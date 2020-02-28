Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ США признали неспособность создать систему ПРО для защиты от России

Создать систему, которая защитила бы Соединенные Штаты от российских и китайских баллистических ракет, технически невозможно, заявил командующий стратегическими силами США адмирал Чарльз Ричардс на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил палаты представителей конгресса.
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В США признали неспособность создать систему ПРО для защиты от России

РИА Новости05:44

Пентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России

РБК03:34

Пентагон назвал технически нереализуемой систему ПРО, позволяющую США защититься от РФ

ТАССвчера в 18:26

В США признали, что им не под силу создать систему ПРО для защиты от России

ФАНвчера в 19:33

Пентагон: ПРО, позволяющую США защититься от РФ, создать невозможно

Московский Комсомолецвчера в 19:06

Пентагон: система ПРО США для защиты от РФ технически нереализуема

РЕН ТВвчера в 18:43

Пентагон: создать систему ПРО, защищающую США от РФ, технически невозможно

Красная веснавчера в 20:24
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Биатлон

В смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону сборная России взяла серебро

27 февраля в белорусских Раубичах завершилась смешанная эстафета чемпионата Европы по биатлону, российская сборная заняла второе место.
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Опубликован анализ вскрытий умерших от китайской вирусной пневмонии

Китайские ученые проводили анализ на основе данных о вскрытии 11 пациентов возрастом от 52 до 80 лет, которые умерли от SARS-CoV-2.
ТАСС Наука 07:25
Армия и оружие

Турецкая армия атаковала самолеты ВКС России в Идлибе

Российские самолеты и позиции армии САР подверглись обстрелу со стороны турецких военных.
HotGeo вчера в 13:39
Политика

Путин провел оперативное совещание Совбеза по ситуации в Идлибе

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ситуацию в сирийском Идлибе, сообщили в Кремле.
РИА Новости 07:58
Футбол

«Днепр-1» — «Динамо» Киев: привлекательная вывеска

Предлагаем прогноз на матч Украинской Премьер-Лиги, в котором 28 февраля «Днепр-1» принимает киевское «Динамо».
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Общество

АТОР обратилась к вице-премьерам из-за ситуации с COVID-2019

Туроператоры попросили правительство скорректировать сроки запрета продажи туров из-за коронавируса COVID-2019.
Вести.Ru 07:53
Здоровье

Что есть и чего нет в медицине Севастополя

Больше и лучше В 2019 году в государственные медицинские учреждения Севастополя поступило 476 единиц оборудования на общую сумму 352 миллиона рублей.
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Происшествия

Зарезавший маленькую дочь липчанин пытался сжечь семью после убийства

Устроивший резню к квартире 35-летний житель Липецка пытался сжечь своих дочерей и супругу.
Вести.Ru вчера в 05:35
Армия и оружие

В Совфеде допустили возможность войны между Турцией и Сирией

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что планируемая Турцией широкомасштабная операция в сирийском Идлибе может перерасти в ее войну с Сирией.
Газета.Ru 07:41
Общество

Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова

Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.
Вести.Ru 04:10
Происшествия

На Кубани убийца девочки написал на стенах домов, где спрятал тело

Как сообщает пресс-службе регионального СК, найти убийцу удалось после того, как на стенах домов появились надписи, указывающие на местонахождение тела.
Российская газета вчера в 12:28
Футбол

«Манчестер Юнайтед» одержал самую крупную домашнюю победу с 2011 года

Накануне "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на "Олд Траффорде" разгромил бельгийский "Брюгге" со счётом 5:0.
Sport.ru 03:59
Шоу-бизнес

Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание

В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Gazeta.SPb вчера в 15:39
Политика

Законопроект о санкциях за нарушения при плебисците внесён в Госдуму

Законопроект о об ответственности за нарушение в ходе общероссийского голосование по поправкам в Конституции РФ внесены в госдуму.
REGNUM 06:47
Общество

Депутаты предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

В Госдуму внесли проект о налоговом вычете при покупке автомобиля.
Деловое.ТВ вчера в 07:59
Армия и оружие

Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России

Продолжение конфликта в сирийской провинции Идлиб, которая остаётся в руках протурецких боевиков и радикальных группировок, может вынудить Анкару закрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ РФ.
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Технологии

Контроллер игровой консоли PlayStation 5 может получить поддержку беспроводной зарядки

Стало известно о том, что компания Sony запатентовала съёмный зарядный адаптер, который может подключаться к контроллеру игровой консоли PlayStation 5. Заявка на патент была подана во Всемирную организацию интеллектуальной собственности летом прошлого года, но для публичного просмотра документация стала доступна только теперь.
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Политика

Александра Байера не согласовали на должность вице-губернатора

28 февраля на заседании Законодательного Собрания Владимирской области прошла процедура утверждения кандидатуры Александра Байера в должности вице-губернатора.
Довод 07:50
Кино

Раскрыто рабочее название нового фильма о Человеке-пауке

Американский портал ComicBook рассекретил рабочее название нового фильма про Человека-паука от Marvel.
Piter.tv вчера в 13:48
Экономика

Великобритания купила у России золото на рекордные $5 млрд

В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем в 2018 году.
Газета.Ru 07:20
Общество

В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Российская газета 06:43
Общество

Папа Римский отменил все официальные аудиенции

Все официальные аудиенции у Папы Римского Франциска отменены, но понтифик отслужил утреннюю мессу и продолжает рабочие встречи.
ТАСС 04:38
Кино

Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»

Актер Александр Боев подал в суд на режиссера и продюсера Никиту Михалкова, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 02:48
Общество

Канадцы отказались платить за принца Гарри и Меган Маркл

В среду, 26 февраля, Канада объявила, что после 31 марта Королевская канадская конная полиция прекратит обеспечивать безопасность принца Гарри, Меган Маркл и их девятимесячного сына Арчи, используя деньги из государственного бюджета.
Lenta.ru 06:33
Футбол

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
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Здоровье

Прокуратура проверит информацию о «просрочке» в камчатской больнице

Как сообщили в прокуратуре края, сотрудники надзорного ведомства уже начали проверку по обращению медиков.
Аргументы и Факты - Камчатка 00:55
Армия и оружие

Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии

Ранее телеканал "Россия-24" показал репортаж, в котором говорилось, что турецкие военные специалисты обстреливают самолеты российских и сирийских войск около города Саракиб в провинции Идлиб.
РИА Новости вчера в 15:08
Футбол

Кадар перешел из киевского «Динамо» в клуб китайской Суперлиги

Sport24.ru 02:58
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас назвал ребенка несуществующим русским именем

Испанский певец Энрике Иглесиас назвал новорожденную дочь несуществующим русским именем — Маша (не Мария).
Lenta.ru 04:28
Армия и оружие

В ЕС призвали к немедленной деэскалации в Идлибе

ЕС призвал к немедленной деэскалации в Идлибе, объявил, что "сожалеет о всех жертвах", и предупредил, что готов "защищать собственные интересы безопасности".
ТАСС 03:36
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