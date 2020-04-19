По Соединенным Штатам в субботу прокатилась волна протестов, митингующие требуют приступить к отмене карантина и возвращению к нормальной жизни, передает Fox News. Организованные акции с участием сотен американцев прошли в Кентукки, Мэриленде, Мичигане, Огайо, Техасе и Висконсине.

В США прошли протесты с требованием отмены карантина

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