с чего всё началось

Ученые США рассчитали, что США могут запустить 100 ядерных ракет против какой-либо из стран мира, например - против России, без ущерба для себя. Модель приводилась с условием, что противоборствующая сторона не будет в ответ атаковать США.

В США рассчитали последствия ядерного удара по России

Происшествия С сотрудниками Sputnik Турция пропала связь после обращения в полицию Трое сотрудников Sputnik Турция не выходят на связь с редакцией с вечера субботы, когда они отправились в полицию для дачи показаний в связи с нападением.

Политика Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.

Политика Путин констатировал негативное влияние коронавируса на экономику Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но необходимы дополнительные меры для того, чтобы снизить его влияние на экономику, заявил президент Владимир Путин.

Происшествия В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной "Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства.

Политика Пушков прокомментировал просьбу Эрдогана не мешать Турции в Сирии Просьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту РФ Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе прокомментировал сенатор Алексей Пушков, пишет РИА Новости.

Политика Министр обороны ФРГ призвала ЕС и США усилить давление на РФ и Сирию Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.

Единоборства Анкалаев на 38-й секунде нокаутировал Куцелабу на UFC Fight Night 169 В ночь на 1 марта по московскому времени в Норфолке (штат Вирджиния, США) состоялся турнир UFC Fight Night 169, в главном бою которого за вакантный титул временного чемпиона в наилегчайшем весе дрались ветеран Джозеф Бенавидес и бразилец Дейвесон Фигейредо.

Общество В России с 1 марта вступил в силу ряд законов Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.

Политика Украинцам ужесточили правила выезда в Россию С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.