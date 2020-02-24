Политика

ИзвестияИзвестияВ США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020

Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года». Об этом сообщает портал Axios в понедельник, 24 февраля.
Читать в источнике
Комментировать67
с чего всё началось
Лидеры Демократической партии в Сенате Конгресса США направят письмо госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с требованием ввести санкции в отношении России и, возможно, президента РФ Владимира Путина за «попытку повлиять на президентские выборы 2020 года», передает Axios
.
Коммерсантъ16:59

Подробнее о событии

Сенаторы-демократы в США требуют ввести новые санкции против РФ за «вмешательство в выборы»

Коммерсантъ16:59

В США потребовали ввести санкции за «вмешательство» России в выборы-2020

РБК16:49

Сенаторы-демократы попросят Помпео ввести новые санкции против России

РИА Новости15:53

Сенаторы-демократы в США призвали ввести санкции против России за «вмешательство в выборы»

ТАСС16:17

В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020

Известия16:15

В США призвали наказать Россию и Путина санкциями за попытку вмешаться в выборы

Lenta.ru15:58

Сенаторы-демократы призвали к санкциям против РФ из-за вмешательства в выборы

Интерфакс16:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 19:03, Ашберн
Политика

Ходорковский планировал смерть журналистов из РФ в ЦАР для провокации

Олигарх Михаил Ходорковский планировал смерть русских журналистов в ЦАР как провокацию против РФ.
Народные новости 17:45
Армия и оружие

В США объяснили заход американского эсминца в Черное море

Ракетный эсминец УРО "РОСС" Военно-морских сил (ВМС) США зашел в Черное море в рамках операции по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности в море, говорится в заявлении американских ВМС.
Газета.Ru вчера в 22:38
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев

В январе украинские власти обязали "Нафтогаз" продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.
РИА Новости 15:27
Происшествия

В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения

BFM.ru вчера в 14:32
Политика

Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.
РИА Новости 11:16
Баскетбол

Завершилась церемония прощания с Кобе Брайантом

В Лос-Анджелесе на арене "Стейплс-центр" завершилась церемония прощания с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кобе Брайантом и его 13-летней дочерью Джанной.
РЕН ТВ 17:59
Гаджеты

Huawei представила складной смартфон, поддерживающий 5G

Китайская технологическая корпорация Huawei на онлайн-презентации в Барселоне в понедельник представила складной смартфон Mate XS, который поддерживает соединение 5G.
РИА Новости 09:53
Армия и оружие

National Interest назвал странным калибр российских патронов

Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
РБК 03:21
Экономика

Биржевые индексы рухнули из-за коронавируса

Биржевые индексы США существенно упали в понедельник, 24 февраля, после роста числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.
Газета.Ru 09:57
Здоровье

В Ухане зафиксировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом

Медики КНР зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым коронавирусом в Ухане (центральная провинция Хубэй).
ТАСС 03:35
Единоборства

Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера и стал чемпионом WBC

Британский боксёр Тайсон Фьюри одержал досрочную победу над американцем Деонтеем Уайлдером и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в супертяжёлом весе.
Газета Кемерова вчера в 02:28
Общество

Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса

В Москве посол КНР Чжан Ханьхуэй рассказал о вакцине против нового заболевания. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 05:29
Политика

На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
РИА Новости 07:40
Армия и оружие

Сирия пообещала сбивать нарушающие воздушное пространство самолеты

Московский Комсомолец 22 февраля в 09:44
Шоу-бизнес

Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля

Свободная Пресса 09:10
Политика

CМИ: посол США в России попал в «черный список» Трампа

У администрации президента США Дональда Трампа есть списки лояльных и нелояльных американскому лидеру чиновников, подлежащих увольнению, в которых числится посол США в России Джон Салливан.
Газета.Ru 12:58
Общество

Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс 12:13
Политика

Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции

Известно, что в январе этого года президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в Конституцию.
Страна Советов on-line вчера в 05:02
Общество

Сын Порошенко в годовщину «майдана» спел на концерте с Face в Лондоне

ТАСС 17:25
Общество

Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе

В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Газета.Ru 02:34
Кино

В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж

В новом мультфильме "Вперед" от компании Pixar впервые официально появится ЛГБТ-персонаж.
Neva.Today 08:24
Футбол

Матч «Интера» с «Лудогорцем» состоится без зрителей из-за коронавируса

Ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы между "Интером" и "Лудогорцем" состоится без зрителей из-за вспышки коронавируса на Апеннинах.
Soccer.ru 16:01
Политика

В МИД рассказали о возможной теме саммита «пятерки» СБ ООН

Борьба с общими угрозами в киберпространстве может стать одной из тем на предложенном президентом России Владимиром Путиным саммите "пятерки" СБ ООН, заявил в понедельник глава департамента МИД РФ по международной информационной безопасности Андрей Крутских.
РИА Новости 14:48
Политика

Лавров осудил заявления США о возможности договориться с террористами

Москва считает неприемлемыми заявления США о возможности договориться с террористами группировки «Хайят Тахрир аш Шам»* в Сирии.
Вечерняя Москва 08:50
Политика

По поводу «восстановления» Романа Насирова

Решение вынесено и вступило в силу.
Голос Правды 08:23
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Коммерсантъ 09:49
Общество

СМИ узнали о планах Трампа запросить $1 млрд на борьбу с коронавирусом

Администрация американского президента Дональда Трампа намерена запросить у конгресса около $1 млрд из фонда помощи в чрезвычайной ситуации для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа 2019-nCoV.
РБК 18:11
Происшествия

Машина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии

По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на группу зрителей карнавала в немецком городе Фолькмарзен (земля Гессен), сообщает WLZ-online.de.
Вести.Ru 09:44
Общество

Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
РБК 05:43
Наука

Врачи разрабатывают лечение меланомы на основе иммунных клеток

Ученые нашли доказательства того, что миграция иммунных клеток в очаг инфекции не является лишь результатом активации иммунитета.
ToDay News Ufa вчера в 00:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное