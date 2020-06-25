Общество
Вести.RuВ США против Ассанжа вынесено второе обвинительное заключение
В США федеральное большое жюри вынесло против Джулиана Ассанжа второе обвинительное заключение. Основателя WikiLeaks обвиняют в связях с хакерами из группировки Anonymous и его участии в одном из крупнейших хищений секретных данных в истории США.
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с чего всё началось
«Федеральное Большое жюри сегодня внесло второе обвинительное заключение, обвинив Джулиана Ассанжа… в преступлениях, связанных с предположительной ролью Ассанжа в одном из крупнейших хищений секретной информации в истории Соединённых Штатов», — говорится в документе.RT на русскомвчера в 18:58
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