с чего всё началось

В американском городе Хантингтон-Бич на фестивале пива "Октоберфест" произошел взрыв трансформатора, передает NBC. Уточняется, что экстренным службам поступило сообщение о задымлении.

В США произошел взрыв на фестивале «Октоберфест»

Игры Игра Call of Duty теперь доступна для Android и iOS Компания Activision разработала игру Call of Duty: Mobile для Android и iOS.

Политика Зеленский заявил, что давления со стороны Трампа не было Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Kyodo подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп на него не давил и никаких предварительных условий для встречи не выдвигал.

Общество Октябрьское потепление придет в Москву на следующей неделе Во второй половине следующей недели в столицу придет потепление. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.

Происшествия Четыре человека погибли в результате стрельбы в Канзас-Сити По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Канзас в городе Канзас-Сити.

Шоу-бизнес Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.

Политика Зеленский захотел вернуться на сцену Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.

Шоу-бизнес «Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.

Происшествия В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Единоборства Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.

Космос Российские приборы установят на индийский аппарат для изучения Венеры Российские научные приборы могут отправиться изучать Венеру на индийской автоматической межпланетной станции «Шукраян».

Политика В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера, участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса, сообщает «Громадське».

Волейбол Сборная России по волейболу обыграла Египет на Кубке мира Сборная России одержала очень важную для себя победу над соперниками из Египта в Японии на проходящем сейчас в Стране восходящего солнца Кубке мира.

Технологии Женщины чаще мужчин берут кредиты на покупку смартфона Женщины чаще мужчин предпочитают брать кредиты на покупку смартфона, такой вывод делается в исследовании банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении агентства "Прайм".

Финансы Экономист назвал самую большую опасность для рубля Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал четвертый квартал на минорной ноте.

Политика Иран передумал освобождать российскую журналистку МИД Ирана опроверг информацию о скором освобождении российской журналистки Юлии Юзик, ранее задержанной на территории Исламской Республики.

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Футбол Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.

Политика WP: Трамп сомневался в версии Мэй по «делу Скрипалей» По сведениям от бывших и действующих сотрудников Белого дома, осведомленных о содержании переговоров президента США с иностранными лидерами, Трамп при обсуждении "дела Скрипалей" с Мэй был убежден, что существуют серьезные основания для сомнений в ее версии о причастности Москвы к инциденту в Солсбери.

Политика Порошенко закатил скандал на шоу из-за «формулы Штайнмайера» Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за подписанной украинским лидером Владимиром Зеленский «формулы Штайнмайера».