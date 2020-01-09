Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 не является полностью боеспособным и не готов к полномасштабной войне с высокотехнологичным противником вроде США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II, пишет The National Interest.

Политика Хаменеи приказал опубликовать результаты расследования крушения Boeing Духовный лидер и верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился обнародовать результаты расследования катастрофы украинского Boeing-737, который по ошибке сбили силы ПВО страны, сообщила государственная телерадиокомпания IRIB.

Политика Джабаров: Иран поступил достойно, признав вину в крушении Boeing Global Look Press Российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что Иран не стал "прятать голову в песок" и поступил достойно, признав свою вину в гибели украинского Boeing.

Хоккей Форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой дня в НХЛ Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин признан второй звездой дня по итогам матчей регулярного чемпионата, прошедших в пятницу, сообщается на официальном сайте лиги.

Здоровье Медоборудование для диагностики редких детских заболеваний закупили в Подмосковье Новое оборудование позволяет проводить более глубокое исследование функции внешнего дыхания, а это в свою очередь помогает быстрее устанавливать диагноз и наблюдать за состоянием ребёнка с патологиями.