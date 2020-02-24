Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года». Об этом сообщает портал Axios в понедельник, 24 февраля.

В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020

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