Коронавирус
РИА НовостиВ США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Всего в испытаниях в исследовательском институте Kaiser Permanente Washington Research в Сиэтле участвуют 45 добровольцев, которые в течение месяца получат по две дозы вакцины.
Читать в источнике
Оценить231
с чего всё началось
Первый участник клинических испытаний вакцины против SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусное заболевание 2019 года (Covid-19), сегодня получит экспериментальную дозу препарата, пишет AP News со ссылкой на представителя правительства США.Naked Scienceвчера в 03:03
Подробнее о событии
Показать все источники
В США собрались провести первое испытание вакцины от коронавируса
Московский Комсомолец15 марта в 23:53
Первый волонтер в США получит экспериментальную дозу вакцины от коронавируса
Интерфакс15 марта в 23:17
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 01:14, Ашберн
Хоккей
КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю
"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Политика
Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса
В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Армия и оружие
Террористы объявили награду за убийство российских журналистов в Сирии
Террористы объявили награду за убийство российских журналистов в Сирии.
Политика
Макрон объявил о закрытии границ Шенгенской зоны
С 17 марта внешние границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты из-за коронавируса, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Политика
NYT: Байден победил на праймериз в Вашингтоне
Бывший вице-президент США Джо Байден пока одерживает победу в праймериз Демократической партии в штате Вашингтон, передает газета The New York Times.
Происшествия
Безработный вымогал два миллиона рублей у южносахалинца
Преступником оказался 54-летний местный безработный житель областного центра. Мужчина дал признательные показания.
Общество
В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России
В АКОРТ отметили, что уже сейчас торговые сети уделяют особое внимание бесперебойной доставке товаров в небольшие торговые точки, где складские помещения ограничены по размерам.
Шоу-бизнес
Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом
Энергетика
Цены на нефть выросли более чем на 5% после падения
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Футбол
«Ротор» и «Чертаново» одержали очередные победы в первенстве ФНЛ
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк переехал в клинику ухаживать за супругой
Чтобы ухаживать за своей женой, бывший фигурист Пётр Чернышев буквально поселился в больнице, сообщает «СтарХит».
Финансы
Агентство «Блумберг» допускает возможный обвал курса рубля на 30%
Аналитики агентства предупреждают, что это может произойти в случае сильного падения биржевых котировок на фондовом рынке США, как это было во время глобального финансового кризиса 2008 года.
Транспорт
На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро
Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве в доме в Смоленской области
Четыре человека пострадали при взрыве в доме в деревне Раковска Смоленской области.
Общество
Сергей Собянин ужесточает борьбу с коронавирусом
Сергей Собянин ужесточает борьбу с коронавирусом В Москве с 21 марта полностью закрываются все школы, а также отменяются концерты, выставки, лекции, кинопоказы, спортивные и «досуговые» мероприятия с число участников более 50 человек.
Футбол
«Валенсия» сообщила о пяти случаях заражения коронавирусом
Пресс-служба "Валенсии" сообщает, что в клубе зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом.
Политика
Суд в США прекращает дело в отношении российской компании «Конкорд»
Суд в США удовлетворил ходатайство прокуроров о прекращении дела в отношении российской компании «Конкорд Менеджмент» по обвинению в якобы «вмешательстве» в американские президентские выборы.
Общество
Россия ограничит въезд иностранцев
Россия ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.
Музыка
В Германии оценили шансы LIttle Big на победу в «Евровидении»
У российской поп-панк-рейв группы Littlle Big есть все шансы победить на песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме.
Футбол
Дзюба и Слуцкий вернулись к «битвам» в Instagram
Финансы
Курс валют на вторник: что приготовили доллар и евро
На семь банов с лишним стала дороже и европейская валюта — во вторник евро будет стоить 19,7224 лея.
Гаджеты
Microsoft показала новые способности Xbox Series X
Компания Microsoft опубликовала несколько видеороликов, на которых продемонстрировала функции и характеристики новой консоли.
Здоровье
В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева впервые за 12 лет расплакалась в Первом канале
Политика
Спикер иркутского заксобрания Сергей Сокол ушел в отставку
Председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол во вторник подал в отставку в связи с переходом в Государственную думу, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным для просмотра на карантине
Фильм "Заражение" стал самой популярной лентой по онлайн-просмотрам у сидящих на карантине.
Хоккей
«Путин в 1999 году был совсем другим человеком и говорил совсем другие вещи»
Илья Брызгалов рассказал, как живёт США в разгар пандемии, почему он не боится коронавируса и за что любит политику.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Общество
Судно с плавучим космодромом «Морской старт» прибыло из США в Россию
Cборочно-командное судно плавучего космодрома «Морской старт» Sea Launch Commander прибыло в порт Славянка в Приморском крае.