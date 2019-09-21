с чего всё началось

Ни одна система противовоздушной обороны не способна отразить атаку, совершенную на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, заявил глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд на пресс-конференции в Пентагоне.

В США признали невозможность ПВО отразить атаку на саудовские НПЗ

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Армия и оружие Российские военные доставили 4 т продовольствия в пригороды Дамаска Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили около 4,5 т гуманитарной помощи жителям пригородов Дамаска.

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Спорт Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

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