Массовые протесты с требованием отмены карантинных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса, прошли в ряде штатов США. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил телеканал Fox News.

В США прошли массовые протесты против карантина

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