Армия и оружие
Lenta.ruВ США признали Су-57 небоеспособным
Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 не является полностью боеспособным и не готов к полномасштабной войне с высокотехнологичным противником вроде США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II, пишет The National Interest.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:46, Ашберн
Шоу-бизнес
На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино
Шоу-бизнес
Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович
Девушка позировала в коротких шортах Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
Политика
Хаменеи приказал опубликовать результаты расследования крушения Boeing
Духовный лидер и верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился обнародовать результаты расследования катастрофы украинского Boeing-737, который по ошибке сбили силы ПВО страны, сообщила государственная телерадиокомпания IRIB.
Общество
В Минпросвещения рассказали о новых отметках в школьных аттестатах
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Общество
Росздравнадзор увидел риски с инвалидными колясками из-за маркировки
Росздравнадзор попросил Минпромторг исключить криптографические коды проверки из кода маркировки кресел-колясок.
Происшествия
Отец Шамсутдинова рассказал об избиениях в части в Забайкалье
Отец расстрелявшего восемь сослуживцев солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова рассказал об избиениях в военной части в Забайкалье.
Политика
Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
Происшествия
Студенты 7 часов ампутировали пациенту ногу. На хирурга завели дело
Хирург из Мурманской области должен был провести пациенту ампутацию ноги, но доверил проведение операции студентам-медикам.
Политика
Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»
Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
Шоу-бизнес
Карен Шахназаров рассказал о свадьбе с Марией Шукшиной
Общество
Богатейшая женщина Африки оказалась гражданкой России
Экономика
Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%
В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
Общество
Петросян прокомментировал приостановку производства «Смехопанорамы»
Автор юмористической программы «Смехопанорама» Евгений Петросян прокомментировал приостановку производства передачи.
Общество
Синоптики предупредили о температурном рекорде в Москве и Подмосковье
По данным синоптиков, абсолютный максимум температуры на 13-14 января составляет 3,7 градуса. Этот рекорд был зафиксирован в 2005 году.
Политика
Джабаров: Иран поступил достойно, признав вину в крушении Boeing
Global Look Press Российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что Иран не стал "прятать голову в песок" и поступил достойно, признав свою вину в гибели украинского Boeing.
Экономика
Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти
Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Хоккей
Форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой дня в НХЛ
Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин признан второй звездой дня по итогам матчей регулярного чемпионата, прошедших в пятницу, сообщается на официальном сайте лиги.
Общество
Поликлиники Москвы перестали обслуживать приезжих из других регионов по ОМС
Согласно закону, гражданин имеет право воспользоваться медицинской помощью даже в том случае, если полис получен в другом городе.
Здоровье
Медоборудование для диагностики редких детских заболеваний закупили в Подмосковье
Новое оборудование позволяет проводить более глубокое исследование функции внешнего дыхания, а это в свою очередь помогает быстрее устанавливать диагноз и наблюдать за состоянием ребёнка с патологиями.
Армия и оружие
Новые российские вертолетоносцы получат имена «Мистралей»
Политика
Канадский премьер заявил, что украинский Boeing сбила иранская ракета
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции выступил с заявлением о том, что украинский Boeing 737-800 в Тегеране сбила иранская ракета класса «земля-воздух», передает РИА Новости.
Экономика
Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте
Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).
Авто
Бюджетный кроссовер Volkswagen Jetta VS7 поступил в продажу
Новый бюджетный кроссовер Jetta VS7 от автоконцерна Volkswagen официально поступил в продажу.
Политика
На Украине рассказали о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.