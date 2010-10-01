Армия и оружие

Взгляд.руВзгляд.руВ США признали конец американского «неоспоримого доминирования»

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Начавшийся после распада СССР период «неоспоримого доминирования США в мире» подходит к концу, заявили СМИ США.
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Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

RT на русском вчера в 08:32
Происшествия

Шамана, идущего изгонять Путина, похитили вооруженные люди в масках

ТВК вчера в 23:32
Наука

Движение трупов после смерти усложнит расследование преступлений

Ugpressa.ru 16 сентября в 16:27
Экономика

Альфа-банк предсказал рост спроса на сталь на фоне торговых войн

Аналитики Альфа-банка считают, что рынок преувеличивает влияние торговой войны между США и Китаем на спрос на сталь и сырье для ее производства, говорится в отчете банка, с которым ознакомился РБК.
РБК 00:02
Экономика

«Роснефть» построит в Башкирии сеть фирменных газовых заправок

На «Инвестчасе» генеральный директор дочерней структуры нефтяного гиганта ООО «РН Газотопливная компания» Павел Котов рассказал Радию Хабирову о планах создать сеть фирменных АЗС для газовых автомобилей.
UfaTime.ru вчера в 23:22
Происшествия

Троих российских пограничников ранили при нападении в Японском море

Три российских военнослужащих получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море.
Piter.tv 17 сентября в 09:07
Гаджеты

Apple выпустила iOS 13.1 beta 4

Апдейт iOS 13.1 beta 4 весит около 150 Мб. Загрузить новую прошивку могут участники специальной программы Apple.
The GEEK вчера в 13:50
Космос

«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Общество

Назван простой продукт с омега-3 для замены дорогой рыбы и масла

В последнее время у некоторых медиков вызывает опасение употребление рыбы из-за возможного содержания в ней токсичных веществ - например, ртути.
Российская газета вчера в 01:45
Происшествия

В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба

В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба, в результате которой погиб по меньшей мере один человек.
Известия вчера в 20:22
Происшествия

СК возьмет под контроль дело об избиении подростка-инвалида в Приморье

РИА Новости вчера в 19:11
Здоровье

Невролог рассказал, как пережить магнитные бури

Вечерняя Москва вчера в 09:28
Футбол

«Локомотив» обыграл в гостях «Байер» в Лиге чемпионов

"Локомотив" с победы стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре "железнодорожники" на выезде одолели немецкий "Байер" - 2:1.
Российская газета вчера в 17:05
Политика

Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита

Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета вчера в 09:53
Здоровье

Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день

Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.
РБК 00:04
Происшествия

Медики стабилизировали состояние расстрелянного у метро полицейского

Известия вчера в 13:46
Кино

Создатели нового «Терминатора» решили не менять возраст Шварценеггера

В настоящее время известно, что Шварценеггер в следующем «Терминаторе» сыграет роль робота Т-800.
News.ru 17 сентября в 03:41
Общество

В российском вузе начали бороться с геями

В Екатеринбурге в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) создали специальную службу мониторинга морального облика студентов, которая призвана следить за сексуальной ориентацией учащихся.
Lenta.ru вчера в 05:50
Общество

Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье

Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия вчера в 00:14
Хоккей

Панарин в матче с «Нью-Джерси» забросил первую шайбу за «Рейнджерс»

В начале второй двадцатиминутки нападающий Артемий Панарин забил гол. Это первая шайба россиянина за новую команду.
Sport24.ru вчера в 21:17
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк находится в сознании

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ugpressa.ru вчера в 10:32
Футбол

Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения

Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ 17 сентября в 04:11
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 17 сентября в 01:56
Политика

Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Технологии

TechCrunch: Nokia поставляет МТС оборудование для СОРМ

Издание TechCrunch проверило документы и обнаружило, что установленное устройство СОРМ в телефонной сети имеет прямой доступ к данным, которые проходят через каждую телефонную станцию, включая звонки, сообщения и данные.
News.ru вчера в 10:57
Политика

Денис Паслер вступил в должность губернатора Оренбургской области

Oren.ru вчера в 07:25
Армия и оружие

Военные в США подтвердили подлинность видео с НЛО

Представитель ВМС США заявил о подлинности видео с неопознанными летающими объектами (НЛО), которое было снято американскими военными лётчиками и появилось в сети, пишет Popular Mechanics.
Профиль вчера в 01:39
Общество

Сообщество «Диссернет» составило список худших ректоров России

Возглавил список член Высшей аттестационной комиссии, руководитель Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев.
Эхо Москвы вчера в 14:31
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Шоу-бизнес

Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк

Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК вчера в 14:57
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Американский военнослужащий, генерал КМП США. 29 июля 2015 года Сенат США утвердил Данфорда в должности Председателя объединённого комитета начальников штабов. 25 сентября 2015 года Данфорд стал самым высокопоставленным офицером в Вооруженных Силах США. Его предшественник, генерал Мартин Демпси ушёл в отставку 1 октября 2015 года.
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