Политика
Газета.RuВ США рассчитали последствия ядерного удара по России
Ученые США рассчитали, что США могут запустить 100 ядерных ракет против какой-либо из стран мира, например - против России, без ущерба для себя. Модель приводилась с условием, что противоборствующая сторона не будет в ответ атаковать США.
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с чего всё началось
По мнению Пирса, если по территории за пределами Соединённых Штатов будет запущена 1 тыс. боеголовок, то удар приведёт к изменениям климата, что вызовет массовый голод в США.RT на русском01:12
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Происшествия
С сотрудниками Sputnik Турция пропала связь после обращения в полицию
Трое сотрудников Sputnik Турция не выходят на связь с редакцией с вечера субботы, когда они отправились в полицию для дачи показаний в связи с нападением.
Политика
Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты
Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
Политика
Путин констатировал негативное влияние коронавируса на экономику
Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но необходимы дополнительные меры для того, чтобы снизить его влияние на экономику, заявил президент Владимир Путин.
Гаджеты
Новые смартфоны Realme 6 и Realme 6 Pro представят 5 марта
Презентация модели Realme 6 и версии Pro состоится уже завтра, а ориентировочная стоимость аппарата составляет 300 долларов.
Происшествия
В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной
"Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства.
Армия и оружие
В сети сообщают о сбитом в Сирии истребителе Су-24
Истребитель Су-24 ВКС России сбит в районе сирийского города Серакиб провинции Идлиб, где в последнее время серьезно обострилась ситуация.
Экономика
Экономист предсказывает наступление кризиса уже в этом году
Бывший министр экономики Андрей Нечаев предрекает наступление экономического кризиса уже в этом году.
Политика
Пушков прокомментировал просьбу Эрдогана не мешать Турции в Сирии
Просьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту РФ Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе прокомментировал сенатор Алексей Пушков, пишет РИА Новости.
Политика
Министр обороны ФРГ призвала ЕС и США усилить давление на РФ и Сирию
Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Футбол
Глава бундеслиги поддержал решение игроков «Баварии» и «Хоффенхайма»
Напомним, что матч 24-го тура чемпионата Германии между командами обернулся скандалом.
Происшествия
В Крыму пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы
В Крыму объявили в розыску пациентку с подозрением на коронавирус, которая сбежала из больницы в Севастополе.
Хоккей
«Оттава» победила «Детройт» в матче НХЛ, Анисимов оформил дубль
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Происшествия
Число жертв отравления углекислотой в Москве выросло до трех
Единоборства
Анкалаев на 38-й секунде нокаутировал Куцелабу на UFC Fight Night 169
В ночь на 1 марта по московскому времени в Норфолке (штат Вирджиния, США) состоялся турнир UFC Fight Night 169, в главном бою которого за вакантный титул временного чемпиона в наилегчайшем весе дрались ветеран Джозеф Бенавидес и бразилец Дейвесон Фигейредо.
Автоспорт
«Формула-1» не отменит первые три этапа из-за коронавируса
Компания Liberty Media, которая владеет правами на «Формулу-1», выступила с заявлением по поводу проведения первых трех этапов королевских гонок.
Общество
В парке «Остров мечты» ждут около 40 тысяч посетителей в день открытия
В день открытия в парке "Остров мечты" ожидаются около 30-40 тысяч посетителей, сообщил журналистам председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.
Общество
В России с 1 марта вступил в силу ряд законов
Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.
Авто
Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км
Футбол
«Ворскла» — «Шахтер» Донецк: урок от лидера
Предлагаем наш вариант прогноза на матч чемпионата Украины, в котором 1 марта полтавская «Ворскла» принимает донецкий «Шахтер».
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Происшествия
Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Политика
Конфликт президента и премьера Украины связали с Коломойским
Причиной конфликта президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука стало недовольство украинского олигарха Игоря Коломойского решением правительства сменить глав энергетических компаний, которыми руководили его доверенные лица.
Религия
Православные отмечают Прощеное воскресенье
Политика
США и «Талибан» подписали мирное соглашение с движением
Церемония прошла при участии представителей порядка 30 стран. США и движение "Талибан" (запрещена в РФ) подписали мирное соглашение.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Кино
«Добро пожаловать в Чечню» получил приз от зрителей на Берлинале
Фильм «Добро пожаловать в Чечню» Дэвида Франса отмечен призом зрительских симпатий в программе «Панорама» Берлинского международного кинофестиваля.