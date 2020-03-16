Коронавирус
BFM.ruВ США приступили к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
Первый из 45 молодых и здоровых волонтеров в США получит сегодня экспериментальную дозу вакцины от коронавируса.
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с чего всё началось
Первый участник клинических испытаний вакцины против SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусное заболевание 2019 года (Covid-19), сегодня получит экспериментальную дозу препарата, пишет AP News со ссылкой на представителя правительства США.Naked Science03:03
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Общество
Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса
Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
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Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России
Компания «Яндекс» запустила уникальную онлайн-карту распространения коронавируса в Российской Федерации.
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В «Роскосмосе» рассказали о подготовке к полёту на Марс
Несмотря на перенос старта российско-европейской космической миссии на Марс на 2022 год, подготовка к предстоящему пуску не останавливается ни на минуту и состоится точно в срок.
Политика
Макрон сообщил о закрытии границ Шенгенской зоны
Границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты на срок в 30 дней из-за распространения коронавируса, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в телеобращении к народу, ставшем вторым за четыре дня.
Общество
Судно «Морской старт» прибыло из США в Приморье
Посёлок городского типа Славянка, Приморский край, 17 марта 2020, 06:17 — REGNUM Вышедшее из Лонг-Бич 28 февраля сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в порт Славянка в российском Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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В Минпромторге опровергли риски закрытия магазинов из-за коронавируса
Российские магазины создали запас товаров на фоне коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявили в Минпромторге.
Общество
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Общество
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Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете, злоумышленники воспользовались нарастающим беспокойством россиян.
Гаджеты
Неанонсированные наушники Apple Powerbeats 4 продаются в сети Walmart
Apple пока хранит молчание по поводу анонса Powerbeats 4. Ввиду того, что из-за коронавируса компании пришлось отменить или перенести многие мероприятия, анонс новых наушников, скорее всего, был отложен.
Хоккей
КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю
"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Общество
Вице-губернатор Петербурга лег в больницу из-за риска коронавируса
Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов лег в инфекционную больницу имени Боткина после посещения стран Евросоюза во время отпуска.
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова сменила имидж
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС упали на открытии торгов
Основные российские индексы упали на открытии торгов, следует из данных Московской биржи.
Гаджеты
Xiaomi снимет с продажи смартфон Mi Note 10
В феврале этого года компания Xiaomi выпустила флагманскую серию Mi 10 с поддержкой двухрежимного подключения 5G.
Политика
В Москве оценили слова Лукашенко о «полыхающей от коронавируса России»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник выразил недоумение тем, что Россия решила закрыть границу.
Здоровье
Диетологи назвали 6 продуктов, которые ошибочно считают полезными
Существует ряд продуктов питания, которые традиционно считаются полезными, но на самом деле могут нанести здоровью вред, сообщает Food.News.
Общество
Сбербанк начал привлекать к работе осужденных
Какую работу выполняют осужденные для Сбербанка Осужденные работают в отдельном офисном помещении с компьютерами, не подключенными к интернету и внутренним информационным системам банка.
Общество
Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.
Финансы
Bloomberg: Доллар может подорожать на 30% до 97 рублей
Доллар может укрепиться еще на 30% по отношению к российскому рублю, пишет Bloomberg. Агентство ссылается на расчеты собственных аналитиков.
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Норвежский лыжник Нортуг сравнил Большунова с собой
Гаджеты
В Европе запустили сервис Huawei Music
Китайский гигант Huawei всё больше отходит от использования фирменных сервисов Google и разрабатывает собственные альтернативы.
Экономика
ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 0-0,25% с 16 марта.
Культура
Актриса Марина Орлова рассказала про съемки сериала о Юлии Началовой
Известная российская актриса Марина Орлова поделилась со СМИ о съемках сериала о певице Юлии Началовой.
Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Футбол
35% представителей «Валенсии» заболели коронавирусом
Имена заразившихся не упоминается. По данным клуба, на данный момент заражены 35% представителей команды.
Общество
В Китае за сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в Китае был выявлено 21 новый случай заражения, умерли 13 человек, выздоровели 930 пациентов.