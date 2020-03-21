Политика

Lenta.ruLenta.ruВ США призвали не делать из России изгоя

В США призвали не делать из России государство-изгоя, так как это может привести к укреплению ее связей с Китаем. Такое мнение опубликовал исследователь Университета Кейс Вестерн Резерв Алекс Цивик в журнале The National Interest.
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National Interest объяснил, почему опасно делать из России «изгоя»

РИА Новостивчера в 08:36

В США призвали не делать из России страну-изгоя

Взгляд.рувчера в 09:16

В США призвали не делать из России изгоя

Lenta.ruвчера в 12:26

NI предупредил об опасности попыток изоляции России

Вести.Ruвчера в 12:01

National Interest: из России опасно делать «изгоя»

Аргументы неделивчера в 08:53

В США предупредили об опасности попыток изоляции России

Газета.Ruвчера в 15:10

Попытки изолировать Россию толкают ее в объятия Китая — National Interest

Красная веснавчера в 10:08
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Гаджеты

Пользователи Samsung просят компанию отказаться от процессоров Exynos

Пользователи смартфонов Samsung Galaxy требуют от производителя отказаться от установки в смартфоны собственных процессоров Exynos в пользу Snapdragon.
Ридус вчера в 13:56
Общество

S7 сообщила о прекращении полетов в Таиланд с 22 марта

Авиакомпания S7 Airlines объявила о временной приостановке с 22 марта рейсов в Таиланд из-за введения ограничений на въезд в королевство.
РБК вчера в 14:47
Происшествия

В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба

Газета.Ru 19 марта в 14:05
Здоровье

Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.
Evo-rus.com вчера в 09:03
Здоровье

Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 07:04
Здоровье

«Вы понятия не имеете, что вас ждёт». В Twitter итальянец раскрыл, из-за чего коронавирус охватил страну

Если вы всё ещё проводите время с друзьями, ходите в рестораны/бары и ведёте себя так, будто это не имеет большого значения, возьмите себя в руки.
Life.ru вчера в 05:06
Шоу-бизнес

«Я теперь крестный Давида»: Джиган запутал фолловеров новым признанием

Рэпер выложил архивные фото со Снуп Догом и сделал странное признание.
Woman.ru вчера в 02:27
Общество

В России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 16:16
Здоровье

СМИ сообщили об аномалии с коронавирусом в Германии

Вызывает вопросы у специалистов и ситуация с низкой смертностью в Германии, где к 19 марта заразились COVD-19 почти 14 тыс. человек, а скончались всего 30, пишет Financial Times (данные на 20 марта — 19,7 тыс. и более 40, соответственно).
Известия вчера в 20:50
Политика

Пушков ответил на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации по поводу коронавируса.
Газета.Ru вчера в 23:16
Игры

В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и ещё 4 игры

С 20 марта компания Valve в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатно раздает две игры серии Tomb Raider.
МонаВиста вчера в 14:11
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости вчера в 16:03
Здоровье

Доктор медицины назвал сроки окончания инфекции коронавируса

Доктор медицинский наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн прогнозирует, что эпидемия корогавируса пойдет на спад в России через два месяца.
РЕН ТВ вчера в 23:20
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Общество

На Украине число случаев коронавируса возросло до 29

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Украины увеличилось до 29.
Известия вчера в 15:26
Общество

В опустевшие из-за карантина города пришли дикие звери

В городах становится тихо и пустынно — и в них приходят дикие животные.
Телеканал 360° вчера в 20:45
Политика

Китайское издание согласилось с мнением польского эксперта о распаде РФ

По мнению китайского издания, распада России в течение десяти лет точно не произойдет.
Красная весна вчера в 21:50
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о нокаутах Кадырова

Скандально известный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о большой роли президента Чечни Рамзана Кадырова в своей подготовке к следующему бою.
ProstoProSport 19 марта в 15:40
Армия и оружие

КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности

Ракеты, стартовавшие с полигона в округе Сончхон, пролетели около 410 километров. Они не поднимались выше 50 километров.
Вести.Ru вчера в 22:47
Политика

Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания

Коммерсантъ вчера в 09:21
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Финансы

В Центробанке высказались о возможности обвала до 100 рублей за доллар

В российском Центробанке высказали мнение по поводу прогноза об обвале курса рубля до 100 рублей за доллар.
Lenta.ru вчера в 14:00
Происшествия

Очевидцы: в Екатеринбурге из дома увезли двоих человек с подозрением на коронавирус

Накануне вечером в Екатеринбурге из дома на проспекте Сахарова, 41 увезли двоих жильцов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Znak.com вчера в 23:12
Политика

В Италии призывают отменить санкции против России на фоне пандемии

Ассоциация итальянских адвокатов "Палата специалистов по уголовному европейскому праву" призывает отменить санкции в отношении России на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу ассоциации Александро Тирелли.
Газета.Ru вчера в 22:13
Политика

США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными

Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Lenta.ru вчера в 22:47
Армия и оружие

В Сирии нашли место гибели лётчика Романа Филипова

Штурмовик Су-25, на котором Роман Филипов 3 февраля 2018 года совершал облёт зоны деэскалации «Идлиб», попал под ракетный удар из ПЗРК.
Сommuna.ru 19 марта в 10:40
Здоровье

Вскрытие не покажет: в России больные коронавирусом умирают без диагноза

Уже многие обратили внимание на подозрительную статистику: в РФ зарегистрировано меньше 300 случаев заражения коронавирусом.
News.ru вчера в 17:00
Кино

Самым популярным в мире стал фильм с предсказанием о коронавирусе

Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.
Evo-rus.com 19 марта в 03:07
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Кино

«Может, он захочет мести»: Красный Череп может вернуться после «Мстителей: Финал»

В интервью Nerds4Life Росс Маркванд, известный по роли Красного Черепа в «Мстителях: Война бесконечности» и «Мстителях: Финал», заявил, что его персонаж еще может вернуться на экран в последующих фильмах Marvel.
Popcornnews.ru вчера в 03:40
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