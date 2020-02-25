Политика

Газета.RuГазета.RuВ сенате просят Помпео ввести новые санкции против России

Американские сенаторы призвали главу Госдепа Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против России - и, возможно, самого президента РФ - за якобы попытку повлиять на президентские выборы 2020 года. Хиллари Клинтон назвала главу Белого дома Трампа марионеткой Путина.
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Эксперт прокомментировал призыв в США к новым санкциям против России

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В сенате просят Помпео ввести новые санкции против России

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В США призвали наказать Россию и Путина санкциями за попытку вмешаться в выборы

Lenta.ruвчера в 15:58
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Активы «Евродона» могут купить его конкуренты

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Сотрудники Шанхайской астрономической обсерватории впервые обнаружили кислород за пределами нашей галактики.
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Благодаря информации, предоставленной заместителем начальника лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергеем Никитиным, стало известно, какие приложения являются опасными для граждан.
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Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что потерпел поражение от британца Тайсона Фьюри из-за тяжелого костюма, в котором он вышел перед боем за чемпионский пояс в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
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Путин назвал отличия нацпроектов от госпрограмм Медведева

Для нынешних национальных проектов в отличие от прошлых программ, которые реализовывались под руководством Дмитрия Медведева, определены конкретные цели и ресурсы, а также введена персональная ответственность исполнителей, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
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Посольство России оценило обвинения о «вмешательстве» в выборы в США

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Эрдоган анонсировал встречу с Путиным 5 марта

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что 5 марта планирует обсудить ситуацию в сирийском Идлибе с главой России Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".
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Иностранные инвесторы выступили против смягчающих налоговых поправок

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Транспорт

СМИ перечислили ошибки россиян при переезде «лежачего полицейского»

Водители в России, преодолевая «лежачих полицейских», в основном допускают три ошибки, которые зачастую приводят к негативным последствиям.
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Лига чемпионов. «Наполи» примет «Барселону»

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с «Барселоной». Матч пройдет в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло».
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Авто

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Судя по изображениям, пластиковых накладок нет, но учитывая, что крылья очень широкие, можно предположить, что новый УАЗ Патриот визуально станет шире и устойчивее.
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Названа стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым

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Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Газета.Ru вчера в 23:06
Политика

Представитель США в суде объяснил обвинения против Ассанжа

Представитель Соединённых Штатов заявил в лондонском суде, что против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдвинуты обычные уголовные обвинения, а информирование им населения не оправдывает нарушения законов.
RT на русском вчера в 12:25
Финансы

Рубль упал к доллару и евро при открытии торгов

По итогам предыдущей торговой сессии фьючерсы на Brent подешевели на 3,8%. Цена контрактов на WTI к закрытию торгов в понедельник упала на 3,7%.
Вести.Ru 02:24
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