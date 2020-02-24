Политика
ИзвестияВ США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года». Об этом сообщает портал Axios в понедельник, 24 февраля.
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В США призвали наказать Россию и Путина санкциями за попытку вмешаться в выборы
Lenta.ruвчера в 15:58
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Россиян с лайнера Diamond Princess поместили на карантин в Приморье
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В топ-10 рейтинга мягких сил помимо США входят и две другие державы — Китай и Россия, которые, впрочем, авторы доклада к мягким сверхсилам не относят, так как оба этих государства ведут довольно агрессивную политику как на внутренней арене, так и за рубежом.
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Ученые нашли доказательства того, что миграция иммунных клеток в очаг инфекции не является лишь результатом активации иммунитета.
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Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил, что из-за вспышки ОРВИ в регионе частично приостановлена работа 129 детских садов и 61 школы, полностью закрыты 18 образовательных учреждений, передает ТАСС.
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Путин сообщил об оснащении армии «оружием будущего»
В конце ноября прошлого года на заседании Совета безопасности России Путин потребовал от правительства нарастить долю современного оружия в российской армии в ближайшие годы до 70%.
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Несколько сахарных заводов закрываются в России
Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
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Елена Степаненко сильно изменилась после развода с Евгением Петросяном.
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Ди Мария перешел в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» летом 2014 года. Уже спустя год он покинул «Олд Траффорд» и перешел в «ПСЖ».
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Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
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По сообщениям The Sun, руководство мадридского «Реала» может отказаться от приобретения нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе ради покупки норвежского бомбардира Эрлинга Холанна, выступающего за дортмундскую «Боруссию».
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В Японии скончался старейший мужчина на Земле
Титэцу Ватанабэ, признанный старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса, скончался в Японии в возрасте 112 лет.
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Ранее правительство страны попросило частный бизнес более активно переводить персонал на удаленные схемы работы и сдвигать время приезда в офисы.
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В России изменят правила выдачи кредитов, открытия счета, вклада и выпуска карты — крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами.
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Экономика
«Яндекс» садится на «Лавку»
Эксперты на рынке ритейла ожидают скорого выхода на рынок экспресс-доставки крупных розничных сетей, пока же основной конкурент проекта «Яндекса» — сервис «Самокат», в который планируют инвестировать Mail.ru Group и Сбербанк.
Армия и оружие
США оснащают десантный корабль-амфибию USS America истребителями F-35s
Военно-Морской Флот США оснастил свой десантный корабль следующего поколения USS America десятком истребителей F-35.