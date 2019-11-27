Политика

Газета.RuГазета.RuВ США призвали признать Крым российским

Американский профессор Лайл Голдстайн в своей статье, опубликованной в журнале The National Interest, призвал власти США "смириться" с тем, что Крым вошел в состав России. Он рассказал о том, что Крым и Россия имеют общую историю.
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Американский профессор Лайл Голдстайн в своей статье, опубликованной в журнале The National Interest
, призвал власти США "смириться" с тем, что Крым вошел в состав России.
Газета.Ru21:35

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В США призвали признать Крым российским

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По итогам встречи Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей вернуть на работу Каабака и его коллегу Надежду Бабенко.
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