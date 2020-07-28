Политика

Lenta.ruLenta.ruВ США призывали обанкротить «Группу ГАЗ»

Видимо, именно для эффекта разорвавшейся бомбы и поднимается вопрос о банкротстве «Группы ГАЗ», которая находится под санкциями с апреля 2018 года. Ранее Минфин США объявлял отсрочки по вступлению в силу санкций в отношении группы ГАЗ, очередной дедлайн наступает 22 января 2021 года.
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Желание обанкротить «Группу ГАЗ» выразила влиятельная западная организация

ИА Красная Весна16:48

Шаткие основы национальной экономики

Pravda.Ru16:36

США планируют добиться «эффекта разорвавшейся бомбы» для российской экономики

Газета.Ru13:15

В США призывали обанкротить «Группу ГАЗ»

Lenta.ru13:45
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:04, Ашберн
Общество

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 16:29
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Транспорт

В московском метро начались рейды по проверке масочного режима

На всех станциях Московского метрополитена начались рейды по проверке наличия средств индивидуальной защиты у пассажиров.
Известия 11:32
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Происшествия

Суд отказал в объединении дел сестер Хачатурян

Коммерсантъ 15:28
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Политика

Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией.
RT на русском 12:46
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия 02:23
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Происшествия

Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле автомобиля в Ингушетии

В региональном управлении Росгвардии уточнили, что погибший был сотрудником вневедомственной охраны (одного из подразделений Росгвардии).
Коммерсантъ 15:54
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Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка

Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 16:59
28
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК вчера в 07:47
1,4K
Общество

Nord Stream 2 обжаловал решение суда ЕС по иску о газовой директиве

25 июля 2019 года оператор Nord Stream 2 AG представил в суд общей юрисдикции Европейского союза иск об отмене директивы (ЕС) 2019/692, вносящей поправку в газовую директиву ЕС.
Известия 15:42
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Авто

Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay

«АвтоВАЗ» обновил 1,8-литровый двигатель, которым оснащаются автомобили семейства LADA Vesta и хэтчбеки XRay.
Автоновости дня 14:20
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Футбол

«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт

Российская газета 14:53
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Экономика

Россия решила ужесточить санкции против Украины

В Госдуму внесли законопроект о введении санкций против компаний, доля в которых более чем на 25% принадлежит гражданам Украины из черного списка.
Daily Storm 12:13
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Здоровье

В Ростовской области выявлено 133 новых случая заражения коронавирусом

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувший день число подтверждённых инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 133 и на утро 28 июля достигло 12538.
Пульс Дона 03:56
1,7K
Экономика

Нижегородцы стали чаще брать кредиты в Сбербанке

За первое полугодие 2020 года Нижегородское отделение Сбербанка выдало 86,5 тысячи потребительских кредитов на сумму в 18 млрд рублей.
Время Н 09:56
10
Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
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Технологии

Создатели World of Warcraft рассказали о тестировании Shadowlands

Ирвайн, США, 28 июля 2020, 16:13 — REGNUM Blizzard Entertainment поделилась статистикой игроков за время альфа-тестирования WoW: Shadowlands.
REGNUM 09:13
Культура

Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года

Lenta.ru 13:00
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Путешествия

В АТОР оценили спрос россиян на поездки в Турцию

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе оценила спрос россиян на поездки в Турцию.
RT на русском 15:28
Футбол

Девять клубов АПЛ просят CAS отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков

В Спортивный арбитражный суд (CAS) поступил документ от девяти клубов английской Премьер-лиги, которые настаивают на отстранении «Манчестер Сити» от еврокубков на время разбирательства.
Metaratings 16:39
Происшествия

Станция «Водоканала» в день потопа разнесла фасад дома в Петербурге

REGNUM 12:11
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Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
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Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
Piter.tv 01:09
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Спорт

Умер олимпийский чемпион по легкой атлетике Александр Аксинин

Общественная служба новостей 15:24
Общество

Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе

В некоторых странах Европы появились признаки второй волны эпидемии коронавируса, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News.
РИА Новости 16:23
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Экономика

Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:20
40
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
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Футбол

Четвёртая команда Серии А может остаться без Лиги чемпионов

Рассказываем, в каком случает четвёртый клуб Серии А останется без ЛЧ.
Евро-футбол.ру 07:27
Общество

Глава Минприроды поддержал ликвидацию мусоропроводов в жилых домах

В середине июня стало известно, что Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы (ВООП) и Институт развития правового общества обратились к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву с предложением о закрытии и консервации всех уже существующих мусоропроводов в жилых домах.
РБК 10:35
Армия и оружие

Спутник Sentinel заснял запуск российского «Кинжала»

Piter.tv 08:22
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Футбол

Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо»

Аргументы и Факты вчера в 11:09
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