Политика

Газета.RuГазета.RuВ США рассчитали последствия ядерного удара по России

Ученые США рассчитали, что США могут запустить 100 ядерных ракет против какой-либо из стран мира, например - против России, без ущерба для себя. Модель приводилась с условием, что противоборствующая сторона не будет в ответ атаковать США.
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с чего всё началось
По мнению
 Пирса, если по территории за пределами Соединённых Штатов будет запущена 1 тыс. боеголовок, то удар приведёт к изменениям климата, что вызовет массовый голод в США.
RT на русском01:12

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В США рассчитали последствия ядерного удара по России

Газета.Ru03:25

Уничтожение России оказалось смертельно опасным для США

Lenta.ruвчера в 02:11

Ученый рассказал о последствиях ядерного удара для США

РИА Новостивчера в 19:09

В США объяснили, как удар по России приведет к гибели американцев

ФАНвчера в 04:37

Уничтожение РФ является смертельно опасным для США

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Ученый: Уничтожение России окажется смертельно опасным для США

OAnewsвчера в 03:20

Ученый рассказал о последствиях ядерного удара для США

Известиявчера в 22:34
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 04:35, Ашберн
Армия и оружие

Авианосец США вошел в Средиземное море

РБК 03:43
Происшествия

С сотрудниками Sputnik Турция пропала связь после обращения в полицию

Трое сотрудников Sputnik Турция не выходят на связь с редакцией с вечера субботы, когда они отправились в полицию для дачи показаний в связи с нападением.
РИА Новости 03:02
Политика

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
Известия вчера в 07:54
Политика

Путин констатировал негативное влияние коронавируса на экономику

Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но необходимы дополнительные меры для того, чтобы снизить его влияние на экономику, заявил президент Владимир Путин.
Ведомости 03:41
Гаджеты

Новые смартфоны Realme 6 и Realme 6 Pro представят 5 марта

Презентация модели Realme 6 и версии Pro состоится уже завтра, а ориентировочная стоимость аппарата составляет 300 долларов.
Rusargument 03:17
Происшествия

В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной

"Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства.
ТАСС вчера в 15:12
Армия и оружие

В сети сообщают о сбитом в Сирии истребителе Су-24

Истребитель Су-24 ВКС России сбит в районе сирийского города Серакиб провинции Идлиб, где в последнее время серьезно обострилась ситуация.
Пятый канал 04:25
Экономика

Экономист предсказывает наступление кризиса уже в этом году

Бывший министр экономики Андрей Нечаев предрекает наступление экономического кризиса уже в этом году.
News.ru 28 февраля в 22:19
Политика

Пушков прокомментировал просьбу Эрдогана не мешать Турции в Сирии

Просьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту РФ Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе прокомментировал сенатор Алексей Пушков, пишет РИА Новости.
Мой Брянск 02:44
Политика

Министр обороны ФРГ призвала ЕС и США усилить давление на РФ и Сирию

Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.
РИА Новости вчера в 21:50
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Известия 28 февраля в 10:24
Футбол

Глава бундеслиги поддержал решение игроков «Баварии» и «Хоффенхайма»

Напомним, что матч 24-го тура чемпионата Германии между командами обернулся скандалом.
Советский спорт 03:34
Происшествия

В Крыму пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы

В Крыму объявили в розыску пациентку с подозрением на коронавирус, которая сбежала из больницы в Севастополе.
Lenta.ru 04:19
Хоккей

«Оттава» победила «Детройт» в матче НХЛ, Анисимов оформил дубль

RT на русском 00:28
Общество

25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

Газета.Ru 02:07
Происшествия

Число жертв отравления углекислотой в Москве выросло до трех

Вести.Ru вчера в 02:19
Единоборства

Анкалаев на 38-й секунде нокаутировал Куцелабу на UFC Fight Night 169

В ночь на 1 марта по московскому времени в Норфолке (штат Вирджиния, США) состоялся турнир UFC Fight Night 169, в главном бою которого за вакантный титул временного чемпиона в наилегчайшем весе дрались ветеран Джозеф Бенавидес и бразилец Дейвесон Фигейредо.
Газета.Ru 03:52
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

РБК 04:17
Автоспорт

«Формула-1» не отменит первые три этапа из-за коронавируса

Компания Liberty Media, которая владеет правами на «Формулу-1», выступила с заявлением по поводу проведения первых трех этапов королевских гонок.
Матч ТВ вчера в 03:53
Общество

В парке «Остров мечты» ждут около 40 тысяч посетителей в день открытия

В день открытия в парке "Остров мечты" ожидаются около 30-40 тысяч посетителей, сообщил журналистам председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.
РИА Новости вчера в 05:54
Общество

В России с 1 марта вступил в силу ряд законов

Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.
Известия 01:21
Авто

Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км

iReactor 27 февраля в 22:54
Футбол

«Ворскла» — «Шахтер» Донецк: урок от лидера

Предлагаем наш вариант прогноза на матч чемпионата Украины, в котором 1 марта полтавская «Ворскла» принимает донецкий «Шахтер».
Все про Спорт ру вчера в 14:31
Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru 01:25
Происшествия

Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Газета.Ru 27 февраля в 17:29
Политика

Конфликт президента и премьера Украины связали с Коломойским

Причиной конфликта президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука стало недовольство украинского олигарха Игоря Коломойского решением правительства сменить глав энергетических компаний, которыми руководили его доверенные лица.
Lenta.ru 02:31
Религия

Православные отмечают Прощеное воскресенье

Известия 01:51
Политика

США и «Талибан» подписали мирное соглашение с движением

Церемония прошла при участии представителей порядка 30 стран. США и движение "Талибан" (запрещена в РФ) подписали мирное соглашение.
Piter.tv вчера в 10:01
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Кино

«Добро пожаловать в Чечню» получил приз от зрителей на Берлинале

Фильм «Добро пожаловать в Чечню» Дэвида Франса отмечен призом зрительских симпатий в программе «Панорама» Берлинского международного кинофестиваля.
News.ru вчера в 10:09
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