Соединенные Штаты призвали Россию прекратить разработки и внедрение новейших видов ракет с ядерным двигателем, заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

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Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем, передает РИА "Новости".

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