Политика
ИзвестияВ США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года». Об этом сообщает портал Axios в понедельник, 24 февраля.
Читать в источнике
Оценить749
Подробнее о событии
Показать все источники
В США призвали наказать Россию и Путина санкциями за попытку вмешаться в выборы
Lenta.ruвчера в 15:58
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Гаджеты
Huawei создаст экосистему искусственного интеллекта в России
«В наших ближайших планах – использовать продукцию Huawei для создания экосистемы ИИ, которая может заложить основу для полноценной цифровой трансформации российской экономики», – отметил в своей программной речи Лю Юй.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за «грязную» нефть
Россия и Белоруссия подписали протокол о компенсации Минску за «грязную» нефть из расчета 15 долларов за баррель, сообщили в пресс-службе компании «Белнефтехим».
Здоровье
Школы и детсады Новосибирской области приостановили работу из-за ОРВИ
Работа 129 детских садов и 61 школы частично приостановлена из-за распространения ОРВИ в Новосибирской области.
Общество
Родителей школьников начнут штрафовать за оскорбление учителей
Родителей российских школьников могут начать наказывать за то, что их дети издеваются над учителями.
Авто
Новый Subaru WRX STI получит новый двигатель
Японский автопроизводитель Subaru работает над новой моделью WRX STI, одна из версий которой получит новый двигатель.
Общество
Сына Порошенко заметили на концерте русского рэпера в Лондоне
Ранее младший сын Порошенко объяснил, что любит украинскую речь, но сам больше предпочитает говорить на русском.
Политика
Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»
Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за межнациональных и демографических проблем, а также сложностей в отношениях с Китаем.
Кино
«Такое нельзя пропускать»: новый трейлер Dreams посвятили отзывам прессы
Европейское подразделение PlayStation опубликовало на своём YouTube-канале новый трейлер игрового инструментария Dreams.
Общество
Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак
Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер в возрасте 91 года, сообщило государственное телевидение страны.
Происшествия
Пожар на двух этажах в офисных помещениях в Махачкале ликвидировали
Спасатели ликвидировали пожар на третьем и четвертом этажах здания в Махачкале, где горели офисные помещения, но огонь по наружной обшивке распространяется до девятого этажа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Культура
Тактильная модель неандертальца войдет в основную экспозицию Исторического музея в июне
Тактильные экспонаты, среди которых модели неандертальца и сабли в ножнах Дмитрия Пожарского, станут частью основной экспозиции Государственного исторического музея в июне 2020 года.
Общество
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных на 8 марта
Напомним, следующий дополнительный выходной ожидает россиян в апреле в день голосования по поводу поправок в конституцию.
Политика
Зеленский призвал ограничить импорт угля и электроэнергии на Украину
Украина ограничила мощности АЭС 1-2 января и прекратила 1-7 января импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии, это было связано с традиционным снижением потребления электроэнергии в праздничные дни.
Общество
Власти Петербурга отказали в марше памяти Немцова из-за неясности аббревиатуры «РФ»
Политика
Путин выразил соболезнования в связи со смертью маршала Язова
Общество
На дороги Ленобласти могут выделить средства из федерального бюджета
Власти Ленобласти намерены получить дополнительные средства из федерального бюджета на приоритетные транспортные проекты.
Происшествия
В Татарстане уволили упавшего с парты пьяного школьного трудовика
В городе Азнакаево из школы №7 уволили учителя технологии после того, как ученики выложили в соцсети видеозапись, на которой он пытается вести урок пьяным.
Экономика
ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей
Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
Футбол
Новичок «Сочи» Рами: был второй вариант из России
Новичок футбольного клуба "Сочи" Адиль Рами заявил, что у него было предложение от другой команды из России.
Общество
Счетная палата усомнилась в качестве работы государственных адвокатов
Счетная палата предложила закрепить на законодательном уровне: понятие «квалифицированная юридическая помощь», а также проведение аттестации адвоката, требования к специализации и инструменты оценки деятельности адвоката.
Происшествия
У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус
Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
Общество
Заведующего морга в Петербурге отстранили от работы после корпоратива
Заведующего отделом судебно-медицинской экспертизы трупов в Санкт-Петербурге отстранили от обязанностей после публикации видео с корпоратива в морге, заявили РБК в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.
Политика
Министр здравоохранения Германии не станет бороться за пост главы ХДС
Глава Министерства здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что поддерживает кандидата на пост председателя Христианско-демократического союза Германии (ХДС), премьер-министра федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета.
Общество
Мусорные операторы в 11 регионах оказались на грани банкротства
Операторы по вывозу мусора в 11 регионах оказались на грани банкротства.
Культура
В Челябинске покажут «Форреста Гампа» на большом экране
В прошлом году легендарный «Форрест Гамп» отметил 25-летний юбилей, и только сейчас фильм впервые вышел в российский прокат.
Общество
ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.