Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Всего в испытаниях в исследовательском институте Kaiser Permanente Washington Research в Сиэтле участвуют 45 добровольцев, которые в течение месяца получат по две дозы вакцины.

В США провели первые испытания вакцины от коронавируса

Происшествия Три вылетевших из Москвы рейса получили угрозы «минирования» Анонимные сообщения с угрозой "минирования" сразу трех пассажирских самолетов поступили в аэропорт "Шереметьево", воздушные суда маршрут не поменяли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Политика Макрон сообщил о закрытии границ Шенгенской зоны Границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты на срок в 30 дней из-за распространения коронавируса, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в телеобращении к народу, ставшем вторым за четыре дня.

Политика Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.

Общество Коронавирус может передаваться через наличные деньги Наличные деньги могут теоретически быть каналом передачи коронавируса. Об этом объявил Роспотребнадзор, ссылаясь на данные ВОЗ.

Происшествия Предварительные тесты выявили коронавирус у жителя Красноярска Как заявил РИА Новости краевой вице-премьер Алексей Подкорытов, предварительные тесты выявили коронавирус, в данный момент анализы пациента отправили в Новосибирск, в лабораторию "Вектор".

Политика Зеленский призвал украинцев бороться с демографическим кризисом Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время карантина из-за коронавируса можно бороться с демографическим кризисом, который есть в стране.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93 В России зарегистрировано 93 больных новым типом коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.

Футбол Чемпионат Китая может начаться 18 апреля Стартовые матчи нового сезона в чемпионате Китая могут пройти 18 апреля, сообщает британское издание Daily Mail.

Здоровье Спасатель напомнил об опасности градусников Что делать, если вы разбили градусник и ртуть угрожает здоровью, рассказал заслуженный спасатель Российской Федерации Сергей Щетинин в интервью радио Sputnik.

Общество Школы Нижегородской области уйдут на каникулы 18 марта Нижний Новгород, 16 марта 2020, 22:41 — REGNUM Все школы в Нижегородской области досрочно уйдут на весенние каникулы, которые начнутся 18 марта.

Экономика Трамп приветствует резкое снижение ставки ФРС Американский президент Дональд Трамп приветствует решение Федеральной резервной системы США опустить ключевую ставку на фоне пандемии нового коронавируса.

Авто В Димитровграде начали собирать детали для «КамАЗов» Участие в торжественном запуске сборочной линии по изготовлению блок-фар для автомобилей КАМАЗ-54901 приняли глава Ульяновской области и генеральный директор ПАО КАМАЗ Сергей Когогин.