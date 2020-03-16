с чего всё началось

Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Всего в испытаниях в исследовательском институте Kaiser Permanente Washington Research в Сиэтле участвуют 45 добровольцев, которые в течение месяца получат по две дозы вакцины.

В США провели первые испытания вакцины от коронавируса

Политика Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.

Экономика Индексы США закрылись рекордным обвалом По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 марта, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.

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Политика Терешкова разговаривала с Путиным после своего выступления в Госдуме Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах.

Экономика ANEX Tour: турагентам не надо бояться удержания ФПР 16 марта участница марафона в поддержку турбизнеса #tourbussines_no_stress Яна Муромова (ANEX Tour) объяснила, как поступают туроператоры с возвратами средств туристам за туры, которые не состоялись из-за ограничений, введенных иностранными государствами.

Общество Школы в Москве закроют с 21 марта из‑за коронавируса Общеобразовательные и спортивные школы закроют в Москве с 21 марта по 12 апреля для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается в личном блоге мэра столицы Сергея Собянина.

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Политика Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.

Политика Конституционный суд признал законным обнуление сроков Путина Более половины россиян готовы голосовать за Путина в 2024 году Нынешний президент удерживает авторитет в народе Особое внимание СМИ и населения было приковано к поправке об обнулении сроков Владимира Путина, предложенной депутатом Госдумы Валентиной Терешковой.

Здоровье В Приангарье рекомендовано отменить массовые мероприятия На оперативном совещании 16 марта врио губернатора Иркутской области порекомендовал ограничить массовые мероприятия в регионе и отменить поездки за пределы Приангарья.

Здоровье ПФР дал пенсионерам рекомендации по профилактике коронавируса Роспотребнадзор ранее сообщил, что пожилые люди больше других подвержены опасным последствиям коронавируса из-за сильной нагрузки на иммунную систему.

Общество Финляндия вводит чрезвычайное положение "Правительство приняло решение о введении чрезвычайного положения", - сказала Марин в понедельник на пресс-конференции.