Политика

REGNUMREGNUMВ США призвали остановить доминирование Китая в сфере 5G

Ведущие телекоммуникационные гиганты — финская компания Nokia и шведская Ericsson, должны перейти под контроль США, чтобы не попасть под влияние китайской Huawei в области технологий 5G, 6 февраля заявил американский генеральный прокурор Уильям Барр, сообщается на сайте его ведомства.
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Генпрокурор США призвал Вашингтон предотвратить доминирование Huawei в сфере 5G

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Впервые США не возглавляют следующую технологическую эру — Генпрокурор США

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В США призвали остановить доминирование Китая в сфере 5G

REGNUMвчера в 21:17
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Во время ударов самолетов Израиля по Дамаску в ночь на четверг под огонь системы ПВО мог попасть пассажирский лайнер.
Российская газета вчера в 23:25
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Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ 05 февраля в 18:49
Хоккей

Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
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Общество

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РИА Новости вчера в 09:55
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru вчера в 01:22
Общество

Жан-Поль Готье заявил о готовности работать с Ольгой Бузовой

Во время пресс-конференции в Москве французский кутюрье Жан-Поль Готье сказал, что заинтересован в сотрудничестве с российской певицей Ольгой Бузовой.
Аргументы и Факты 05 февраля в 09:06
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Почему акции «Газпрома» могут вырасти до 290 рублей

Что ожидать от акций «Газпрома», окажет ли коронавирус длительный негативный эффект на мировые рынки, почему пара доллар-рубль может достигнуть отметки 70 рублей, в интервью fomag.ru рассказал трейдер Роман Андреев.
Financial One 05 февраля в 04:34
Общество

Польша отказалась от российского угля

Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что государственные компании страны откажутся от закупок угля в России.
Lenta.ru вчера в 06:14
Путешествия

Посол РФ в Анкаре дал советы россиянам на отдыхе в Турции

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов посоветовал российским туристам во время отдыха в Турции не злоупотреблять системой «все включено», быть готовым к жаре и позаботиться о страховке.
Известия вчера в 21:16
Кино

В прокат вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
RuNews24.ru вчера в 06:08
Происшествия

Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств

Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
Известия вчера в 12:04
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в город Саракиб

В расположенный в провинции Идлиб город Саракиб вошли подразделения сирийской правительственной армии, военнослужащие уже приступили к разминированию территории.
Вести.Ru вчера в 15:16
Футбол

«Зенит» разгромил «Сабуртало» в контрольном матче

В товарищеском матче «Зенит» разгромил грузинский коллектив «Сабуртало» со счетом 4:0. Первый мяч забил Алексей Сутормин после розыгрыша углового.
LiveSport.ru вчера в 13:21
Происшествия

NYT: Boeing отказалась помочь в расследовании крушения 737 в Нидерландах

Компания Boeing отказалась помочь властям Нидерландов в новом расследовании крушения лайнера Boeing 737 под Амстердамом в 2009 году, сообщает газета The New York Times.
Газета.Ru вчера в 23:35
Происшествия

В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки

Истощенную девочку забрали у матери в Ставропольском крае, ее передали органам опеки, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
РИА Новости вчера в 14:36
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Анастасия Волочкова изменила дату свадьбы. Бракосочетание состоится не 20 октября, как намечалось ранее, а 10 октября 2020 года.
Дни24 вчера в 01:57
Политика

Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Накануне советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры в отношении российской "Роснефти", если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы.
РИА Новости вчера в 17:34
Шоу-бизнес

Петросян раскрыл размер своей пенсии

Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
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Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса

Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
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Правительство России предложило упростить процедуру получения гражданства для граждан других государств.
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Политика

Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter ролик, высмеивающий спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси.
РИА Новости вчера в 21:20
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Игорь Матвиенко о Григорьеве-Апполонове: «Он себя медленно убивает»

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Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек

Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.
BFM.ru 05 февраля в 09:13
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В АПЛ вернули прежние сроки летнего трансферного окна

На собрании клубов английской Премьер-лиги было принято решение о возврате к прежним срокам летнего трансферного окна.
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Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
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Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян

В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Газета.Ru вчера в 15:24
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Hyundai представил рестайлинговый Hyundai Tucson

Компания Hyundai представила на автосалоне Auto Expo 2020 в Дели обновленный Hyundai Tucson.
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Уильям Барр
Американский политик
Американский политический деятель, Генеральный прокурор США с 14 февраля 2019 года, член Республиканской партии.
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