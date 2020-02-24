с чего всё началось

Ранее портал Axios сообщил, что лидеры демократов в сенате США собираются направить письмо госсекретарю Майку Помпео и главе Минфина Стивену Мнучину, в котором попросят наложить на Россию новые санкции за готовящееся вмешательство в выборы американского президента в 2020 году.

В Совфеде отреагировали на призыв сенаторов США ввести новые санкции

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Происшествия Татьяне Чорновол предъявили подозрение в препятствовании работе журналиста В пресс-службе Государственного бюро расследований сообщили,что подозрение объявлено в связи с событиями, которые произошли 18 октября 2019 во время судебного заседания.

Здоровье В Баку двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус Два человека госпитализированы в Азербайджане с подозрением на коронавирус, один из них гражданин Ирана, говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения Азербайджана и государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.

Транспорт Трассу «Нева» ускорят обходом Твери Госкомпания «Автодор» объявила конкурс по выбору компании, которая подготовит проект строительства 3-го этапа трассы М11 Москва—Петербург в обход Твери с северной стороны города.

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Общество В Японии скончался старейший мужчина на Земле Титэцу Ватанабэ, признанный старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса, скончался в Японии в возрасте 112 лет.

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Общество Правительство одобрило отгул для россиян старше 40 для диспансеризации Правительство одобрило внесение поправок в Трудовой кодекс РФ, по которым работники в возрасте от 40 лет смогут взять один выходной день в год для прохождения диспансеризации с сохранением зарплаты.

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