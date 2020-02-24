с чего всё началось

Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года». Об этом сообщает портал Axios в понедельник, 24 февраля.

В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020

Армия и оружие В США объяснили заход американского эсминца в Черное море Ракетный эсминец УРО "РОСС" Военно-морских сил (ВМС) США зашел в Черное море в рамках операции по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности в море, говорится в заявлении американских ВМС.

Энергетика «Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев В январе украинские власти обязали "Нафтогаз" продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.

Политика Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука» Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.

Баскетбол Завершилась церемония прощания с Кобе Брайантом В Лос-Анджелесе на арене "Стейплс-центр" завершилась церемония прощания с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кобе Брайантом и его 13-летней дочерью Джанной.

Гаджеты Huawei представила складной смартфон, поддерживающий 5G Китайская технологическая корпорация Huawei на онлайн-презентации в Барселоне в понедельник представила складной смартфон Mate XS, который поддерживает соединение 5G.

Армия и оружие National Interest назвал странным калибр российских патронов Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».

Экономика Биржевые индексы рухнули из-за коронавируса Биржевые индексы США существенно упали в понедельник, 24 февраля, после роста числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.

Единоборства Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера и стал чемпионом WBC Британский боксёр Тайсон Фьюри одержал досрочную победу над американцем Деонтеем Уайлдером и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в супертяжёлом весе.

Политика На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.

Политика Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции Известно, что в январе этого года президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в Конституцию.

Политика В МИД рассказали о возможной теме саммита «пятерки» СБ ООН Борьба с общими угрозами в киберпространстве может стать одной из тем на предложенном президентом России Владимиром Путиным саммите "пятерки" СБ ООН, заявил в понедельник глава департамента МИД РФ по международной информационной безопасности Андрей Крутских.

Происшествия Машина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на группу зрителей карнавала в немецком городе Фолькмарзен (земля Гессен), сообщает WLZ-online.de.