Армия и оружие
РИА НовостиВ США признали неспособность создать систему ПРО для защиты от России
Создать систему, которая защитила бы Соединенные Штаты от российских и китайских баллистических ракет, технически невозможно, заявил командующий стратегическими силами США адмирал Чарльз Ричардс на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил палаты представителей конгресса.
Читать в источнике
Оценить129
Подробнее о событии
Показать все источники
Пентагон: ПРО, позволяющую США защититься от РФ, создать невозможно
Московский Комсомолецвчера в 19:06
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 11:09, Ашберн
Политика
В ЛНР задержали стрингера МИА «Россия сегодня»
Министерство государственной безопасности самопровозглашенной ЛНР задержало внештатного фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Виталия Ромаса.
Политика
В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции
День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $52
По данным на 08.30 мск, цена была $52.7 за баррель. В последний раз цена нефти этого сорта опускалась ниже $52 за баррель 26 декабря 2018 г.
Шоу-бизнес
Рэпер Элджей наконец-то показал глаза без линз
Музыкант удивил поклонников, впервые показав, как выглядят его глаза без белых линз.
Музыка
Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone
Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.
Футбол
Определились пары 1/8 финала Лиги Европы
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы прошла 28 февраля в швейцарском Ньоне.
Общество
В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Общество
В АТОР назвали ударом ситуацию с турами в Италию из-за коронавируса
Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович прокомментировал возможные убытки российских туроператоров в связи с распространением коронавируса.
Армия и оружие
Новое российско-турецкое обострение: Вопрос о закрытии Турции будет ясен после переговоров 5 марта
Напомним, что громкие и жесткие заявления Эрдогана о «большой войне» начались сразу после того, как неделю назад армия Асада взяла городок Сарахъиба, через который проходит наиважнейшая трасса трасса М-5 из Дамаска в Алеппо, после чего стало возможным крупное наступление на город Идлиб.
Общество
Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП
Московский городской суд отменил решение Никулинского районного суда о выплате нападающему "Сельты" Федору Смолову компенсации в размере 8 миллионов рублей от страховой компании за аварию в Краснодаре.
Политика
Швеция поддержала «Северный поток — 2»
Швеция поддержала "Северный поток — 2" — Введенные американские санкции, направленные против завершения строительства газопровода "Северный поток — 2", — это прямое вмешательство США в европейские дела.
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Армия и оружие
Сирийская армия отвоевала у террористов три населённых пункта
В настоящее время ещё три населённых пункта в Сирии перешли под контроль подразделений сирийской армии.
Здоровье
Составлен список продуктов и вещей на случай эпидемии коронавируса
Вспышка коронавируса не проходит бесследно: ученые ищут лекарства, врачи пытаются вылечить больных, а федеральное ведомство защиты гражданского населения и помощи при катастрофах составило список необходимых вещей и продуктов в случае эпидемии вируса COVID-19.
Политика
В ГБР завершили допрос Порошенко
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Политика
Путин решит судьбу бога в Конституции
«Можно предложить юридический текст, где упоминается, что Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в бога», — объяснила Хабриева вариант с упоминанием бога в Основном законе.
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным
Воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.
Политика
В Кремле заявили о возможной встрече лидеров России и Турции в Москве
В феврале глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что встреча с Владимиром Путиным запланирована на 5 марта.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Футбол
«Ливерпуль» может остаться без титула чемпиона Англии из-за коронавируса
"Ливерпуль" может остаться без титула чемпиона Англии, если сезон будет сокращен из-за вспышки коронавируса, сообщает The Telegraph.
Кино
Маколей Калкин сыграет в новом сезоне «Американской истории ужасов»
Каст юбилейного, десятого сезона хоррор-антологии "Американская история ужасов" обещается замечательным.
Армия и оружие
Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии
Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море.
Армия и оружие
В Алеппо нашли брошенные террористами документы
В Алеппо нашли брошенные террористами документы. В них содержались отчеты с зарплатами боевиков из лагерей подготовки.
Биатлон
В смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону сборная России взяла серебро
27 февраля в белорусских Раубичах завершилась смешанная эстафета чемпионата Европы по биатлону, российская сборная заняла второе место.
Общество
Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу
Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.