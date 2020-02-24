Политика

ИзвестияИзвестияВ США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020

Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года». Об этом сообщает портал Axios в понедельник, 24 февраля.
Читать в источнике
Комментировать40
с чего всё началось
Лидеры Демократической партии в Сенате Конгресса США направят письмо госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с требованием ввести санкции в отношении России и, возможно, президента РФ Владимира Путина за «попытку повлиять на президентские выборы 2020 года», передает Axios
.
Коммерсантъ16:59

Подробнее о событии

Сенаторы-демократы в США требуют ввести новые санкции против РФ за «вмешательство в выборы»

Коммерсантъ16:59

В США призвали наказать Россию и Путина санкциями за попытку вмешаться в выборы

Lenta.ru15:58

Сенаторы-демократы призвали к санкциям против РФ из-за вмешательства в выборы

Интерфакс16:36

Сенаторы-демократы в США призвали ввести санкции против России за «вмешательство в выборы»

ТАСС16:17

В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020

Известия16:15

В США потребовали ввести санкции за «вмешательство» России в выборы-2020

РБК16:49

Сенаторы-демократы попросят Помпео ввести новые санкции против России

РИА Новости15:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 17:32, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в матче чемпионата Англии по футболу

РИА Новости 16:55
Происшествия

Ставивших сына на гречку родителей отправили в колонию

В Омске вынесли приговор отчиму, который ставил 8-летнего пасынка голыми коленями на гречку, а также матери мальчика, которая поощряла жестокость.
НТВ 21 февраля в 08:17
Наука

Употребление фруктов, овощей и сыра снижает риск ишемического инсульта

Доктор Тэмми Тонг, автор исследования и эпидемиолог по вопросам питания из Департамента здоровья населения Наффилд при Оксфордском университете, сообщил: "Наиболее важный вывод заключается в том, что более высокий уровень потребления клетчатки, фруктов и овощей тесно связан с более низким риском ишемического инсульта".
Вестник Кавказа 06:56
Футбол

Сборная России впервые в истории проиграла в финале Кубка Легенд

Сборная России потерпела поражение от сборной звезд в финальном матча Кубка легенд. Встреча завершилась со счетом 6:5.
РБК вчера в 10:19
Общество

Диетолог назвал мешающие нормальному сну продукты

Диетологи рассказали, какие продукты нельзя употреблять вечером, потому что они мешают нормально отдыхать.
ToDay News Ufa вчера в 12:13
Армия и оружие

Турецкие силы и оппозиция пытались атаковать сирийский Нейраб в Идлибе

Отряды армии Турции и вооруженная сирийская оппозиция 24 февраля предприняли попытку атаковать позиции армии САР в провинции Идлиб.
РЕН ТВ 07:35
Здоровье

Родовые сертификаты в России сделают электронными

Как сообщили «Известия», в нынешнем году Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования запустят родовые сертификаты в электронном виде.
Московский Комсомолец вчера в 11:20
Происшествия

Задержанный в Екатеринбурге за наркотики программист признал вину

BFM.ru 05:50
Гаджеты

Названа цена и дата старта продаж в России Honor View 30 Pro

Российская газета 14:58
Гаджеты

От 8 ядер за $306 до 28 ядер за $3950. Представлены процессоры Intel Xeon Scalable второго поколения

Компания Intel сегодня официально представила второе поколение серверных процессоров Xeon Scalable.
iXBT.com 11:32
Баскетбол

В Лос-Анджелесе началась церемония прощания с Коби Брайантом

Тысячи фанатов собрались у домашней арены баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", чтобы почтить память пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны.
Москва 24 13:40
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Коммерсантъ 09:49
Политика

Лавров в Женеве встретился с генсеком ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров в Женеве за закрытыми для представителей СМИ дверями побеседовал с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.
News.ru 16:14
Экономика

Эксперт оценил договоренность Минска и Москвы о поставках нефти

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков назвал «однобоким» заявление Лукашенко о том, что Россия возместит выпадающие доходы Минска, связанные с налоговым маневром.
Профиль 21 февраля в 10:31
Здоровье

В Новосибирской области не хватает тысячи врачей

По данным портала trudvsem.ru (официальный портал Федеральной службы по труду и занятости), в Новосибирской области в конце февраля требовался 1001 врач.
РБК Новосибирск 16:05
Политика

Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане

Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
Известия 10:01
Технологии

Уоррен Баффет назвал лучший в мире бизнес

Американский миллиардер Уоррен Баффет назвал компанию Apple «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, которые ему доводилось видеть.
Lenta.ru 12:12
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала фигуру на пятый день после четвертых родов

На днях супруга Джигана родила сына. 18 февраля рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз.
Летидор 08:00
Общество

Старым грузовикам мостят дорогу на свалку

АЕБ поддержала рост налога на машины "Евро-3" Как узнал "Ъ", Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) поддержала начатую Минпромторгом дискуссию о повышении транспортного налога для коммерческого транспорта класса "Евро-3" и ниже.
Коммерсантъ 17:21
Происшествия

Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году

RT на русском 17:05
Финансы

Рубль слабо снижается к доллару и евро

Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 1 коп. до 64,21 руб. В свою очередь, курс евро вырос на 6 коп. и достиг отметки — 69,28 руб. Нефть марки Brent снизилась на 1,13% и составила 58,64 доллара за баррель.
Газета.Ru 21 февраля в 02:23
Футбол

Джордж Клуни может купить «Малагу»

Американский актер Джордж Клуни рассматривает вариант с приобретением клуба испанской Сегунды, сообщает AS.
Газета.Ru 16:18
Общество

Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
Российская газета вчера в 21:39
Гаджеты

Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone

Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Газета DAILY 21 февраля в 12:08
Общество

Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»

Lenta.ru 09:09
Футбол

«Тинькофф Банк» и РПЛ окончательно договорились о спонсорстве

"Тинькофф Банк" договорился с Российской Премьер-Лигой о спонсорстве.
Sport.ru 21 февраля в 11:59
Авто

Седан DS 9 рассекречен до официальной премьеры

К сожалению для премиум-бренда Peugeot, новый французский седан, премьера которого было на сегодня, рассекречен — это DS 9. На прошлой неделе DS Automobiles объявила о выпуске нового седана, который доведет общее количество моделей марки до трех.
32CARS.ru 07:10
Здоровье

Минздрав предложил расширить программу «Земский фельдшер»

Выплаты, которые предусмотрены по программе «Земский фельдшер», в Министерстве здравоохранения предложили распространить на весь средний медицинский персонал, сообщает РИА «Новости».
Солидарность 03:17
Общество

Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля

Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
REGNUM вчера в 12:23
Футбол

«Челси» — «Бавария»: хозяева не смогут победить в матче Лиги чемпионов

25 февраля в матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Челси» встретится с немецкой «Баварией».
Bookmaker-ratings.ru 06:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное