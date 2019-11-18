Армия и оружие
Газета.RuВ США раскрыли сценарий атаки на российские системы ПВО
Уточняется, что он представляет из себя план прорыва российской обороны. Так, по сценарию, сначала разведка, киберкомандование и Агентство национальной безопасности США должны собрать разведданные о расположении этих систем, их взаимодействии и эксплуатации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:47, Ашберн
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Политика
Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по возвращению Крыма
Мнение главы общественной палаты Крыма Разработка Украиной стратегий по реинтеграции и возвращению Крыма не имеет ничего общего с реальностью, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.
Армия и оружие
Гидроэлектростанция «Тишрин» перешла под контроль сирийских властей
Расположенная на реке Евфрат электростанция «Тишрин» отбита у боевиков и вернулась к нормальной работе, заявил представитель командования группировки войск ВС РФ в Сирии Борис Фомичев, передает телеканал «Звезда».
Общество
Исследование: россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией
По данным "Левада-центра", в настоящее время с симпатией к президенту РФ относятся 24% опрошенных против 32% в 2017 году.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Общество
СМИ узнали об официальном признании погибшим захваченного ИГ казака
Семья казака Григория Цуркану в мае 2019 года получила свидетельство о смерти военного, который до этого считался пропавшим без вести, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Политика
Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США
Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный газ и призвал ввести антиамериканские санкции в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний-участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
Космос
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Музыка
Первый клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров
За два дня видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.
Гаджеты
Бюджетные смартфоны могут представлять опасность для пользователей
Эксперты нашли скрытую угрозу в бюджетных смартфонах на ОС Android.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Экономика
Индекс Dow Jones покорил исторически знаменательную отметку
Индекс Dow Jones industrial average повысился на 222.93 пунктов или 0.80% до 28004.89 пунктов, рост за неделю составил 1.2%.
Политика
В Китае назвали четыре слабых места России
Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, в том числе из-за армии и огромной территории.
Общество
Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2–3 раза
Недолив топлива на заправках в России превышает норму в 2–3 раза.
Культура
Эрмитаж покажет картину Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа»
Выставка картины Сандро Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" откроется для всех желающих 17 ноября в Государственном Эрмитаже в Петербурге, сообщили в пресс-службе музея.
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.
Политика
Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Автоспорт
Гонщик «Формулы-1» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии
Нидерланский гонщик "Формулы-1" Макс Ферстаппен из Red Bull выиграл Гран-при Бразилии - предпоследний этап текущего ЧМ.
Наука
В Японии обнаружены останки одной из первых в мире птиц
Японские ученые сообщили о завершении идентификации окаменелых останков древней птицы, которые были найдены еще в 2013 году.
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил правительству РФ ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах и сократить на час время реализации спиртного.
Общество
Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
Футбол
Роналду признался, что понимает, в чем причина его замен в «Ювентусе»
Напомним, 34-летний португалец эмоционально отреагировал на свою замену в матче с «Миланом», португалец сразу покинул стадион.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Экономика
Лучшее за неделю: что будет с долларом на конец года и как заемщикам навязывают дорогие дебетовые карты
Банки собирают биометрические данные россиян с июля прошлого года, но в ЕБС пока немногим больше 70 тыс. слепков.
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Происшествия
Самолет с Хиллари Клинтон на борту экстренно сел из-за неисправности
Вылетевший из Нью-Йорка в Вашингтон лайнер, на борту которого находилась Хиллари Клинтон (экс-госсекретарь США), вернулся обратно из-за неисправности.
Здоровье
Пища богов - хурма:. Что это за фрукт, как выбрать его и как съесть?
Расим Ахмед Наджафов привёз саженец из Баку, после непростой зимовки деревце всё-таки прижилось, и теперь вся семья с удовольствием ест сладкие и полезные фрукты.
Футбол
«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече
В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара».