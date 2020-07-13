с чего всё началось

В США уже начинают выпуск вакцины от коронавируса. Панацея от COVID-19 может появиться уже до конца лета. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на CNBC, к концу лета 2020 года в США может появится вакцина от коронавируса.

США могут начать производство вакцины от COVID-19 до конца лета

Футбол В матче команд ПФЛ судья ударил игрока Линейный арбитр в одном из эпизодов ударил игрока «Сахалинца». Видео инцидента появилось в интернете.

Происшествия Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере Американская актриса Ная Ривера найдена мертвой в озере в Южной Калифорнии, сообщает CNN. 33-летняя Ривера пропала в среду, 8 июля. 9

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Экономика Титов просит Мантурова поддержать производителей аттракционов Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой поддержать российских производителей аттракционов и оборудования для развлечений в связи с тем, что 60% представителей отрасли опасаются банкротства из-за ситуации с пандемией коронавируса.

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Общество В России за сутки выявили 6248 случаев заражения коронавирусом Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6248, до 739 947, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Общество «Русал» предложил сменить менеджмент «Норникеля» В «Русале» выразили обеспокоенность чередой экологических аварий и инцидентов, отметив, что «происходящее в «Норникеле» заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией». 9

Шоу-бизнес Ивлеева подарила Элджею часы за 11 млн рублей Анастасия не экономила на подарке для любимого и выбрала для него мужской и оригинальный презент стоимостью около 7 миллионов рублей. 155

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,5K