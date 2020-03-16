Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВ США приступили к испытанию вакцины от COVID-19 на людях

Первый из 45 молодых и здоровых волонтеров в США получит сегодня экспериментальную дозу вакцины от коронавируса.
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с чего всё началось
Первый участник клинических испытаний вакцины против SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусное заболевание 2019 года (Covid-19), сегодня получит экспериментальную дозу препарата, пишет
 AP News со ссылкой на представителя правительства США.
Naked Science03:03

Подробнее о событии

Проведены первые испытания вакцины против коронавируса на людях

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Первый волонтер в США получит экспериментальную дозу вакцины от коронавируса

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ТАСС14:26

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Московский Комсомолецвчера в 23:53

В США начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Эхо Москвы17:13
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Apple пока хранит молчание по поводу анонса Powerbeats 4. Ввиду того, что из-за коронавируса компании пришлось отменить или перенести многие мероприятия, анонс новых наушников, скорее всего, был отложен.
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Хоккей

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В Москве оценили слова Лукашенко о «полыхающей от коронавируса России»

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Какую работу выполняют осужденные для Сбербанка Осужденные работают в отдельном офисном помещении с компьютерами, не подключенными к интернету и внутренним информационным системам банка.
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Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.
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