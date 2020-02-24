с чего всё началось

Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года». Об этом сообщает портал Axios в понедельник, 24 февраля.

В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020

Наука Употребление фруктов, овощей и сыра снижает риск ишемического инсульта Доктор Тэмми Тонг, автор исследования и эпидемиолог по вопросам питания из Департамента здоровья населения Наффилд при Оксфордском университете, сообщил: "Наиболее важный вывод заключается в том, что более высокий уровень потребления клетчатки, фруктов и овощей тесно связан с более низким риском ишемического инсульта".

Здоровье Родовые сертификаты в России сделают электронными Как сообщили «Известия», в нынешнем году Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования запустят родовые сертификаты в электронном виде.

Баскетбол В Лос-Анджелесе началась церемония прощания с Коби Брайантом Тысячи фанатов собрались у домашней арены баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", чтобы почтить память пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны.

Политика Лавров в Женеве встретился с генсеком ООН Глава МИД РФ Сергей Лавров в Женеве за закрытыми для представителей СМИ дверями побеседовал с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.

Экономика Эксперт оценил договоренность Минска и Москвы о поставках нефти Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков назвал «однобоким» заявление Лукашенко о том, что Россия возместит выпадающие доходы Минска, связанные с налоговым маневром.

Здоровье В Новосибирской области не хватает тысячи врачей По данным портала trudvsem.ru (официальный портал Федеральной службы по труду и занятости), в Новосибирской области в конце февраля требовался 1001 врач.

Политика Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.

Технологии Уоррен Баффет назвал лучший в мире бизнес Американский миллиардер Уоррен Баффет назвал компанию Apple «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, которые ему доводилось видеть.

Общество Старым грузовикам мостят дорогу на свалку АЕБ поддержала рост налога на машины "Евро-3" Как узнал "Ъ", Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) поддержала начатую Минпромторгом дискуссию о повышении транспортного налога для коммерческого транспорта класса "Евро-3" и ниже.

Финансы Рубль слабо снижается к доллару и евро Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 1 коп. до 64,21 руб. В свою очередь, курс евро вырос на 6 коп. и достиг отметки — 69,28 руб. Нефть марки Brent снизилась на 1,13% и составила 58,64 доллара за баррель.

Футбол Джордж Клуни может купить «Малагу» Американский актер Джордж Клуни рассматривает вариант с приобретением клуба испанской Сегунды, сообщает AS.

Общество Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.

Гаджеты Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.

Авто Седан DS 9 рассекречен до официальной премьеры К сожалению для премиум-бренда Peugeot, новый французский седан, премьера которого было на сегодня, рассекречен — это DS 9. На прошлой неделе DS Automobiles объявила о выпуске нового седана, который доведет общее количество моделей марки до трех.

Здоровье Минздрав предложил расширить программу «Земский фельдшер» Выплаты, которые предусмотрены по программе «Земский фельдшер», в Министерстве здравоохранения предложили распространить на весь средний медицинский персонал, сообщает РИА «Новости».