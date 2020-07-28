Экономика
Lenta.ruВ США призывали обанкротить «Группу ГАЗ»
Видимо, именно для эффекта разорвавшейся бомбы и поднимается вопрос о банкротстве «Группы ГАЗ», которая находится под санкциями с апреля 2018 года. Ранее Минфин США объявлял отсрочки по вступлению в силу санкций в отношении группы ГАЗ, очередной дедлайн наступает 22 января 2021 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:33, Ашберн
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Происшествия
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
Происшествия
В Петербурге мужчина ограбил отделение Сбербанка
В Санкт-Петербурге вооруженный мужчина напал на отделение Сбербанка. Об этом 28 июля сообщил телеканал «78».
Известия 13:10
Армия и оружие
Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области
Польша побоялась размещать истребители пятого поколения F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк, расположенном на расстоянии 80 километров от Калининградской области, и в Миньск-Мазовецком, находящемся недалеко от Белоруссии.
Lenta.ru вчера в 17:09
Общество
Покинувший Black Star Тимати зарегистрировал новую компанию
Покинувший лейбл Black Star рэпер Тимати зарегистрировал новую компанию «Ракета».
Lenta.ru 07:54
Происшествия
Станция «Водоканала» в день потопа разнесла фасад дома в Петербурге
Санкт-Петербург, 28 июля 2020, 19:11 — REGNUM Фасад здания в Петербурге пострадал во время усердной работы станции «Водоканала» в день, когда город в очередной раз затопило из-за несовершенства ливневки.
REGNUM 12:11
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Шоу-бизнес
Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями
Джо и Софи начали встречаться четыре года назад, о помолвке пары стало известно в 2017 году.
Salt Mag 04:01
Происшествия
На Тенистой Аллее машина провалилась в яму на дороге
На углу Тенистой Аллеи и Брусничной машина провалилась в яму на дороге.
Клопс 13:22
Происшествия
В Ингушетии расстреляли сотрудника Росгвардии
Неизвестные расстреляли сотрудника Росгвардии в Ингушетии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 15:07
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
РБК вчера в 07:47
Политика
Глава Кинешмы Пахолков отправлен в отставку
Завтра на заседании думы будет представлен исполняющий обязанности главы Кинешмы. Им станет бывший глава Вичуги Вячеслав Ступин.
Кинешемец.RU 11:56
Здоровье
Названы увеличивающие риск смерти при COVID-19 заболевания
РИА Новости вчера в 01:46
Спорт
MMORPG Phantasy Star Online 2 появится в Steam 5 августа
Компания SEGA объявила о том, что ПК-версия масштабного многопользовательского ролевого онлайн-экшена Phantasy Star Online 2 выйдет в Steam 5 августа.
3DNews 14:35
Политика
ЕС ограничит экспорт технологий в Гонконг
Евросоюз ограничит экспорт технологий в Гонконг из-за закона о национальной безопасности. Об этом говорится в заявлении Европейского совета.
RT на русском 14:26
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 01:11
Общество
Вильфанд рассказал о последствиях геомагнитных бурь на этой неделе
На Земле во вторник и среду возникнет опасная геомагнитная буря, из-за которой могут случиться проблемы со связью в северных регионах России.
Вечерняя Москва 13:25
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
Кино
Александра Бортич и Алексей Чадов сыграют в «Игру на выживание» на ТНТ
Премьера сериала "Игра не выживание" состоится в ближайшее время на ТНТ и видеоплатформе Premier.
ИА InterMedia вчера в 11:06
Культура
Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года
Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
Lenta.ru 13:00
Экономика
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Коммерсантъ вчера в 20:15
Игры
Пользователи платной подписки PS Plus из РФ устроили «бунт»
Анонс компании «Sony» о бесплатной раздаче игр неприятно удивил пользователей из России.
Shraibikus News 11:05
Спорт
Анонсирован ремастер Asterix and Obelix XXL
CyberSport.ru 14:20
Кино
Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»
Компания Netflix выпустит спин-офф сериала «Ведьмак», действие которого развернётся за 1200 лет до событий оригинального проекта.
RT на русском 07:59
Авто
Представлен новый китайский кроссовер Qoros 7
Китайский бренд Qoros, входящий в холдинг Baoneng Group и компании Chery, официально представил кроссовер с индексом 7. Новый автомобиль стал первой моделью, выпущенной компанией за последние четыре года.
Motor 13:06
Политика
Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции
Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 03:45
Шоу-бизнес
Приближенные оценили шансы возвращения принца Гарри и Маркл в Британию
Приближенные к королевской семье эксперты оценили вероятность возвращения принца Гарри и Меган Маркл в Британию.
РЕН ТВ 00:43
Финансы
Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия вчера в 08:37