Политика
Lenta.ruВ США призывали обанкротить «Группу ГАЗ»
Видимо, именно для эффекта разорвавшейся бомбы и поднимается вопрос о банкротстве «Группы ГАЗ», которая находится под санкциями с апреля 2018 года. Ранее Минфин США объявлял отсрочки по вступлению в силу санкций в отношении группы ГАЗ, очередной дедлайн наступает 22 января 2021 года.
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Общество
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 16:29
Транспорт
В московском метро начались рейды по проверке масочного режима
На всех станциях Московского метрополитена начались рейды по проверке наличия средств индивидуальной защиты у пассажиров.
Известия 11:32
Происшествия
Суд отказал в объединении дел сестер Хачатурян
Коммерсантъ 15:28
Политика
Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией.
RT на русском 12:46
Происшествия
Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле автомобиля в Ингушетии
В региональном управлении Росгвардии уточнили, что погибший был сотрудником вневедомственной охраны (одного из подразделений Росгвардии).
Коммерсантъ 15:54
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 16:59
Общество
Nord Stream 2 обжаловал решение суда ЕС по иску о газовой директиве
25 июля 2019 года оператор Nord Stream 2 AG представил в суд общей юрисдикции Европейского союза иск об отмене директивы (ЕС) 2019/692, вносящей поправку в газовую директиву ЕС.
Известия 15:42
Авто
Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay
«АвтоВАЗ» обновил 1,8-литровый двигатель, которым оснащаются автомобили семейства LADA Vesta и хэтчбеки XRay.
Автоновости дня 14:20
Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
Российская газета 14:53
Экономика
Россия решила ужесточить санкции против Украины
В Госдуму внесли законопроект о введении санкций против компаний, доля в которых более чем на 25% принадлежит гражданам Украины из черного списка.
Daily Storm 12:13
Здоровье
В Ростовской области выявлено 133 новых случая заражения коронавирусом
По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувший день число подтверждённых инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 133 и на утро 28 июля достигло 12538.
Пульс Дона 03:56
Экономика
Нижегородцы стали чаще брать кредиты в Сбербанке
За первое полугодие 2020 года Нижегородское отделение Сбербанка выдало 86,5 тысячи потребительских кредитов на сумму в 18 млрд рублей.
Время Н 09:56
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Технологии
Создатели World of Warcraft рассказали о тестировании Shadowlands
Ирвайн, США, 28 июля 2020, 16:13 — REGNUM Blizzard Entertainment поделилась статистикой игроков за время альфа-тестирования WoW: Shadowlands.
REGNUM 09:13
Путешествия
В АТОР оценили спрос россиян на поездки в Турцию
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе оценила спрос россиян на поездки в Турцию.
RT на русском 15:28
Футбол
Девять клубов АПЛ просят CAS отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков
В Спортивный арбитражный суд (CAS) поступил документ от девяти клубов английской Премьер-лиги, которые настаивают на отстранении «Манчестер Сити» от еврокубков на время разбирательства.
Metaratings 16:39
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
Piter.tv 01:09
Спорт
Умер олимпийский чемпион по легкой атлетике Александр Аксинин
Общественная служба новостей 15:24
Общество
Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
В некоторых странах Европы появились признаки второй волны эпидемии коронавируса, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News.
РИА Новости 16:23
Экономика
Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:20
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
Футбол
Четвёртая команда Серии А может остаться без Лиги чемпионов
Рассказываем, в каком случает четвёртый клуб Серии А останется без ЛЧ.
Евро-футбол.ру 07:27
Общество
Глава Минприроды поддержал ликвидацию мусоропроводов в жилых домах
В середине июня стало известно, что Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы (ВООП) и Институт развития правового общества обратились к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву с предложением о закрытии и консервации всех уже существующих мусоропроводов в жилых домах.
РБК 10:35
Футбол
Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо»
Аргументы и Факты вчера в 11:09