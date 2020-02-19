Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс прокомментировал обращение властей Венесуэлы в Гаагский суд.

В США прокомментировали обращение Венесуэлы в Гаагский суд

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