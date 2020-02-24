Политика
ИзвестияВ США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года». Об этом сообщает портал Axios в понедельник, 24 февраля.
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Лидеры Демократической партии в Сенате Конгресса США направят письмо госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с требованием ввести санкции в отношении России и, возможно, президента РФ Владимира Путина за «попытку повлиять на президентские выборы 2020 года», передает Axios.Коммерсантъ16:59
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