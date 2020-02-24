Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Совфеде отреагировали на призыв сенаторов США ввести новые санкции

Ранее портал Axios сообщил, что лидеры демократов в сенате США собираются направить письмо госсекретарю Майку Помпео и главе Минфина Стивену Мнучину, в котором попросят наложить на Россию новые санкции за готовящееся вмешательство в выборы американского президента в 2020 году.
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Представители демократической партии в американском сенате написали письмо госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с призывом ввести новые санкции против России за попытки вмешательства в выборы президента США, сообщает
 Axios, приводя текст документа.
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