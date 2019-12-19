Политика
РИА Новости КрымВ США проголосовали за импичмент Трампу
Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу, сообщает РИА Новости. Отмечается, что американский лидер обвиняется по двум статьям - "превышение полномочий" (за нее проголосовали 230 парламентариев) и "воспрепятствование конгрессу" ("за" - 299 голосов).
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Шоу-бизнес
Олег Майами заявил о романе с Ольгой Бузовой
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
Армия и оружие
В Сирии повторно испытали российские Су-57
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
Политика
Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи с избирателями произнесла речь на фоне совместной фотографии с Владимиром Путиным.
Политика
На пресс-конференции Путина запретили баннеры
Большая пресс-конференция президента пройдет в свободном режиме, но одно ограничение все же есть.
Общество
Россияне стали реже оплачивать покупки наличными
За последний год в России резко сократилось количество людей, которые оплачивают покупки наличными.
Общество
Бушевавший в Петербурге штормовой ветер повалил десятки деревьев
Напомним, в Петербург минувшей ночью пришел сильный юго-западный, западный ветер с порывами 28 − 30 м / с. В устье Невы поднялся уровень воды выше критических значений, ввиду чего створы Комплекса защитных сооружений были закрыты, а судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено.
Общество
Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Экономика
Дмитрий Сергеев: «Пользователи „AliExpress Россия“ – вся страна»
В новой компании «AliExpress Россия» контроль у нашей стороны – российские партнеры получили суммарно 50,1% голосующих долей.
Происшествия
«Мама, не переживай»: мальчик умер в больнице после прыжков на диване
Мальчика положили в травматологическое отделение, а на прощание он сказал ей последние слова: "Мама, не переживай".
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Какие смартфоны Huawei и Honor скоро получат Android 10
В декабре компания Huawei запускает бета-тестирование EMUI 10 фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 для оставшихся смартфонов, заявленных на первый этап программы.
Космос
Световой парус выровняли в ускоряющем лазерном луче
Физики создали маленький световой парус из дифракционных решеток, который самостоятельно смещается к центру ускоряющего лазерного луча.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца
Гатчинский городской суд Ленобласти поместил под стражу на два месяца Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над своей 13-летней дочерью.
Спорт
Уткин сравнил министра спорта Колобкова со студентом ВШЭ Егором Жуковым
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал награждение министра спорта России Павла Колобкова орденом Александра Невского.
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Космос
На Марсе найден обломок неопознанного корабля
Фигурное катание
Траньков сравнил конфликт Тарасовой и Тутберидзе со скандалом в США
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков считает, что скандал, возникший в результате высказываний Татьяны Тарасовой и Этери Тутберидзе, не является самым громким в истории фигурного катания.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр
Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Происшествия
В США 17-летняя девушка попыталась угнать самолет
17-летняя нарушительница порядка перелезла через забор с колючей проволокой в международном аэропорту Фресно Йосемити, пробралась к небольшому частному самолету King Air 200 и запустила его двигатель.
Культура
Сериал «Эпидемия» покажут целиком до конца года
Происшествия
После побега из дома омский «мальчик на гречке» просил участкового не говорить маме, где он
Футбол
Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией»
Победу «Ювентусу» принёс на 45-й минуте Криштиану Роналду, который забил головой, выпрыгнув на 71 см. В момент удара по мячу он находился на высоте 256 см над землёй.
Здоровье
Врач рассказала, кому противопоказано сливочное масло
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об опасности употребления сливочного масла. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Общество
Агрегаторы такси поддержали законопроект о коллективной ответственности в случае ДТП
Сервисы заказа такси Gett, «Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» в целом поддержали законопроект о введении коллективной ответственности за обеспечение безопасности пассажиров.
Армия и оружие
Канадская делегация посетила позиции в Донбассе
Делегация министерства национальной обороны Канады во главе с заместителем министра по политическим вопросам Питером Хаммершмидтом посетила район проведения Операции объединенных сил (ООС) и ознакомилась с оперативной обстановкой в Донбассе.
Общество
Федеральная кадастровая палата перечислила необычные названия деревень
Федеральная кадастровая палата перечислила необычные названия деревень, попавшие в Единый государственный реестр недвижимости в 2019 году.
Шоу-бизнес
Наталья Фриске скопировала образ покойной сестры
Наталья Фриске накрутила афрокудри, надела короткое серебристое платье и стала полной копией покойной сестры: та же мимика, та же легкая улыбка.
Футбол
«Тоттенхэм» выделит деньги на зимние трансферы
По информации британского издания «Daily Mail», лондонский «Тоттенхэм» все-таки выделит средства на зимние приобретения.