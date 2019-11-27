с чего всё началось

Американский профессор Лайл Голдстайн в своей статье, опубликованной в журнале The National Interest, призвал власти США "смириться" с тем, что Крым вошел в состав России. Он рассказал о том, что Крым и Россия имеют общую историю.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Политика Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.

Футбол «Манчестер Сити» не смог обыграть «Шахтер» «Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Шахтером» в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:1). Хавбек английской команды Илкай Гюндоган в начале второго тайма открыл счет, но спустя 13 минут Манор Соломон сравнял счет.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу возле школы в США Два человека пострадали в результате стрельбы у школы на северо-западе США. Инцидент произошел в американском городе Ванкувер.

Недвижимость В Перми дорожает недвижимость на вторичном рынке Пермь вошла в список городов, в которых сохраняется тенденция к росту стоимости недвижимости на вторичном рынке, сообщает «Коммерсантъ».

Спорт Комитет WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на четыре года Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Армия и оружие Смертоносная «Гадюка» для Су-57 «случайно» попала на фото Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 получит ракету класса «воздух-воздух», основанную на Р-77 «Гадюка», которая недавно попала на снимок в ходе посещения конструкторского бюро (КБ) «Вымпел» мэром Москвы Сергеем Собяниным, пишет The Drive.

Экономика ФНС уточнила сроки сдачи 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2019 год С 1 января 2020 года налоговая отчетность по форме 6-НДФЛ и сведения о доходах физлиц по форме 2-НДФЛ за 2019 год, при условии численности работников свыше 10 человек, подлежит представлению налоговым агентом в электронном виде.

Общество В списке убитых на Майдане обнаружили фальсификации В списке 105 погибших в ходе "майдана" людей обнаружены признаки фальсификации - там присутствуют имена людей, которых быть в перечне не должно, заявила бывший депутат Верховной рады, член совета Союза юристов Украины Елена Лукаш.

Здоровье Скворцова поручила вернуть на работу трансплантолога Каабака По итогам встречи Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей вернуть на работу Каабака и его коллегу Надежду Бабенко.

Здоровье Врачи медицинского десанта осмотрели в Холмске более 2000 пациентов Врачи вели приём в первой городской поликлинике с 18 ноября и за это время уже успели осмотреть более 2000 пациентов, нуждавшихся в квалифицированной помощи узких специалистов.