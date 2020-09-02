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В США признали Ту-160 самым опасным военным самолетом России

Как отмечает автор публикации, Ту-160 является самым крупным самолетом военного назначения в мире. Он всегда считался, одним из лучших бомбардировщиков России, однако после модернизации усилит свои боевые возможности.В источнике
С чего всё началось
Самый большой в мире боевой самолёт Ту-160 Blackjack способен преодолеть 3700 миль (5954 км), — отмечает
 автор обзора военный эксперт Пётр Бутовский.
News.ru20:15
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Газета.Ru

В США назвали самый опасный российский боевой самолет

Газета.Ru03:05
ФедералПресс

Назван самый опасный российский боевой самолет

ФедералПресс20:06
Life.ru

Американский журнал назвал Ту-160 самым опасным военным самолётом России

Life.ru20:50
News.ru

Американский журнал назвал Ту-160 самым опасным боевым самолётом России

News.ru20:15
Телеканал 360°

В США назвали самый опасный российский боевой самолет

Телеканал 360°21:29
РИА Новости

Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет

РИА Новости18:45
Lenta.ru

В США назвали самый опасный военный самолет России

Lenta.ru17:15

Прокуратура Германии не сочла дело Навального «особым случаем»

«Федеральная прокуратура не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определенного лица или было ли оно связано с определенным вопросом», – цитируют «РИА Новости» ответ прокуратуры на запрос о деле Навального.
Прокуратура Германии не сочла дело Навального «особым случаем»
Ведомости03:28
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Как российские школы будут совмещать учебу с выборами

Трехдневное голосование на региональных выборах принесло местным властям новую головную боль: волеизъявление начнется в пятницу, 11 сентября, а это для школ, где расположено большинство избирательных участков, обычный учебный день.
Коммерсантъ17:59
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США испытали прототипы гиперзвуковых ракет воздушного базирования

Американское Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) сообщило об успешных летных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет Lockheed Martin и Raytheon воздушного базирования.
Интерфакс02:11
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Вирусолог прокомментировал миллион случаев коронавируса в России

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что миллион случаев заражения коронавирусом в России не является ужасающей цифрой по сравнению с показателями в других странах.
Peterburg2.ru20:01
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