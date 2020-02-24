Политика

ИзвестияИзвестияВ США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020

Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года». Об этом сообщает портал Axios в понедельник, 24 февраля.
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Слуцкий: призывая к санкциям против РФ, демократы «смещают фокус» с предвыборной борьбы

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Слуцкий назвал призывы в США к санкциям против России абсурдными

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Сенаторы-демократы призвали к санкциям против РФ из-за вмешательства в выборы

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В США потребовали ввести санкции за «вмешательство» России в выборы-2020

РБКвчера в 16:49

О чем писали телеграм-каналы на прошлой неделе

Газета.Ru03:02

В США призвали наказать Россию и Путина санкциями за попытку вмешаться в выборы

Lenta.ruвчера в 15:58
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Huawei создаст экосистему искусственного интеллекта в России

«В наших ближайших планах – использовать продукцию Huawei для создания экосистемы ИИ, которая может заложить основу для полноценной цифровой трансформации российской экономики», – отметил в своей программной речи Лю Юй.
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Россия и Белоруссия договорились о компенсации за «грязную» нефть

Россия и Белоруссия подписали протокол о компенсации Минску за «грязную» нефть из расчета 15 долларов за баррель, сообщили в пресс-службе компании «Белнефтехим».
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Школы и детсады Новосибирской области приостановили работу из-за ОРВИ

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Родителей школьников начнут штрафовать за оскорбление учителей

Родителей российских школьников могут начать наказывать за то, что их дети издеваются над учителями.
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Новый Subaru WRX STI получит новый двигатель

Японский автопроизводитель Subaru работает над новой моделью WRX STI, одна из версий которой получит новый двигатель.
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Сына Порошенко заметили на концерте русского рэпера в Лондоне

Ранее младший сын Порошенко объяснил, что любит украинскую речь, но сам больше предпочитает говорить на русском.
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Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»

Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Газета.Ru 05:35
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Секретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за межнациональных и демографических проблем, а также сложностей в отношениях с Китаем.
Газета.Ru 05:47
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«Такое нельзя пропускать»: новый трейлер Dreams посвятили отзывам прессы

Европейское подразделение PlayStation опубликовало на своём YouTube-канале новый трейлер игрового инструментария Dreams.
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Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер в возрасте 91 года, сообщило государственное телевидение страны.
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Происшествия

Пожар на двух этажах в офисных помещениях в Махачкале ликвидировали

Спасатели ликвидировали пожар на третьем и четвертом этажах здания в Махачкале, где горели офисные помещения, но огонь по наружной обшивке распространяется до девятого этажа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
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Тактильная модель неандертальца войдет в основную экспозицию Исторического музея в июне

Тактильные экспонаты, среди которых модели неандертальца и сабли в ножнах Дмитрия Пожарского, станут частью основной экспозиции Государственного исторического музея в июне 2020 года.
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Роструд напомнил россиянам о длинных выходных на 8 марта

Напомним, следующий дополнительный выходной ожидает россиян в апреле в день голосования по поводу поправок в конституцию.
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В Роскачестве проверили автомобильные незамерзайки

Известия 05:50
Политика

Зеленский призвал ограничить импорт угля и электроэнергии на Украину

Украина ограничила мощности АЭС 1-2 января и прекратила 1-7 января импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии, это было связано с традиционным снижением потребления электроэнергии в праздничные дни.
РИА Новости 06:47
Общество

Власти Петербурга отказали в марше памяти Немцова из-за неясности аббревиатуры «РФ»

Коммерсантъ 06:59
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью маршала Язова

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Общество

Суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН Реймера

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На дороги Ленобласти могут выделить средства из федерального бюджета

Власти Ленобласти намерены получить дополнительные средства из федерального бюджета на приоритетные транспортные проекты.
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Происшествия

В Татарстане уволили упавшего с парты пьяного школьного трудовика

В городе Азнакаево из школы №7 уволили учителя технологии после того, как ученики выложили в соцсети видеозапись, на которой он пытается вести урок пьяным.
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Экономика

ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей

Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
ТАСС 06:28
Футбол

Новичок «Сочи» Рами: был второй вариант из России

Новичок футбольного клуба "Сочи" Адиль Рами заявил, что у него было предложение от другой команды из России.
Газета.Ru 06:47
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Счетная палата усомнилась в качестве работы государственных адвокатов

Счетная палата предложила закрепить на законодательном уровне: понятие «квалифицированная юридическая помощь», а также проведение аттестации адвоката, требования к специализации и инструменты оценки деятельности адвоката.
Rambler News Service 03:54
Происшествия

У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус

Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
РИА Новости 05:40
Общество

Заведующего морга в Петербурге отстранили от работы после корпоратива

Заведующего отделом судебно-медицинской экспертизы трупов в Санкт-Петербурге отстранили от обязанностей после публикации видео с корпоратива в морге, заявили РБК в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.
РБК 06:05
Политика

Министр здравоохранения Германии не станет бороться за пост главы ХДС

Глава Министерства здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что поддерживает кандидата на пост председателя Христианско-демократического союза Германии (ХДС), премьер-министра федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета.
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Мусорные операторы в 11 регионах оказались на грани банкротства

Операторы по вывозу мусора в 11 регионах оказались на грани банкротства.
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ВЭБ запросил 70 млрд руб. на поставку Superjet для «Аэрофлота»

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В Челябинске покажут «Форреста Гампа» на большом экране

В прошлом году легендарный «Форрест Гамп» отметил 25-летний юбилей, и только сейчас фильм впервые вышел в российский прокат.
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ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
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