утро.ru09 января в 23:00

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В США признали Су-57 небоеспособным

Lenta.ru02:03

Военные США не считают российский Су-57 серьезным противником

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В честь наступающего старого Нового года нарколог Олег Забродин объяснил смысл некоторых народных поговорок про спиртные напитки.
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В новые контракты игроков «Барселоны» будут включены особые условия, связанные с нефутбольной деятельностью игроков.
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Во время учений Минобороны России в Казахстане упал обломок ракеты

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Умер правивший 50 лет Оманом султан

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Армия и оружие

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Газета.Ru 03:23
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При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр

Компания Microsoft не планирует выход эксклюзивных игр для приставки Xbox Series X в первые месяцы после старта продаж, рассказал глава Xbox Game Studios Мэтт Бути в интервью журналу MCV/Develop.
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Общество

Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.
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В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
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REGNUM 01:44
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В Госдуме осудили действия Ирана, сбившего украинский самолёт

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что российские парламентарии осуждают действия Ирана, сбившего украинский самолёт, но понимают, что на этот удар их спровоцировали США.
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В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
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Политика

Меркель прибудет с однодневным визитом в Москву

«Канцлер прибудет в Москву 11 января с однодневным визитом», — приводит ТАСС слова представителя дипмиссии.
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«Иокогама» объявил о продлении контракта с форвардом Кадзуеси Миурой. Новое соглашение с 52-летним нападающим рассчитано до конца 2020 года.
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Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

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Газета.Ru вчера в 13:28
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Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».
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