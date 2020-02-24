с чего всё началось

Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года». Об этом сообщает портал Axios в понедельник, 24 февраля.

В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020

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Авто В Улан-Удэ продают раритетный «Лэнд Крузер» 1982 года Ярко-жёлтый раритетный "Лэнд Крузер" из Улан-Удэ попал в подборку самых крутых и интересных машин Портал Дром.ру. представил подборку из самых крутых и интересных машин которые выставлены на продажу.

Культура Билеты на Сагаалган в Кремлевском дворце раскуплены Как сообщил «Номер один» источник, близкий к организаторам московского празднования, к сегодняшнему дню (24 февраля) билеты на концерт, намеченный на 25 февраля, полностью раскуплены.

Происшествия Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.

Экономика Бизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам Минпромторг решил дополнить программу «зеленых» облигаций, когда государство компенсирует предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, «зелеными» же кредитами.

Экономика Биржевые индексы рухнули из-за коронавируса Биржевые индексы США существенно упали в понедельник, 24 февраля, после роста числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.

Гаджеты Ест много, а пользы мало — протестирован 120-герцевый режим смартфона Тест показал, что при стандартной частоте 60 Гц телефон проработал 12 часов 23 минуты, а при частоте 120 Гц всего 10 часов 2 минуты, то есть почти на 20% меньше.

Гаджеты HTC планирует выпустить первый 5G-смартфон До конца текущего года тайваньская HTC планирует выпустить первый 5G-смартфоны HTC скорей всего будет использоваться аппаратная платформа Snapdragon.

Общество ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.

Экономика В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".

Здоровье В Саратовской области снизилась заболеваемость ОРВИ Управление Роспотребнадзора по Саратовской области информирует о снижении заболеваемости населения острыми респираторными вирусными инфекциями.