с чего всё началось

Первый из 45 молодых и здоровых волонтеров в США получит сегодня экспериментальную дозу вакцины от коронавируса.

В США приступили к испытанию вакцины от COVID-19 на людях

Общество Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.

Политика Конституционный суд одобрил поправки к Конституции Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.

Технологии В «Роскосмосе» рассказали о подготовке к полёту на Марс Несмотря на перенос старта российско-европейской космической миссии на Марс на 2022 год, подготовка к предстоящему пуску не останавливается ни на минуту и состоится точно в срок.

Политика Макрон сообщил о закрытии границ Шенгенской зоны Границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты на срок в 30 дней из-за распространения коронавируса, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в телеобращении к народу, ставшем вторым за четыре дня.

Общество Судно «Морской старт» прибыло из США в Приморье Посёлок городского типа Славянка, Приморский край, 17 марта 2020, 06:17 — REGNUM Вышедшее из Лонг-Бич 28 февраля сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в порт Славянка в российском Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общество В Якутии введен режим повышенной готовности Глава Якутии Айсен Николаев сообщил о вводе не территории республики режима повышенной готовности.

Общество Россиян предупредили о начале «кибер-коронавируса» Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете, злоумышленники воспользовались нарастающим беспокойством россиян.

Гаджеты Неанонсированные наушники Apple Powerbeats 4 продаются в сети Walmart Apple пока хранит молчание по поводу анонса Powerbeats 4. Ввиду того, что из-за коронавируса компании пришлось отменить или перенести многие мероприятия, анонс новых наушников, скорее всего, был отложен.

Хоккей КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю "Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.

Общество Сбербанк начал привлекать к работе осужденных Какую работу выполняют осужденные для Сбербанка Осужденные работают в отдельном офисном помещении с компьютерами, не подключенными к интернету и внутренним информационным системам банка.

Общество Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.