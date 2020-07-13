Коронавирус
Российская газетаВ США производство вакцины от коронавируса начнется до конца лета
Производство вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 может начаться в самое ближайшее время. "Вероятно, в течение четырех - шести недель", - сообщил телеканалу CNBC источник в Белом доме. Ожидается, что к началу 2021 года фармацевтические компании США выпустят 300 миллион доз препарата.
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с чего всё началось
Производство перспективной вакцины от коронавируса планируют начать в Соединенных Штатах уже до конца текущего лета, сообщил CNBC высокопоставленный представитель Белого дома.Газета.Ru18:12
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