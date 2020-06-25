с чего всё началось

В США федеральное большое жюри вынесло против Джулиана Ассанжа второе обвинительное заключение. Основателя WikiLeaks обвиняют в связях с хакерами из группировки Anonymous и его участии в одном из крупнейших хищений секретных данных в истории США.

В США против Ассанжа вынесено второе обвинительное заключение

Общество В Росавиации планируют возобновить международные полёты Москва, 25 июня 2020, 06:27 — REGNUM Заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству страны проект поэтапного возобновления международных полётов. 158

Общество Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах. 270

Происшествия В Черногории полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ Подгорица, 25 июня 2020, 03:24 — REGNUM В Черногории во время разгона протестующих в городах Никшич и Будва полиция применила слезоточивый газ.

Гаджеты В Сети появились рендеры будущего Samsung Galaxy Fold 2 С недавних пор пользователи Сети могут оценить дизайн будущего Samsung Galaxy Fold 2. Благодаря инсайдерам, рендеры смартфона появились в свободном доступе.

Политика «Медуза»: Отношения Путина и Собянина за время карантина серьезно испортились В период карантинных ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, отношения между президентом России Владимиром Путиным и мэром столицы Сергеем Собяниным сильно испортились.

Культура Hulu удалил три эпизода из «Клиники», оскорбляющие чувства темнокожих Объектом нападок стали три эпизода: «Мои пятнадцать секунд» (сезон 3, эпизод 7), «Мои прыткие шары» (сезон 5, эпизод 4) и «Мой ливерный паштет» (сезон 5, эпизод 17).

Здоровье Минздрав РТ подтвердил смерть врача в Муслюмовской ЦРБ Министерство здравоохранения Татарстана подтвердило информацию о смерти врача-педиатра Муслюмовской центральной районной больницы (ЦРБ) Нассера Гассана Назима.

Футбол «Сельта» обыграла «Реал Сосьедад», Смолов получил карточку Российский нападающий гостей Федор Смолов вышел на замену на 84-й минуте встречи, результативными действиями не отметился, но получил желтую карточку за грубую игру в отношении вратаря соперника.

Политика Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. 1,2K

Здоровье Прикамье просит Роспотребнадзор снять ограничения в особом порядке Краевой оперштаб обратился в Роспотребнадзор с просьбой изменить для региона условия перехода на второй этап снятия ограничений.

Здоровье Врач-эндокринолог рассказала о первом признаке сахарного диабета Повышенный уровень глюкозы в крови является признаком преддиабета и говорит о прямой предпосылкой к диабету, заявила врач-эндокринолог, ассистент кафедры эндокринологии Первого МГМУ им. Сеченова Надежда Максимова 25 июня в интервью газете Комсомольская правда. 4

Авто Стартовали продажи конкурента Toyota Highlander — Geely HaoYue В Сети появилась информация о том, что автопроизводитель Geely начала продажи нового большого кроссовера Geely HaoYue, который был назван прямым конкурентом Toyota Highlander. 14

Политика У президента Киргизии не выявлено коронавируса Анализ на коронавирус у президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова показал отрицательный результат после того, как он вернулся из Москвы в Бишкек. 705