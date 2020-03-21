Политика
Lenta.ruВ США призвали не делать из России изгоя
В США призвали не делать из России государство-изгоя, так как это может привести к укреплению ее связей с Китаем. Такое мнение опубликовал исследователь Университета Кейс Вестерн Резерв Алекс Цивик в журнале The National Interest.
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Гаджеты
Пользователи Samsung просят компанию отказаться от процессоров Exynos
Пользователи смартфонов Samsung Galaxy требуют от производителя отказаться от установки в смартфоны собственных процессоров Exynos в пользу Snapdragon.
Общество
S7 сообщила о прекращении полетов в Таиланд с 22 марта
Авиакомпания S7 Airlines объявила о временной приостановке с 22 марта рейсов в Таиланд из-за введения ограничений на въезд в королевство.
Происшествия
В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба
Здоровье
Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса
Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.
Здоровье
Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом
Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Здоровье
«Вы понятия не имеете, что вас ждёт». В Twitter итальянец раскрыл, из-за чего коронавирус охватил страну
Если вы всё ещё проводите время с друзьями, ходите в рестораны/бары и ведёте себя так, будто это не имеет большого значения, возьмите себя в руки.
Шоу-бизнес
«Я теперь крестный Давида»: Джиган запутал фолловеров новым признанием
Рэпер выложил архивные фото со Снуп Догом и сделал странное признание.
Общество
В России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом
В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Здоровье
СМИ сообщили об аномалии с коронавирусом в Германии
Вызывает вопросы у специалистов и ситуация с низкой смертностью в Германии, где к 19 марта заразились COVD-19 почти 14 тыс. человек, а скончались всего 30, пишет Financial Times (данные на 20 марта — 19,7 тыс. и более 40, соответственно).
Политика
Пушков ответил на обвинение России в дезинформации о коронавирусе
Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации по поводу коронавируса.
Игры
В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и ещё 4 игры
С 20 марта компания Valve в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатно раздает две игры серии Tomb Raider.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Здоровье
Доктор медицины назвал сроки окончания инфекции коронавируса
Доктор медицинский наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн прогнозирует, что эпидемия корогавируса пойдет на спад в России через два месяца.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Общество
На Украине число случаев коронавируса возросло до 29
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Украины увеличилось до 29.
Общество
В опустевшие из-за карантина города пришли дикие звери
В городах становится тихо и пустынно — и в них приходят дикие животные.
Политика
Китайское издание согласилось с мнением польского эксперта о распаде РФ
По мнению китайского издания, распада России в течение десяти лет точно не произойдет.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о нокаутах Кадырова
Скандально известный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о большой роли президента Чечни Рамзана Кадырова в своей подготовке к следующему бою.
Армия и оружие
КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности
Ракеты, стартовавшие с полигона в округе Сончхон, пролетели около 410 километров. Они не поднимались выше 50 километров.
Политика
Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Финансы
В Центробанке высказались о возможности обвала до 100 рублей за доллар
В российском Центробанке высказали мнение по поводу прогноза об обвале курса рубля до 100 рублей за доллар.
Происшествия
Очевидцы: в Екатеринбурге из дома увезли двоих человек с подозрением на коронавирус
Накануне вечером в Екатеринбурге из дома на проспекте Сахарова, 41 увезли двоих жильцов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Политика
В Италии призывают отменить санкции против России на фоне пандемии
Ассоциация итальянских адвокатов "Палата специалистов по уголовному европейскому праву" призывает отменить санкции в отношении России на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу ассоциации Александро Тирелли.
Политика
США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными
Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Армия и оружие
В Сирии нашли место гибели лётчика Романа Филипова
Штурмовик Су-25, на котором Роман Филипов 3 февраля 2018 года совершал облёт зоны деэскалации «Идлиб», попал под ракетный удар из ПЗРК.
Здоровье
Вскрытие не покажет: в России больные коронавирусом умирают без диагноза
Уже многие обратили внимание на подозрительную статистику: в РФ зарегистрировано меньше 300 случаев заражения коронавирусом.
Кино
Самым популярным в мире стал фильм с предсказанием о коронавирусе
Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Кино
«Может, он захочет мести»: Красный Череп может вернуться после «Мстителей: Финал»
В интервью Nerds4Life Росс Маркванд, известный по роли Красного Черепа в «Мстителях: Война бесконечности» и «Мстителях: Финал», заявил, что его персонаж еще может вернуться на экран в последующих фильмах Marvel.