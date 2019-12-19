Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу, сообщает РИА Новости. Отмечается, что американский лидер обвиняется по двум статьям - "превышение полномочий" (за нее проголосовали 230 парламентариев) и "воспрепятствование конгрессу" ("за" - 299 голосов).

В США проголосовали за импичмент Трампу

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