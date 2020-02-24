Политика

ИзвестияИзвестияВ США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020

Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года». Об этом сообщает портал Axios в понедельник, 24 февраля.
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Сенаторы-демократы в США призвали ввести санкции против России за «вмешательство в выборы»

ТАССвчера в 16:17

В США потребовали ввести санкции за «вмешательство» России в выборы-2020

РБКвчера в 16:49

Сенаторы-демократы призвали к санкциям против РФ из-за вмешательства в выборы

Интерфаксвчера в 16:36

Главные новости к утру 25 февраля

Коммерсантъвчера в 23:00

В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020

Известиявчера в 16:15

В США призвали наказать Россию и Путина санкциями за попытку вмешаться в выборы

Lenta.ruвчера в 15:58

Сенаторы-демократы попросят Помпео ввести новые санкции против России

РИА Новостивчера в 15:53
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Здоровье

Россиян с лайнера Diamond Princess поместили на карантин в Приморье

EastRussia вчера в 23:28
Политика

Владимир Путин обеспечил Россию мягкой силой

В топ-10 рейтинга мягких сил помимо США входят и две другие державы — Китай и Россия, которые, впрочем, авторы доклада к мягким сверхсилам не относят, так как оба этих государства ведут довольно агрессивную политику как на внутренней арене, так и за рубежом.
Коммерсантъ вчера в 19:05
Политика

Пушков рассказал о ложной версии распространения коронавируса

Некоторые сообщения про распространение нового коронавируса являются глупостями, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
РИА Новости вчера в 17:33
Наука

Врачи разрабатывают лечение меланомы на основе иммунных клеток

Ученые нашли доказательства того, что миграция иммунных клеток в очаг инфекции не является лишь результатом активации иммунитета.
ToDay News Ufa 23 февраля в 00:24
Экономика

Жителей России предупредили о возможном росте цен на бытовую технику

В России в 2021 году цены на бытовую технику могут вырасти на 13%, рассказал «Известиям» глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.
REGNUM 00:11
Религия

День чудотворной Иверской иконы Божией Матери отмечается 25 февраля

25 февраля празднуется день обретения Иверской иконы Божьей матери – в этот день монахи монастыря на горе Афон обрели чудотворный образ.
Толк вчера в 23:36
Единоборства

Александр Емельяненко провёл спарринг с Кадыровым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко провёл тренировочный спарринг по боксу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
RT на русском вчера в 14:16
Футбол

Футбольный «Кубок Легенд» в Москве завершился грандиозным скандалом

По ходу игры разразился грандиозный скандал, связанный с судейством. По ходу финала сборная звезд ушла с поля в знак протеста.
Московский Комсомолец 23 февраля в 10:58
Религия

Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание

Антиохийская православная церковь не будет участвовать во встрече предстоятелей православных церквей в Аммане из-за опасений углубления раскола в православии, сообщил медиацентр Антиохийского патриархата.
РИА Новости 22 февраля в 16:52
Общество

Украинцы отказались эвакуироваться на родину с Diamond Princess

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, отказались эвакуироваться на родину.
Газета.Ru вчера в 22:43
Общество

На Украине обесточены более 500 населённых пунктов

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2020 года из-за ветра и налипания мокрого снега были обесточены 203 населённых пункта Украины.
REGNUM 01:06
Общество

В Роскачестве проверили автомобильные омывающие жидкости

Эксперты Роскачества проверили омывающие жидкости для автомобилей и выяснили, что они могут повредить дворники и лакокрасочное покрытие транспортного средства.
REGNUM 00:39
Общество

Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
Российская газета 23 февраля в 21:39
Общество

В Китае разработали вакцину от коронавируса

Посол Китайской народной республики (КНР) в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработали вакцину, позволяющую сформировать иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru вчера в 11:23
Здоровье

В Новосибирской области из-за ОРВИ не работают детские сады и школы

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил, что из-за вспышки ОРВИ в регионе частично приостановлена работа 129 детских садов и 61 школы, полностью закрыты 18 образовательных учреждений, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:04
Армия и оружие

Путин сообщил об оснащении армии «оружием будущего»

В конце ноября прошлого года на заседании Совета безопасности России Путин потребовал от правительства нарастить долю современного оружия в российской армии в ближайшие годы до 70%.
РБК 23 февраля в 09:12
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Газета.Ru вчера в 23:06
Шоу-бизнес

Похудевшая после развода Елена Степаненко поразила молодым лицом

Елена Степаненко сильно изменилась после развода с Евгением Петросяном.
Комсомольская правда вчера в 15:55
Футбол

Голкипер «ПСЖ»: Ди Мария ненавидит «Манчестер Юнайтед»

Ди Мария перешел в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» летом 2014 года. Уже спустя год он покинул «Олд Траффорд» и перешел в «ПСЖ».
Bookmaker-ratings.ru 00:59
Политика

В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям

Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
РБК вчера в 15:12
Футбол

«Реал» хочет купить Холанна вместо Мбаппе

По сообщениям The Sun, руководство мадридского «Реала» может отказаться от приобретения нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе ради покупки норвежского бомбардира Эрлинга Холанна, выступающего за дортмундскую «Боруссию».
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Общество

В Японии скончался старейший мужчина на Земле

Титэцу Ватанабэ, признанный старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса, скончался в Японии в возрасте 112 лет.
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Общество

Госучреждения Японии переведут на удаленную работу из-за коронавируса

Ранее правительство страны попросило частный бизнес более активно переводить персонал на удаленные схемы работы и сдвигать время приезда в офисы.
Народные новости 00:45
Хоккей

Хоккеисты «Рейнджерс» Бучневич и Шестёркин попали в аварию

Российские игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» нападающий Павел Бучневич и вратарь Игорь Шестёркин попали в автомобильную аварию.
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В России изменят правила выдачи кредитов

В России изменят правила выдачи кредитов, открытия счета, вклада и выпуска карты — крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами.
Lenta.ru вчера в 22:10
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Названы мотивы убивавших бизнесменов ветеранов ФСБ

Следователи предполагают, что Чукаев, Чуканов и Воскресенский, зная о планах Васильева, усадили его в машину, убили и забрали деньги.
Lenta.ru вчера в 19:50
Биатлон

Логинов отказался от участия в масс-старте на чемпионате мира

Российский биатлонист Александр Логинов вынужден отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира, который проходит в Антхольце (Италия).
РИА Новости 23 февраля в 05:21
Экономика

Госдолг регионов Дальнего Востока превысил 206 млрд рублей

Регионы Дальневосточного федерального округа накопили кредитных долгов на общую сумму 206,708 млрд рублей.
REGNUM вчера в 23:09
Экономика

«Яндекс» садится на «Лавку»

Эксперты на рынке ритейла ожидают скорого выхода на рынок экспресс-доставки крупных розничных сетей, пока же основной конкурент проекта «Яндекса» — сервис «Самокат», в который планируют инвестировать Mail.ru Group и Сбербанк.
Коммерсантъ вчера в 17:21
Армия и оружие

США оснащают десантный корабль-амфибию USS America истребителями F-35s

Военно-Морской Флот США оснастил свой десантный корабль следующего поколения USS America десятком истребителей F-35.
HotGeo 22 февраля в 06:55
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