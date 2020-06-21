Армия и оружие
РИА НовостиВ США испытали авиабомбу комплекса «Золотая Орда»
Истребитель F/A-18E/F Super Hornet впервые выпустил авиабомбу GBU-53/B StormBreaker, сообщает Forbes. Как утверждает издание, бомба, будучи интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde ("Золотая Орда"), изменит "правила игры".
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Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
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