Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри. По его словам, у России есть ключевые интересы в Сирии — поддержание военных баз, а также защита своих экономических инвестиций.

с чего всё началось

Россия и США поддерживают мирный процесс в Сирии под эгидой ООН. США с 2011 года требуют отставки президента Сирии Асада и убеждают в ее необходимости другие страны, но пока безрезультатно.

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