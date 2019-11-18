Уточняется, что он представляет из себя план прорыва российской обороны. Так, по сценарию, сначала разведка, киберкомандование и Агентство национальной безопасности США должны собрать разведданные о расположении этих систем, их взаимодействии и эксплуатации.

В США раскрыли сценарий атаки на российские системы ПВО

Общество Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.

Политика Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по возвращению Крыма Мнение главы общественной палаты Крыма Разработка Украиной стратегий по реинтеграции и возвращению Крыма не имеет ничего общего с реальностью, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Армия и оружие Гидроэлектростанция «Тишрин» перешла под контроль сирийских властей Расположенная на реке Евфрат электростанция «Тишрин» отбита у боевиков и вернулась к нормальной работе, заявил представитель командования группировки войск ВС РФ в Сирии Борис Фомичев, передает телеканал «Звезда».

Общество СМИ узнали об официальном признании погибшим захваченного ИГ казака Семья казака Григория Цуркану в мае 2019 года получила свидетельство о смерти военного, который до этого считался пропавшим без вести, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Политика Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный газ и призвал ввести антиамериканские санкции в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний-участников проекта газопровода «Северный поток — 2».

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.

Экономика Индекс Dow Jones покорил исторически знаменательную отметку Индекс Dow Jones industrial average повысился на 222.93 пунктов или 0.80% до 28004.89 пунктов, рост за неделю составил 1.2%.

Общество В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование» Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.

Общество В России предложили сократить время продажи алкоголя «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил правительству РФ ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах и сократить на час время реализации спиртного.

Общество Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".