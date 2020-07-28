Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ США призывали обанкротить «Группу ГАЗ»

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Видимо, именно для эффекта разорвавшейся бомбы и поднимается вопрос о банкротстве «Группы ГАЗ», которая находится под санкциями с апреля 2018 года. Ранее Минфин США объявлял отсрочки по вступлению в силу санкций в отношении группы ГАЗ, очередной дедлайн наступает 22 января 2021 года.
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В США призывали обанкротить «Группу ГАЗ»

Lenta.ru13:45

США планируют добиться «эффекта разорвавшейся бомбы» для российской экономики

Газета.Ru13:15
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:33, Ашберн
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