Политика
Газета.RuВ США призвали признать Крым российским
Американский профессор Лайл Голдстайн в своей статье, опубликованной в журнале The National Interest, призвал власти США "смириться" с тем, что Крым вошел в состав России. Он рассказал о том, что Крым и Россия имеют общую историю.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Американский профессор Лайл Голдстайн в своей статье, опубликованной в журнале The National Interest, призвал власти США "смириться" с тем, что Крым вошел в состав России.Газета.Ru21:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 22:04, Ашберн
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Политика
В Крыму создают народный трибунал по инциденту в Керченском проливе
В Крыму планируют созвать международный общественный трибунал для рассмотрения обстоятельств инцидента в Керченском проливе.
Футбол
«Манчестер Сити» не смог обыграть «Шахтер»
«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Шахтером» в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:1). Хавбек английской команды Илкай Гюндоган в начале второго тайма открыл счет, но спустя 13 минут Манор Соломон сравнял счет.
Единоборства
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона
Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу возле школы в США
Два человека пострадали в результате стрельбы у школы на северо-западе США. Инцидент произошел в американском городе Ванкувер.
Недвижимость
В Перми дорожает недвижимость на вторичном рынке
Пермь вошла в список городов, в которых сохраняется тенденция к росту стоимости недвижимости на вторичном рынке, сообщает «Коммерсантъ».
Спорт
Комитет WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на четыре года
Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Армия и оружие
Смертоносная «Гадюка» для Су-57 «случайно» попала на фото
Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 получит ракету класса «воздух-воздух», основанную на Р-77 «Гадюка», которая недавно попала на снимок в ходе посещения конструкторского бюро (КБ) «Вымпел» мэром Москвы Сергеем Собяниным, пишет The Drive.
Экономика
ФНС уточнила сроки сдачи 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2019 год
С 1 января 2020 года налоговая отчетность по форме 6-НДФЛ и сведения о доходах физлиц по форме 2-НДФЛ за 2019 год, при условии численности работников свыше 10 человек, подлежит представлению налоговым агентом в электронном виде.
Культура
Гаспарян и Соседов оценили шансы Ольги Бузовой на Евровидении-2020
Сергей Соседов, российский и украинский журналист, напротив, считает, что Бузовой нечего делать на конкурсе, ведь ни голоса, ни слуха у нее нет.
Общество
В списке убитых на Майдане обнаружили фальсификации
В списке 105 погибших в ходе "майдана" людей обнаружены признаки фальсификации - там присутствуют имена людей, которых быть в перечне не должно, заявила бывший депутат Верховной рады, член совета Союза юристов Украины Елена Лукаш.
Политика
Временные власти Боливии назначили посла в США
Посол Боливии в США назначен переходными властями республики спустя 11 лет перерыва.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть на работу трансплантолога Каабака
По итогам встречи Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей вернуть на работу Каабака и его коллегу Надежду Бабенко.
Происшествия
На Урале вынесен приговор по делу об афере со зданием детсада
В челябинском Миассе депутат, экс-чиновница и директор одной из фирм осуждены по громкому делу об афере со зданием детского сада.
Происшествия
Убийство главы ЦПЭ Ингушетии раскрыли за две недели
Убийство главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева полностью раскрыто, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.
Политика
Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России
Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
Здоровье
Врачи медицинского десанта осмотрели в Холмске более 2000 пациентов
Врачи вели приём в первой городской поликлинике с 18 ноября и за это время уже успели осмотреть более 2000 пациентов, нуждавшихся в квалифицированной помощи узких специалистов.
Общество
Владивосток официально стал столицей Приморья
В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
Кино
Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»
Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пожаловалась на неблагоприятные условия съемок фильма «Escape»
Кристина Асмус пожаловалась на неблагоприятные условия съемок фильма "Escape".
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Политика
В Раде зарегистрирован законопроект о новом порядке получения пенсий жителям ЛДНР
В Верховной Раде зарегистрировали проект закона предусматривающий получение пенсий жителями ЛНР и ДНР без регистрации переселенцами.
Политика
Зеленский назвал приоритетом подписание газового договора с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский назвал отношения Киева и Москвы «очень сложными».