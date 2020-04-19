Коронавирус

Gazeta.SPbGazeta.SPbВ США прошли массовые протесты с требованием отмены карантина

В Соединенных штатах прошла волна протестов с требованием об отмене карантина. Жители хотят вернуться к прежней жизни. Все произошло в субботу, 18 апреля.
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Протесты против карантина в США перекинулись на «республиканские» штаты

ИА Красная Весна03:59

Американцы вышли на протесты из-за карантина

Lenta.ruвчера в 22:12

В США прошли массовые протесты против карантина

Известиявчера в 20:25

В США прошли протесты с требованием отменить карантин

Российская газетавчера в 18:38

В США прошли протесты с требованием отмены карантина

РИА Новостивчера в 17:49

Протесты с требованием отмены карантина прошли в США

РЕН ТВвчера в 17:32

ВОЗ: в Италии будет вторая волна эпидемии

Evo-rus.comвчера в 08:00
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Общество

В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса

Тула, 18 апреля 2020, 19:42 — REGNUM В Тульской области продлено действие мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введённых ранее на срок до 19 апреля.
REGNUM вчера в 12:42
28
Политика

Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Москва, 19 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан с праздником Пасхи, сообщили 19 апреля в пресс-службе Кремля.
REGNUM 03:42
1,1K
Общество

Число бессимптомных носителей коронавируса в Москве выросло до 60%

Порядка 60% москвичей с коронавирусом являются бессимптомными носителями.
ТАСС 01:13
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Общество

Власти Японии выдадут всем гражданам деньги

Власти Японии решили начать прямые выплаты всем жителям страны с мая, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
ИжевскИнфо.РУ 17 апреля в 07:01
483
Общество

В Москве еще 84 пациента вылечились от коронавируса

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что по данным на утро воскресенья, 19 апреля, еще 84 пациента с диагнозом коронавирусная инфекция выписаны из больницы после выздоровления.
Московский Комсомолец 03:47
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Энергетика

У российских нефтяников начались проблемы со снижением добычи

Российские нефтяники не могут договориться об исполнении сделки ОПЕК+, которая предусматривает для них снижение добычи на 2,5 миллиона баррелей, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника.
Lenta.ru 17 апреля в 11:05
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Здоровье

Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
2,1K
Религия

Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву

Rambler News Service вчера в 13:17
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Происшествия

Найден один из напавших на врачей «скорой» под Кировом

Один из злоумышленников, напавший на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке, найден.
Известия вчера в 16:56
342
Общество

Работающие россияне старше 65 лет получат больничные листы

С 20 по 30 апреля рабочие россияне старше 65 лет, которые находятся на самоизоляции, могут получить электронный больничный.
1pnz.ru 17 апреля в 08:29
935
Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
3,6K
Авто

Новый кроссовер Subaru назвали Evoltis

Toyota и Subaru совместно напрягают усилия над созданием новой «тележки» EV, которая подойдет для средних и больших легковушек, а также кроссоверов C-сегмента.
SpeedMe вчера в 17:38
3
Гаджеты

LG показала дизайн нового смартфона Velvet

Слово и Дело 02:22
1
Общество

Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски

Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели вчера в 08:25
45
Общество

Китайский вирусолог рассказал о невозможности синтеза коронавируса

Человечество пока не обладает достаточным объемом знаний для искусственного воспроизведения в лабораторных условиях вируса, который был бы схож по своим характеристикам с коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 02:44
20
Общество

Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях пропускного режима.
Вести.Ru вчера в 03:07
578
Здоровье

В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 45

Число умерших от коронавирусной инфекции в Белоруссии увеличилось на двух человек - до 45.
ТАСС вчера в 08:13
5
Шоу-бизнес

Александр Буйнов рассказал о смерти своего гитариста от коронавируса

OvideO.ru 03:53
Общество

Академик РАН спрогнозировал масштаб второй волны коронавируса

Ранее о второй волне коронавируса в мире заговорили китайские эксперты.
Накануне.Ru 02:56
375
Общество

Мишустин подписал решение о максимальных выплатах безработным

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах по причине безработицы, сообщили на сайте кабмина.
iReactor 17 апреля в 09:01
2,2K
Общество

Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России

Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
194
Происшествия

Первые два пациента с коронавирусом скончались в Красноярском крае

Интерфакс 00:52
39
Здоровье

В Пензе изменено постановление о режиме повышенной готовности

Накануне глава пензенского региона внес очередные изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности».
Пенза-взгляд вчера в 02:04
14
Шоу-бизнес

Прилучный прокомментировал обвинения в избиении жены

Актер Павел Прилучный прокомментировал обвинения своей жены, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении.
Lenta.ru 03:57
24
Наука

Соль поможет в приживаемости имплантатов

В целом, за счет введения рекомбинантных белков удалось повысить эффективность приживаемости имплантатов (что выражается в увеличении процентного содержания костной ткани) в 4 – 6 раз.
Индикатор вчера в 09:28
Авто

Как Mitsubishi Pajero Sport умеет разочаровывать

Что касается «Паджерика» третьего поколения, то под его капотом стоит 2,4-литровый «дизель» мощностью 181 лошадиная сила, работающий в паре с «автоматом».
ВладТайм вчера в 23:00
1
Общество

В Ростовской области зарегистрировали 29 новых случаев коронавируса

По информации Роспотребнадзора на 10:30, субботы, 18 апреля на территории Ростовской области подтверждено 29 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:35
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Здоровье

Врачи Покровской больницы Петербурга просят власти о помощи

Медики просят утвердить инфекционный статус стационара, что позволит перестроить больницу — разделить потоки пациентов и создать санитарные пропускники.
НТВ 17 апреля в 10:26
200
Общество

Чужие номера в приложении обнаружили пользователи «Сбербанк Онлайн»

Пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» пожаловались в соцсетях на то, что в личном кабинете обнаружили чужие телефонные номера Свое собственное расследование провели журналисты издания «Ведомости», которые открыли программу, установленную на телефоне, и увидели там посторонние номера.
КМВ Новости вчера в 01:55
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Как работают Яндекс.Новости?
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