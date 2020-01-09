Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ США признали Су-57 небоеспособным

Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 не является полностью боеспособным и не готов к полномасштабной войне с высокотехнологичным противником вроде США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II, пишет The National Interest.
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Военные США не считают российский Су-57 серьезным противником

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The National Interest: Российские Су-57 в США являются небоеспособными

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Су-57 воскресит только война

Утро.ru09 января в 23:00

В США признали Су-57 небоеспособным

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Российский Су-57 назвали непригодным для воздушного боя

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В США признали Су-57 небоеспособным

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В США российский новейший истребитель назвали не готовым к войне

Ferra03:21
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Девушка позировала в коротких шортах Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
WomanHit.ru 09 января в 11:10
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Хаменеи приказал опубликовать результаты расследования крушения Boeing

Духовный лидер и верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился обнародовать результаты расследования катастрофы украинского Boeing-737, который по ошибке сбили силы ПВО страны, сообщила государственная телерадиокомпания IRIB.
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Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
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Общество

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Росздравнадзор попросил Минпромторг исключить криптографические коды проверки из кода маркировки кресел-колясок.
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Отец Шамсутдинова рассказал об избиениях в части в Забайкалье

Отец расстрелявшего восемь сослуживцев солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова рассказал об избиениях в военной части в Забайкалье.
Газета.Ru 02:41
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Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
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Происшествия

Студенты 7 часов ампутировали пациенту ногу. На хирурга завели дело

Хирург из Мурманской области должен был провести пациенту ампутацию ноги, но доверил проведение операции студентам-медикам.
Телеканал 360° вчера в 03:53
Политика

Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
BFM.ru 09 января в 09:09
Общество

МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололедице

Газета.Ru 03:00
Шоу-бизнес

Карен Шахназаров рассказал о свадьбе с Марией Шукшиной

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Армия и оружие

В Киеве заявили, что у России «нет надводного флота»

Газета.Ru 03:23
Общество

Богатейшая женщина Африки оказалась гражданкой России

МИР 24 вчера в 10:46
Экономика

Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%

В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
РБК 09 января в 03:38
Общество

Петросян прокомментировал приостановку производства «Смехопанорамы»

Автор юмористической программы «Смехопанорама» Евгений Петросян прокомментировал приостановку производства передачи.
Lenta.ru вчера в 20:28
Общество

Синоптики предупредили о температурном рекорде в Москве и Подмосковье

По данным синоптиков, абсолютный максимум температуры на 13-14 января составляет 3,7 градуса. Этот рекорд был зафиксирован в 2005 году.
РИА Новости 01:20
Политика

Джабаров: Иран поступил достойно, признав вину в крушении Boeing

Global Look Press Российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что Иран не стал "прятать голову в песок" и поступил достойно, признав свою вину в гибели украинского Boeing.
РЕН ТВ 02:27
Экономика

Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Вести.Ru вчера в 11:09
Хоккей

Форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой дня в НХЛ

Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин признан второй звездой дня по итогам матчей регулярного чемпионата, прошедших в пятницу, сообщается на официальном сайте лиги.
РИА Новости 01:51
Общество

Поликлиники Москвы перестали обслуживать приезжих из других регионов по ОМС

Согласно закону, гражданин имеет право воспользоваться медицинской помощью даже в том случае, если полис получен в другом городе.
Говорит Москва вчера в 08:46
Здоровье

Медоборудование для диагностики редких детских заболеваний закупили в Подмосковье

Новое оборудование позволяет проводить более глубокое исследование функции внешнего дыхания, а это в свою очередь помогает быстрее устанавливать диагноз и наблюдать за состоянием ребёнка с патологиями.
Вести Подмосковья вчера в 08:50
Армия и оружие

Новые российские вертолетоносцы получат имена «Мистралей»

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Политика

Канадский премьер заявил, что украинский Boeing сбила иранская ракета

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции выступил с заявлением о том, что украинский Boeing 737-800 в Тегеране сбила иранская ракета класса «земля-воздух», передает РИА Новости.
Капитал страны вчера в 04:03
Экономика

Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).
РБК 01:00
Происшествия

В Петербурге на пешеходном переходе автомобиль сбил двух человек

РИА Новости 03:18
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Бюджетный кроссовер Volkswagen Jetta VS7 поступил в продажу

Новый бюджетный кроссовер Jetta VS7 от автоконцерна Volkswagen официально поступил в продажу.
CarsWeek.ru 01:39
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На Украине рассказали о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

Lenta.ru вчера в 13:45
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Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru вчера в 13:28
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«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
RT на русском вчера в 05:57
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