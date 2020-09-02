В США признали Ту-160 самым опасным военным самолетом России
Смотрите также
Прокуратура Германии не сочла дело Навального «особым случаем»
Алла Пугачева и Максим Галкин отвели своих детей в школу
Под Томском задержали серийного насильника, которого искали 12 лет
В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена
В Башкирии задержали двух подозреваемых в убийстве ветерана
Пенсионеры смогут принять участие в испытаниях вакцины «Спутник V»
Умер народный артист России Борис Клюев
США испытали прототипы гиперзвуковых ракет воздушного базирования
Вокалист Little Big Илья Прусикин объявил о разводе с женой
После гибели пяти человек при пожаре в Махачкале возбуждено дело
Раскрыты результаты вскрытия Легкоступовой
Валентин Гафт отмечает 85-летний юбилей
В России за сутки выявили почти 5 тыс. заразившихся COVID-19
В Минске нашли мертвым мужчину, пропавшего после акции протеста
Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
Московское «Динамо» сыграет с тбилисским «Локомотивом» в Лиге Европы
Ракетный крейсер «Москва» после ремонта впервые вышел на учения в море
Вакцину от COVID используют на добровольцах старше 60 лет
Прокуратура Германии не сочла дело Навального «особым случаем»
Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
Мишустин выделил 34,3 млрд руб. для выплат пособий на детей
Сенаторы прокомментировали заявление Тихановской о Крыме
Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября
Умер народный артист России Борис Клюев
Владимир Путин может выступить перед Генассамблеей ООН 22 сентября
В Башкирии задержали двух подозреваемых в убийстве ветерана
ФСБ пресекла деятельность 20 подпольных оружейников в девяти регионах
Как отмечает автор публикации, Ту-160 является самым крупным самолетом военного назначения в мире. Он всегда считался, одним из лучших бомбардировщиков России, однако после модернизации усилит свои боевые возможности.В источнике
С чего всё началось
Самый большой в мире боевой самолёт Ту-160 Blackjack способен преодолеть 3700 миль (5954 км), — отмечает
автор обзора военный эксперт Пётр Бутовский.
Подробнее о событии