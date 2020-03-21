В США призвали не делать из России государство-изгоя, так как это может привести к укреплению ее связей с Китаем. Такое мнение опубликовал исследователь Университета Кейс Вестерн Резерв Алекс Цивик в журнале The National Interest.

В США призвали не делать из России изгоя

Гаджеты Пользователи Samsung просят компанию отказаться от процессоров Exynos Пользователи смартфонов Samsung Galaxy требуют от производителя отказаться от установки в смартфоны собственных процессоров Exynos в пользу Snapdragon.

Здоровье Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.

Здоровье Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.

Здоровье СМИ сообщили об аномалии с коронавирусом в Германии Вызывает вопросы у специалистов и ситуация с низкой смертностью в Германии, где к 19 марта заразились COVD-19 почти 14 тыс. человек, а скончались всего 30, пишет Financial Times (данные на 20 марта — 19,7 тыс. и более 40, соответственно).

Здоровье Доктор медицины назвал сроки окончания инфекции коронавируса Доктор медицинский наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн прогнозирует, что эпидемия корогавируса пойдет на спад в России через два месяца.

Единоборства Александр Емельяненко рассказал о нокаутах Кадырова Скандально известный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о большой роли президента Чечни Рамзана Кадырова в своей подготовке к следующему бою.

Политика В Италии призывают отменить санкции против России на фоне пандемии Ассоциация итальянских адвокатов "Палата специалистов по уголовному европейскому праву" призывает отменить санкции в отношении России на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу ассоциации Александро Тирелли.

Кино Самым популярным в мире стал фильм с предсказанием о коронавирусе Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.