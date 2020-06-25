Общество

Вести.RuВести.RuВ США против Ассанжа вынесено второе обвинительное заключение

В США федеральное большое жюри вынесло против Джулиана Ассанжа второе обвинительное заключение. Основателя WikiLeaks обвиняют в связях с хакерами из группировки Anonymous и его участии в одном из крупнейших хищений секретных данных в истории США.
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось
«Федеральное Большое жюри сегодня внесло второе обвинительное заключение, обвинив Джулиана Ассанжа… в преступлениях, связанных с предположительной ролью Ассанжа в одном из крупнейших хищений секретной информации в истории Соединённых Штатов», — говорится в документе
.
RT на русскомвчера в 18:58

Подробнее о событии

В США вынесли новое обвинительное заключение против Ассанжа

РБКвчера в 19:59

Минюст США рассказал о связях Ассанжа с хакерскими группировками

Ведомостивчера в 19:45

Новое обвинительное заключение вынесли в адрес Ассанжа

Газета.Ruвчера в 18:55

США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа

Интерфаксвчера в 19:31

В США вынесли новое обвинительное заключение против Ассанжа

RT на русскомвчера в 18:58

В США вынесли новое обвинительное заключение в отношении Ассанжа

ТАССвчера в 19:35

В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Ассанжа

РИА Новостивчера в 18:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 02:53, Ашберн
Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полёты

Москва, 25 июня 2020, 06:27 — REGNUM Заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству страны проект поэтапного возобновления международных полётов.
REGNUM вчера в 23:27
158
Общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
270
Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Lenta.ru вчера в 13:44
2,8K
Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
382
Происшествия

В Черногории полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ

Подгорица, 25 июня 2020, 03:24 — REGNUM В Черногории во время разгона протестующих в городах Никшич и Будва полиция применила слезоточивый газ.
REGNUM вчера в 20:24
Гаджеты

В Сети появились рендеры будущего Samsung Galaxy Fold 2

С недавних пор пользователи Сети могут оценить дизайн будущего Samsung Galaxy Fold 2. Благодаря инсайдерам, рендеры смартфона появились в свободном доступе.
Дни24 02:02
Политика

«Медуза»: Отношения Путина и Собянина за время карантина серьезно испортились

В период карантинных ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, отношения между президентом России Владимиром Путиным и мэром столицы Сергеем Собяниным сильно испортились.
БИЗНЕС Online 01:19
Культура

Hulu удалил три эпизода из «Клиники», оскорбляющие чувства темнокожих

Объектом нападок стали три эпизода: «Мои пятнадцать секунд» (сезон 3, эпизод 7), «Мои прыткие шары» (сезон 5, эпизод 4) и «Мой ливерный паштет» (сезон 5, эпизод 17).
Popcornnews.ru 02:45
Кино

HBO Max вернул фильм «Унесенные ветром» на сервис

Известия вчера в 23:20
Шоу-бизнес

Кристина Асмус оценила комментарии о ее разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус иронично прокомментировала интернет-комментарии о ее семейной жизни с шоуменом Гариком Харламовым и предстоящем разводе.
Вечерняя Москва вчера в 17:16
292
Здоровье

Минздрав РТ подтвердил смерть врача в Муслюмовской ЦРБ

Министерство здравоохранения Татарстана подтвердило информацию о смерти врача-педиатра Муслюмовской центральной районной больницы (ЦРБ) Нассера Гассана Назима.
БИЗНЕС Online 02:47
Политика

Украина направила ноту протеста России из-за парада в Крыму

РБК 02:17
174
Армия и оружие

В Сирии сообщили о новой ракетной атаке Израиля

Росбалт вчера в 02:56
189
Футбол

«Сельта» обыграла «Реал Сосьедад», Смолов получил карточку

Российский нападающий гостей Федор Смолов вышел на замену на 84-й минуте встречи, результативными действиями не отметился, но получил желтую карточку за грубую игру в отношении вратаря соперника.
ProstoProSport вчера в 15:25
Общество

В Москве на некоторых участках желающих принять участие в онлайн-голосовании оказалось больше, чем избирателей

В Москве на некоторых избирательных участках желающих принять участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции оказалось больше, чем избирателей.
Эхо Москвы вчера в 15:02
29
Политика

Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru вчера в 11:06
1,2K
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:22
3
Происшествия

В Свердловской области от COVID-19 умерли ещё четыре человека

Екатеринбург, 24 июня 2020, 13:54 — REGNUM В Свердловской области ещё четыре пациента скончались от COVID-19.
REGNUM вчера в 06:54
2
Политика

В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины

Кива отметил, что такие праворадикальные группировки пытаются оказывать давление на представителей законодательной власти.
РБК 01:02
601
Происшествия

Среди матерей младенцев «на продажу» оказалась россиянка, пишет СМИ

РИА Новости вчера в 17:42
1
Общество

«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
123
Здоровье

Прикамье просит Роспотребнадзор снять ограничения в особом порядке

Краевой оперштаб обратился в Роспотребнадзор с просьбой изменить для региона условия перехода на второй этап снятия ограничений.
ИА Текст (Пермь) 02:38
Здоровье

Врач-эндокринолог рассказала о первом признаке сахарного диабета

Повышенный уровень глюкозы в крови является признаком преддиабета и говорит о прямой предпосылкой к диабету, заявила врач-эндокринолог, ассистент кафедры эндокринологии Первого МГМУ им. Сеченова Надежда Максимова 25 июня в интервью газете Комсомольская правда.
ИА Красная Весна 01:25
4
Авто

Стартовали продажи конкурента Toyota Highlander — Geely HaoYue

В Сети появилась информация о том, что автопроизводитель Geely начала продажи нового большого кроссовера Geely HaoYue, который был назван прямым конкурентом Toyota Highlander.
32CARS.ru 23 июня в 12:00
14
Общество

За работу 1 июля оплатят в повышенном размере

"За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере", — сказала Святенко.
Знамя труда (г. Тимашевск) 23 июня в 06:19
1
Общество

Жители поселка в Алтайском крае перекрыли дорогу из-за проблем с водой

Жители поселка Сибирская Долина под Барнаулом перекрыли трассу из-за перебоев с водоснабжением. Об этом сообщает издание «Алтапресс».
Дождь 02:48
112
Гаджеты

Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate

NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру вчера в 13:30
4
Общество

Ученый считает, что эпидемия коронавируса продлится до весны 2021 года

По словам китайского эпидемиолога, предстоящей зимой может быть зафиксирован рост подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com вчера в 04:01
49
Политика

У президента Киргизии не выявлено коронавируса

Анализ на коронавирус у президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова показал отрицательный результат после того, как он вернулся из Москвы в Бишкек.
Газета.Ru 02:35
705
Общество

Макаревич заявил, что парад Победы ему не нужен

Макаревич заявил, что ему лично парад не нужен, а удовольствие от его проведения он получал в детстве в восьмилетнем возрасте, пишет телеканал "Царьград".
Народные новости вчера в 06:56
955
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джулиан Ассанж
Австралийский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное