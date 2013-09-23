Происшествия
Газета.RuВ США произошел взрыв на фестивале «Октоберфест»
В американском городе Хантингтон-Бич на фестивале пива "Октоберфест" произошел взрыв трансформатора, передает NBC. Уточняется, что экстренным службам поступило сообщение о задымлении.
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Игры
Игра Call of Duty теперь доступна для Android и iOS
Компания Activision разработала игру Call of Duty: Mobile для Android и iOS.
Тольятти-Новости 04 октября в 22:02
Политика
Зеленский заявил, что давления со стороны Трампа не было
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Kyodo подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп на него не давил и никаких предварительных условий для встречи не выдвигал.
Вести.Ru 05:36
Общество
Октябрьское потепление придет в Москву на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в столицу придет потепление. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вечерняя Москва 06:18
Политика
МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой
Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.
RT на русском 06:26
Происшествия
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Канзас-Сити
По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Канзас в городе Канзас-Сити.
RT на русском 05:49
Шоу-бизнес
Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье
Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
Вокруг ТВ 04 октября в 14:26
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Наука
Сырые овощи могут навредить кишечнику
МедиаПоток 05:31
Шоу-бизнес
«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.
iReactor 03 октября в 17:10
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 04:31
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Футбол
«Зенит» обыграл «Урал» и возглавил таблицу РПЛ
РИА Новости 06:23
Космос
Российские приборы установят на индийский аппарат для изучения Венеры
Российские научные приборы могут отправиться изучать Венеру на индийской автоматической межпланетной станции «Шукраян».
Известия 03 октября в 21:05
Политика
В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера
В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера, участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса, сообщает «Громадське».
RT на русском 06:22
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла Египет на Кубке мира
Сборная России одержала очень важную для себя победу над соперниками из Египта в Японии на проходящем сейчас в Стране восходящего солнца Кубке мира.
DixiNews 03:55
Технологии
Женщины чаще мужчин берут кредиты на покупку смартфона
Женщины чаще мужчин предпочитают брать кредиты на покупку смартфона, такой вывод делается в исследовании банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении агентства "Прайм".
ПРАЙМ вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, собирается замуж
Напомним, что Маргарите Грачевой в пылу ревности муж отрубил кисти обеих рук.
Медпульс 04 октября в 12:30
Происшествия
Расчлененное тело 19-летней девушки нашли в центре Читы
Вечерний курьер 05:08
Финансы
Экономист назвал самую большую опасность для рубля
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал четвертый квартал на минорной ноте.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Представители Киева посетят Донбасс на следующей неделе
Известия вчера в 17:02
Кино
Фильм «Джокер» выходит в прокат в России
РЕН ТВ 02 октября в 17:20
Политика
Иран передумал освобождать российскую журналистку
МИД Ирана опроверг информацию о скором освобождении российской журналистки Юлии Юзик, ранее задержанной на территории Исламской Республики.
Ruposters.ru вчера в 09:14
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Футбол
Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.
РИА Новости 02:20
Политика
WP: Трамп сомневался в версии Мэй по «делу Скрипалей»
По сведениям от бывших и действующих сотрудников Белого дома, осведомленных о содержании переговоров президента США с иностранными лидерами, Трамп при обсуждении "дела Скрипалей" с Мэй был убежден, что существуют серьезные основания для сомнений в ее версии о причастности Москвы к инциденту в Солсбери.
Экономика сегодня вчера в 14:11
Политика
Порошенко закатил скандал на шоу из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за подписанной украинским лидером Владимиром Зеленский «формулы Штайнмайера».
Телеканал 360° вчера в 22:58
Футбол
Льорис сломал руку за мгновение до гола «Брайтона»
Metaratings вчера в 11:05
Футбол
Дом игрока «Атлетико» попытались ограбить второй раз за неделю
Дом игрока "Атлетико" Томаса Партея попытались ограбить второй раз за несколько дней, сообщает Cadena SER.
Газета.Ru 05:00