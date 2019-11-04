Космос

Красная веснаКрасная веснаВ США прошли испытания космического корабля Starliner

Очередные испытания многоразового космического корабля Starliner были проведены на базе Уайт Сэндс в штате Нью-Мексико 4 ноября, сообщила пресс-служба NASA.
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При испытании системы спасения корабля Boeing один парашют не раскрылся

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