Политика

Военное делоВоенное делоВ США призвали Россию «прекратить оккупацию» Крыма

Госсекретарь заявил, что действия и политика Кремля представляют угрозу национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов. Государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео призвал Российскую Федерацию «прекратить оккупацию» Крыма.
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Госсекретарь США призвал Россию прекратить «оккупацию» Крыма

Газета.Ru04:31

Помпео заявил, что России необходимо «прекратить оккупацию» Крыма

Московский Комсомолец00:08

Помпео призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма

Аргументы и Факты01:10

Помпео потребовал «прекратить оккупацию» Крыма

Вечерняя Москва00:23

Помпео призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма

РИА Новостивчера в 23:47

Помпео напомнил о возвращении Крыма Украине как условии снятия санкций с РФ

Интерфаксвчера в 23:10

Помпео призвал Россию «вернуть Крым»

REGNUM01:43
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Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
Хоккей

Канадский хоккеист заявил о неспособности Овечкина превзойти Гретцки

По словам Скотта, чтобы догнать Гретцки, на счету которого 894 заброшенных шайбы, Овечкину придется забивать не менее 30 голов за сезон на протяжении шести лет.
Lenta.ru 06:20
Музыка

Панайотова назвали представителем России на «Евровидении»

Певец Александр Панайотов представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение", передает "Стархит" со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 03:11
Политика

Лукашенко настаивает, что договорился с Путиным по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко настаивает, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о компенсации Минску при поставках нефти снижения нефтяных пошлин из-за налогового маневра, однако, по его словам, российские министры "по-своему" трактуют эти договоренности.
РИА Новости 04:57
Происшествия

ФСБ задержала группу торговцев оружием в Свердловской области

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России пресечена деятельность организованной группы из числа жителей Свердловской области, причастных к незаконному обороту огнестрельного оружия, в том числе модернизированного из гражданских образцов в боевые аналоги", - сообщили в ЦОС.
ТАСС 05:39
Технологии

Xbox Series X получит ещё и трассировку звука

Представитель Microsoft назвал его звуком с трассировкой лучей (ray traced audio). К сожалению, внятных объяснений нам не дали.
iXBT.com 04:48
Энергетика

РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России

В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
РИА Новости 01:48
Политика

Президенту предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

Глава государства Владимир Путин получил предложение от сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию провести общероссийское голосование по изменениям в Основной закон 22 апреля.
Общественная служба новостей вчера в 10:47
Происшествия

Возбуждено уголовное дело об убийстве пропавшей девушки из дела «Сети»

Интерфакс 05:17
Происшествия

Задержанные подростки в Саратове планировали убить 40 человек

Один из задержанных подростков в Саратове готовил массовое убийство 40 человек.
REGNUM вчера в 03:14
Общество

Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ

Россия пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
РБК 06:08
Религия

Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман

РИА Новости 25 февраля в 16:53
Армия и оружие

Сирийская оппозиция сообщила о захвате стратегического города Саракиб

РБК 03:12
Футбол

Семак сообщил о состоянии Дзюбы перед игрой с «Локомотивом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что лидер команды Артем Дзюба перед матчем 20-го тура чемпионата России против московского «Локомотива» тренируется по индивидуальной программе.
РБК 05:48
Теннис

Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру

Российская теннисистка, экс-первая ракетка мира, победительница пяти турниров "Большого шлема" Мария Шарапова приняла решение завершить свою спортивную карьеру.
Областная газета вчера в 08:27
Политика

Путин ответил на вопрос о двойниках

Российская газета 02:17
Политика

В Кремле прокомментировали открытие сквера Немцова в Праге

RT на русском 04:42
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости 05:03
Космос

Впервые на орбите прошла автономная стыковка двух спутников

Если все пройдет успешно, MEV-1 останется в пристыкованном состоянии в течение пяти лет, прежде чем отправить отработавший спутник по нисходящей траектории.
Хайтек+ 05:21
Происшествия

Задержанных в Дании за наркотики моряков из РФ отпустили на свободу

Практически все задержанные в Дании по подозрению в контрабанде наркотиков челны экипажа судна Duncan Island отпущены на свободу.
REGNUM 06:24
Происшествия

В Липецке мужчина убил 4-летнюю дочь, ранил жену и совершил суицид

Газета.Ru 03:22
Гаджеты

В камере Samsung Galaxy S20 Ultra обнаружили серьезные проблемы

iXBT.com 02:19
Происшествия

СК РФ предъявил новое обвинение во взятке экс-полковнику Захарченко

Газета.Ru 05:50
Происшествия

В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
ТАСС 00:32
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
РИА Новости 02:19
Финансы

Курс евро превысил 72 рубля впервые за полгода

Российская валюта продолжает слабеть на торгах Московской биржи. Так, курс евро подскочил почти на 70 копеек и достиг 72,01 рубля.
Российская газета 04:30
Происшествия

Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН Реймера

Прокуратура обжаловала решение суда об условно-досрочном освобождении (УДО) экс-главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера, который ранее был осужден на восемь лет колонии за крупное хищение при закупке электронных браслетов.
Интерфакс 02:35
Происшествия

Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске

В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Вести.Ru вчера в 04:25
Здоровье

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
РИА Новости вчера в 18:45
Общество

Первоначальный источник эпидемии коронавируса мог появиться не в Китае

Первоначальный источник эпидемии нового коронавируса COVID-2019 необязательно был в Китае, несмотря на то что вспышка заболевания впервые была зафиксирована именно на территории этой страны.
Известия 00:02
Армия и оружие

Мишустин утвердил порядок действий при нарушении границы самолётами

Как отмечается, в случае нарушения государственной границы гражданскими самолётами или оснащённым вооружением военно-транспортным воздушным судном, которое не реагирует на подаваемые сигналы и продолжает полёт вглубь территории или к важнейшим объектам России, такое судно принуждается к посадке или выходу за пределы воздушного пространства России.
RT на русском вчера в 07:39
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