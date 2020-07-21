Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСША призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось

США призвали Россию прекратить разработки «летающих Чернобылей»

Соединенные Штаты призвали Россию прекратить разработки и внедрение новейших видов ракет с ядерным двигателем, заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
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Захвативший автобус в украинском Луцке Максим Кривош в эфире телеканала "НТА" заявил, что один из заложников ранен.
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Победа "Зенита" над московским "Спартаком" в полуфинале Олимп-Кубка России (2:1) была омрачена судейством матча.
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Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого

Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
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Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ.
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Глава Минздрава Башкирии объяснил рост числа пациентов с пневмонией

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Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
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Общество

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Власти Москвы объявили конкурс на установку системы распознавания лиц в 1500 вагонах метрополитена, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Ведомости 10:05
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Общество

Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона

Газета.Ru вчера в 16:18
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«Газпром» продал 34 процента в операторе ГТС Латвии

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Сочи» техническое поражение за неявку команды на игру с «Тамбовом».
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СМИ: над спецэффектами «Ведьмака» будет работать студия Джорджа Лукаса

По данным портала Redanian Intelligence, к работе над спецэффектами второго сезона «Ведьмака» от Netflix присоединилась студия Industrial Light & Magic.
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В телефоне уничтоженного диверсанта нашли кадры переброски американских военных на Донбасс

В Сети появились кадры отправки на Донбасс американских военных.
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Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения

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В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием

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Стало известно, когда возобновятся перелеты в Турцию

Источник из одной авиакомпании раскрыл «Интерфаксу» вероятные условия перелета россиян в Турцию.
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Выявлено аномальное поведение магнитного поля Земли

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Правительство выделило 6 млрд рублей на строительство в регионах

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Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
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