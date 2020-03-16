Коронавирус
РИА НовостиВ США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Всего в испытаниях в исследовательском институте Kaiser Permanente Washington Research в Сиэтле участвуют 45 добровольцев, которые в течение месяца получат по две дозы вакцины.
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Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию
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Первый российский пуск на Луну намечен на 1 октября 2021 года
Ранее сообщалось, что в 2024 году Россия должна отправить к спутнику Земли орбитальную станцию "Луна-26", в 2025 году - посадочную станцию "Луна-27".
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Американскими специалистами из Калифорнийского университета считается, что единственной стратегией борьбы с коронавирусом является развитие иммунитета у населения.
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Коронавирус может передаваться через наличные деньги
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Как заявил РИА Новости краевой вице-премьер Алексей Подкорытов, предварительные тесты выявили коронавирус, в данный момент анализы пациента отправили в Новосибирск, в лабораторию "Вектор".
Политика
Зеленский призвал украинцев бороться с демографическим кризисом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время карантина из-за коронавируса можно бороться с демографическим кризисом, который есть в стране.
Политика
Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций
Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.
Общество
Черногория запретила въезд иностранцам из-за коронавируса
Черногория запретила въезд на территорию страны всем иностранным гражданам, кроме имеющих вид на жительство.
Космос
Проектом обсерватории «Спектр-УФ» заинтересовались учёные из 14 стран
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93
В России зарегистрировано 93 больных новым типом коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.
Игры
Разработке ремейка Final Fantasy VII посвятили документальный фильм — он тоже поделён на эпизоды
Издательство Square Enix на своём официальном сайте объявило о выходе первого эпизода Inside Final Fantasy VII Remake — документального фильма о разработке обновлённой Final Fantasy VII.
Шоу-бизнес
Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом
Футбол
Чемпионат Китая может начаться 18 апреля
Стартовые матчи нового сезона в чемпионате Китая могут пройти 18 апреля, сообщает британское издание Daily Mail.
Общество
Ракета «Союз» со спутником «Глонасс» стартовала с космодрома «Плесецк»
Посёлок городского типа Плесецк, Архангельская область, 16 марта 2020, 21:46 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» успешно стартовала с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области.
Здоровье
Спасатель напомнил об опасности градусников
Что делать, если вы разбили градусник и ртуть угрожает здоровью, рассказал заслуженный спасатель Российской Федерации Сергей Щетинин в интервью радио Sputnik.
Общество
Школы Нижегородской области уйдут на каникулы 18 марта
Нижний Новгород, 16 марта 2020, 22:41 — REGNUM Все школы в Нижегородской области досрочно уйдут на весенние каникулы, которые начнутся 18 марта.
Экономика
Трамп приветствует резкое снижение ставки ФРС
Американский президент Дональд Трамп приветствует решение Федеральной резервной системы США опустить ключевую ставку на фоне пандемии нового коронавируса.
Общество
Суд начал процедуру банкротства матери секретаря московского отделения ЕР
Процедуру банкротства в отношении 76-летней Эльдибитты Метельской начал Арбитражный суд Калининградской области.
Авто
В Димитровграде начали собирать детали для «КамАЗов»
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Общество
В Москве запретили все массовые уличные мероприятия
Общество
ВОЗ заявила о почти 11 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки
За 15 марта первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в девяти новых странах: семь стран в Африке, одна страна в Европе и еще одна страна в Америке.