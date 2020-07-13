Коронавирус
ToDay News UfaСША могут начать производство вакцины от COVID-19 до конца лета
В США уже начинают выпуск вакцины от коронавируса. Панацея от COVID-19 может появиться уже до конца лета. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на CNBC, к концу лета 2020 года в США может появится вакцина от коронавируса.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Производство перспективной вакцины от коронавируса планируют начать в Соединенных Штатах уже до конца текущего лета, сообщил CNBC высокопоставленный представитель Белого дома.Газета.Ruвчера в 18:12
Подробнее о событии
Показать все источники
В США анонсировали начало производства вакцины от COVID-19 до осени
Московский Комсомолецвчера в 18:27
В США определили сроки начала изготовления перспективной вакцины от коронавируса
Газета.Ruвчера в 18:12
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 03:35, Ашберн
Происшествия
СК возбудил дело о беспорядках после инцидента на Амурском ГПЗ
RT на русском вчера в 14:56
Политика
Путин упростил получение российского гражданства
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства.
РБК вчера в 17:47
Общество
«Северный поток» остановлен на техобслуживание
RT на русском 01:59
Общество
Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах
Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков сообщил о своем увольнении. 13 июля несколько девушек заявили о домогательствах с его стороны.
Коммерсантъ вчера в 21:31
Футбол
В матче команд ПФЛ судья ударил игрока
Линейный арбитр в одном из эпизодов ударил игрока «Сахалинца». Видео инцидента появилось в интернете.
BetOn 01:42
Происшествия
Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере
Американская актриса Ная Ривера найдена мертвой в озере в Южной Калифорнии, сообщает CNN. 33-летняя Ривера пропала в среду, 8 июля.
РБК вчера в 17:59
Кино
Братья Андреасян получили иск на 50 млн рублей за провалившийся фильм
В конце января состоялась премьера фантастического фильма «Кома», выпущенный кинокомпанией «Большое кино», принадлежащей братьям Гевонду и Сарику Андреасянам.
RuNews24.ru вчера в 10:33
Хоккей
Илья Сорокин подписал контракт с «Айлендерс» до конца сезона НХЛ
Сезон-2019/20 будет засчитан Сорокину в качестве года по однолетнему контракту новичка.
Metaratings 02:07
Гаджеты
В России стартовали продажи смартфона Poco F2 Pro
Китайский бренд Xiaomi стартовал продажи на российском рынке новый смартфон Poco F2 Pro.
Rusargument вчера в 12:36
Общество
Россияне смогут получить доплаты за долгий брак
Супруги, пережившие юбилей совместной жизни, могут получать доплаты, размер которых превышает сумму ежемесячной пенсии.
Live24 01:03
Шоу-бизнес
Максим Галкин построил в своем замке SPA-центр
Российский юморист Максим Галкин показал свой SPA-центр.
Lenta.ru вчера в 23:54
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51
Экономика
Титов просит Мантурова поддержать производителей аттракционов
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой поддержать российских производителей аттракционов и оборудования для развлечений в связи с тем, что 60% представителей отрасли опасаются банкротства из-за ситуации с пандемией коронавируса.
ТАСС вчера в 20:35
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
CT news вчера в 18:31
Армия и оружие
Пентагон заказал первые истребители F-15EX для гиперзвукового оружия
Пентагон заказал первые модернизированные истребители F-15EX, которые способны нести гиперзвуковое оружие.
Известия вчера в 21:49
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
Футбол
Карпин назвал чемпионат России ненормальным
У кого-то получилось достичь договоренности с Роспотребнадзором, а у кого-то нет.
Vprognoze.ru вчера в 02:18
Общество
В России за сутки выявили 6248 случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6248, до 739 947, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:31
Политика
Руди Джулиани заявил о новых фактах коррупции на Украине
По словам Джулиани, выпустившего на собственном YouTube-канале новое видео, большая часть из 5 миллиардов долларов американской помощи Украине была разворована.
Российская газета 03:08
Общество
«Русал» предложил сменить менеджмент «Норникеля»
В «Русале» выразили обеспокоенность чередой экологических аварий и инцидентов, отметив, что «происходящее в «Норникеле» заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией».
RT на русском 02:41
Шоу-бизнес
Ивлеева подарила Элджею часы за 11 млн рублей
Анастасия не экономила на подарке для любимого и выбрала для него мужской и оригинальный презент стоимостью около 7 миллионов рублей.
Bimru.ru вчера в 12:43
Игры
Авторы Deadly Premonition 2 перепишут сценарий после обвинений в оскорблении трансгендеров
Несколько сцен Deadly Premonition 2 будут переписаны из-за того, что некоторые пользователи увидели в них оскорбления трансгендеров.
CyberSport.ru вчера в 23:36
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Происшествия
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
Российская газета вчера в 13:07
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Происшествия
За сутки в Алтайском крае коронавирус выявлен у 238 человек
На 14 июля в Алтайском крае у 6294 человек выявлен коронавирус COVID-19, в числе инфицированных 621 ребенок.
Kursk.com 01:07
Общество
Индейцам вернули половину Оклахомы
Около половины штата Оклахома (США) теперь официально принадлежит пяти индейским племенам.
ForPost вчера в 07:56
Общество
В Хабаровске задержаны четверо протестующих в поддержку Фургала
Хакасия-Информ 12 июля в 22:45