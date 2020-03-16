Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ США провели первые испытания вакцины от коронавируса

Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Всего в испытаниях в исследовательском институте Kaiser Permanente Washington Research в Сиэтле участвуют 45 добровольцев, которые в течение месяца получат по две дозы вакцины.
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с чего всё началось
Первый участник клинических испытаний вакцины против SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусное заболевание 2019 года (Covid-19), сегодня получит экспериментальную дозу препарата, пишет
 AP News со ссылкой на представителя правительства США.
Naked Scienceвчера в 03:03

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:49

В США собрались провести первое испытание вакцины от коронавируса

Московский Комсомолец15 марта в 23:53

В США начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Эхо Москвывчера в 17:13

В США провели первые испытания вакцины от коронавируса

РИА Новостивчера в 14:20

В США начались первые испытания экспериментальной вакцины от коронавируса

ТАССвчера в 14:26

Проведены первые испытания вакцины против коронавируса на людях

Телеканал 360°вчера в 20:28

Первый волонтер в США получит экспериментальную дозу вакцины от коронавируса

Интерфакс15 марта в 23:17
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Хоккей

КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю

"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Газета.Ru вчера в 17:00
Политика

Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса

В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Коммерсантъ вчера в 05:48
Армия и оружие

Террористы объявили награду за убийство российских журналистов в Сирии

Террористы объявили награду за убийство российских журналистов в Сирии.
Piter.tv вчера в 03:42
Политика

Макрон объявил о закрытии границ Шенгенской зоны

С 17 марта внешние границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты из-за коронавируса, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Российская газета вчера в 17:38
Политика

NYT: Байден победил на праймериз в Вашингтоне

Бывший вице-президент США Джо Байден пока одерживает победу в праймериз Демократической партии в штате Вашингтон, передает газета The New York Times.
Газета.Ru вчера в 21:20
Происшествия

Безработный вымогал два миллиона рублей у южносахалинца

Преступником оказался 54-летний местный безработный житель областного центра. Мужчина дал признательные показания.
АСТВ вчера в 23:22
Общество

В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России

В АКОРТ отметили, что уже сейчас торговые сети уделяют особое внимание бесперебойной доставке товаров в небольшие торговые точки, где складские помещения ограничены по размерам.
Известия вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом

Замана вчера в 17:00
Энергетика

Цены на нефть выросли более чем на 5% после падения

ТАСС вчера в 23:20
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС вчера в 18:17
Футбол

«Ротор» и «Чертаново» одержали очередные победы в первенстве ФНЛ

Советский спорт 15 марта в 09:15
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк переехал в клинику ухаживать за супругой

Чтобы ухаживать за своей женой, бывший фигурист Пётр Чернышев буквально поселился в больнице, сообщает «СтарХит».
Газета Кемерова вчера в 14:16
Финансы

Агентство «Блумберг» допускает возможный обвал курса рубля на 30%

Аналитики агентства предупреждают, что это может произойти в случае сильного падения биржевых котировок на фондовом рынке США, как это было во время глобального финансового кризиса 2008 года.
Эхо Москвы вчера в 22:14
Транспорт

На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
РИА Новости вчера в 18:04
Происшествия

Четыре человека пострадали при взрыве в доме в Смоленской области

Четыре человека пострадали при взрыве в доме в деревне Раковска Смоленской области.
ТАСС 00:18
Общество

Сергей Собянин ужесточает борьбу с коронавирусом

Сергей Собянин ужесточает борьбу с коронавирусом В Москве с 21 марта полностью закрываются все школы, а также отменяются концерты, выставки, лекции, кинопоказы, спортивные и «досуговые» мероприятия с число участников более 50 человек.
Коммерсантъ вчера в 11:39
Футбол

«Валенсия» сообщила о пяти случаях заражения коронавирусом

Пресс-служба "Валенсии" сообщает, что в клубе зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом.
Soccer.ru 15 марта в 09:25
Политика

Суд в США прекращает дело в отношении российской компании «Конкорд»

Суд в США удовлетворил ходатайство прокуроров о прекращении дела в отношении российской компании «Конкорд Менеджмент» по обвинению в якобы «вмешательстве» в американские президентские выборы.
RT на русском 00:41
Общество

Россия ограничит въезд иностранцев

Россия ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.
Интерфакс вчера в 17:15
Музыка

В Германии оценили шансы LIttle Big на победу в «Евровидении»

У российской поп-панк-рейв группы Littlle Big есть все шансы победить на песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме.
РБК 15 марта в 21:24
Футбол

Дзюба и Слуцкий вернулись к «битвам» в Instagram

Мойка78 15 марта в 20:44
Финансы

Курс валют на вторник: что приготовили доллар и евро

На семь банов с лишним стала дороже и европейская валюта — во вторник евро будет стоить 19,7224 лея.
Sputnik Молдова вчера в 16:05
Гаджеты

Microsoft показала новые способности Xbox Series X

Компания Microsoft опубликовала несколько видеороликов, на которых продемонстрировала функции и характеристики новой консоли.
Телеканал 360° вчера в 19:40
Здоровье

В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
Петербургский дневник 15 марта в 08:56
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева впервые за 12 лет расплакалась в Первом канале

Gazeta.SPb вчера в 20:14
Политика

Спикер иркутского заксобрания Сергей Сокол ушел в отставку

Председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол во вторник подал в отставку в связи с переходом в Государственную думу, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.
ТАСС 00:38
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным для просмотра на карантине

Фильм "Заражение" стал самой популярной лентой по онлайн-просмотрам у сидящих на карантине.
Народные новости вчера в 17:18
Хоккей

«Путин в 1999 году был совсем другим человеком и говорил совсем другие вещи»

Илья Брызгалов рассказал, как живёт США в разгар пандемии, почему он не боится коронавируса и за что любит политику.
Чемпионат 15 марта в 04:05
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru вчера в 02:59
Общество

Судно с плавучим космодромом «Морской старт» прибыло из США в Россию

Cборочно-командное судно плавучего космодрома «Морской старт» Sea Launch Commander прибыло в порт Славянка в Приморском крае.
РБК вчера в 23:37
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