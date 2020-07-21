Армия и оружие
Газета.RuСША призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем, передает РИА "Новости".
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Соединенные Штаты призвали Россию прекратить разработки и внедрение новейших видов ракет с ядерным двигателем, заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.РИА Новости11:44
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