Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ США провели первые испытания вакцины от коронавируса

Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Всего в испытаниях в исследовательском институте Kaiser Permanente Washington Research в Сиэтле участвуют 45 добровольцев, которые в течение месяца получат по две дозы вакцины.
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с чего всё началось
Первый участник клинических испытаний вакцины против SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусное заболевание 2019 года (Covid-19), сегодня получит экспериментальную дозу препарата, пишет
 AP News со ссылкой на представителя правительства США.
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