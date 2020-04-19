В Соединенных штатах прошла волна протестов с требованием об отмене карантина. Жители хотят вернуться к прежней жизни. Все произошло в субботу, 18 апреля.

В США прошли массовые протесты с требованием отмены карантина

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