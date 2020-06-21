Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ США испытали авиабомбу комплекса «Золотая Орда»

Истребитель F/A-18E/F Super Hornet впервые выпустил авиабомбу GBU-53/B StormBreaker, сообщает Forbes. Как утверждает издание, бомба, будучи интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde ("Золотая Орда"), изменит "правила игры".
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В США прошли испытания авиабомбы комплекса «Золотая орда»

Известия20:25

В США впервые сбросили авиабомбу «Золотой Орды»

News.ru20:01

В США испытали новую авиабомбу GBU-53/B StormBreaker

Актуальные Новости12:19

В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая Орда»

РИА Новости19:23

В США был совершён запуск авиабомбы StormBreaker

Discover2412:35

Авиабомбу для изменения «правил игры» испытали в США

Взгляд.ру19:56

США запустили «Золотую Орду»

Lenta.ru10:36
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 22:03, Ашберн
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Автопроизводитель Lifan оказался на грани разорения

Автоновости дня 13:40
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Происшествия

Четверым задержанным из-за беспорядков в Дижоне предъявили обвинения

Прокурор французского Дижона Эрик Матэ уведомил, что четверым задержанным после беспорядков в городе были предъявлены обвинения.
Газета.Ru 16:20
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Политика

Путин заявил о начале отступления эпидемии коронавируса в России

Президент Владимир Путин объявил об ослаблении эпидемии коронавируса в России.
РБК 08:14
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Происшествия

Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter

Инцидент в парке английского Рединга не связан с прошедшим ранее в городе митингом в защиту прав чернокожего населения Black Lives Matter, заявила региональная полиция.
РИА Новости 19:42
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«Тинькофф» запустит мессенджер внутри приложения

В Банке «Тинькофф» намерены запустить мессенджер внутри своего приложения.
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Авто

Раскрыты «секреты» созданного для парада Победы кабриолета Aurus

Кабриолет Aurus, созданный специально для парада Победы на Красной площади, обладает особенными характеристиками.
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Гитара Курта Кобейна продана на аукционе за рекордную сумму

Акустическая гитара основателя рок-группы Nirvana Курта Кобейна была продана на аукционе Julien's Auctions за рекордную сумму в более чем $6 млн.
RT на русском 20:46
Экономика

Бывший российский сенатор задолжал Франции почти два миллиона долларов

Французский суд намерен взыскать с бывшего российского сенатора Виталия Малкина 1,7 миллиона долларов в качестве налоговой задолженности за шале в Куршевеле.
Lenta.ru вчера в 11:15
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Происшествия

В Калининградской области загорелся детский дом

Спасатели тушат пожар на площади 150 квадратных метров на чердаке детского дома в Калининградской области, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.
РИА Новости 20:46
Происшествия

У берегов Исландии зафиксировано мощное землетрясение

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в субботу, 20 июня, у северного побережья Исландии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр сейсмического события находился в 308 километрах от Рейкьявика, его очаг залегал на глубине 2 километра, передает ТАСС.
Вести.Ru 17:11
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Трамп предложил ввести тюремное заключение за сожжение флага США

Президент США Дональд Трамп выступил с предложением ввести наказание за сожжение национального флага.
Газета.Ru 21:43
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Происшествия

Стали известны результаты психиатрической экспертизы Михаила Ефремова

Свободная Пресса 05:45
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Кино

Кристофер Нолан призвал смотреть «Довод» именно в кинотеатрах

News.ru вчера в 03:57
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Общество

Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 10:33
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Происшествия

Пропавшего ребенка в Астрахани замуровала в бетон собственная мать

RuNews24.ru 07:50
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Авто

Названа причина ограничения скорости на автомобилях Volvo

Тарантас Ньюс 07:48
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Политика

Движение на проспекте Руставели закрыто из-за акции протеста

Sputnik Грузия 06:09
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Экономика

В Воронежской области запустят производство ЖК-телевизоров

Воронеж, 19 июня 2020, 15:10 — REGNUM Производство телевизоров с жидкокристаллическими экранами планируется запустить на территории воронежской особой экономической зоны «Центр».
REGNUM вчера в 08:10
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Общество

Власти Москвы объяснили возникновение подтоплений

ТАСС 12:18
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Политика

Посол России в США сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне

Статья Владимира Путина о Второй мировой войне вызвала в США «значительный интерес», заявил в интервью ТАСС посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
РБК 14:02
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Политика

В США уволился прокурор, который вел дела против адвокатов Трампа

Господин Берман заявил, что согласился оставить пост с гарантией того, что ход расследования в отношении окружения президента США Дональда Трампа прокуратурой не будет нарушен.
Коммерсантъ 20:58
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк идет на поправку

Актриса Анастасия Заворотнюк наконец почувствовала себя лучше – в лечении наметилась ремиссия.
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Экономика

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
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Общество

Граждане РФ стали больше уважать медиков во время эпидемии

Москва, 21 июня 2020, 02:40 — REGNUM Почти половина жителей России заявили о возросшем уважении к медицинским работникам, в то же время более 60% медиков испытывают профессиональную гордость.
REGNUM 19:40
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Общество

В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом

После наметившегося в последние недели снижения коронавирусной статистики в США сразу в трех штатах - Аризоне, Техасе и Флориде - медики отметили резкий скачок числа заражений.
Российская газета вчера в 17:41
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Общество

Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца

BFM.ru 17:30
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Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Коммерсантъ 14:02
Общество

В ПФР рассказали о возможности раньше выйти на пенсию

В Пенсионном фонде России рассказали о возможности досрочно выйти на пенсию, при наличии 42-летнего стажа у мужчин и 37-летнего у женщин.
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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
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Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
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