Политика
REGNUMВ США призвали остановить доминирование Китая в сфере 5G
Ведущие телекоммуникационные гиганты — финская компания Nokia и шведская Ericsson, должны перейти под контроль США, чтобы не попасть под влияние китайской Huawei в области технологий 5G, 6 февраля заявил американский генеральный прокурор Уильям Барр, сообщается на сайте его ведомства.
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Генпрокурор США: доминирование Китая в технологиях 5G представляет всемирную угрозу
Московский Комсомолецвчера в 15:55
Впервые США не возглавляют следующую технологическую эру — Генпрокурор США
Красная веснавчера в 16:00
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Во время ударов самолетов Израиля по Дамаску в ночь на четверг под огонь системы ПВО мог попасть пассажирский лайнер.
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В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
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Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Общество
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о привлечении родителя, живущего отдельно от ребенка после развода, к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего.
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Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
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Что ожидать от акций «Газпрома», окажет ли коронавирус длительный негативный эффект на мировые рынки, почему пара доллар-рубль может достигнуть отметки 70 рублей, в интервью fomag.ru рассказал трейдер Роман Андреев.
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Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что государственные компании страны откажутся от закупок угля в России.
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Кино
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Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
Происшествия
Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств
Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в город Саракиб
В расположенный в провинции Идлиб город Саракиб вошли подразделения сирийской правительственной армии, военнослужащие уже приступили к разминированию территории.
Футбол
«Зенит» разгромил «Сабуртало» в контрольном матче
В товарищеском матче «Зенит» разгромил грузинский коллектив «Сабуртало» со счетом 4:0. Первый мяч забил Алексей Сутормин после розыгрыша углового.
Происшествия
NYT: Boeing отказалась помочь в расследовании крушения 737 в Нидерландах
Компания Boeing отказалась помочь властям Нидерландов в новом расследовании крушения лайнера Boeing 737 под Амстердамом в 2009 году, сообщает газета The New York Times.
Происшествия
В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки
Истощенную девочку забрали у матери в Ставропольском крае, ее передали органам опеки, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова перенесла дату свадьбы
Анастасия Волочкова изменила дату свадьбы. Бракосочетание состоится не 20 октября, как намечалось ранее, а 10 октября 2020 года.
Политика
Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Накануне советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры в отношении российской "Роснефти", если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы.
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Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
Энергетика
Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса
Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
Политика
В правительстве предложили упростить получение российского гражданства
Правительство России предложило упростить процедуру получения гражданства для граждан других государств.
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter ролик, высмеивающий спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси.
Шоу-бизнес
Игорь Матвиенко о Григорьеве-Апполонове: «Он себя медленно убивает»
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Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек
Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.
Футбол
В АПЛ вернули прежние сроки летнего трансферного окна
На собрании клубов английской Премьер-лиги было принято решение о возврате к прежним срокам летнего трансферного окна.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Олимпиакосу» в Евролиге
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В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Хоккей
Кучеров помог «Тампе» обыграть «Питтсбург» Малкина
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Авто
Hyundai представил рестайлинговый Hyundai Tucson
Компания Hyundai представила на автосалоне Auto Expo 2020 в Дели обновленный Hyundai Tucson.